Senzace na úkor Menšíka. Nezvládl pětisetovou bitvu s totálním outsiderem

První set získal Menšík v tie-breaku, kde uspěl 7:2. Druhou sadu sice ve zkrácené hře ztratil (5:7), přesto měl dál utkání ve svých rukou.
Třetí set uzmul díky brejku v šesté hře, náskok ale nedotáhl.
Čtvrtou sadu prostějovský rodák prohrál kvůli ztracenému podání v závěrečné desáté hře, a rozhodlo se tak v pátém setu.
V něm Menšík nevyužil nejprve ve třetí hře brejkbol, za stavu 5:6 však odvrátil mečbol. Zápas vyvrcholil v super tie-breaku, kde český tenista sice dotáhl ztrátu 3:6, od stavu 7:7 však Blanchet získal zbývající tři míčky a mohl slavit.
Devatenáctiletému Menšíkovi, který letos triumfoval na turnaji Masters v Miami, nepomohlo v bitvě s francouzským kvalifikantem ani 29 es a 63 vítězných míčů.
Udělal totiž také 66 nevynucených chyb, a na US Open tak nenavázal na předchozí dva ročníky, během nichž se dostal vždy do 3. kola.
Blanchet naopak pokračuje v životní jízdě. Do startu newyorského grandslamu odehrál šestadvacetiletý Francouz na elitním okruhu ATP v hlavních soutěžích pouze pět zápasů a slavil jediné vítězství.