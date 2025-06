Senzace, jaká nemá obdoby. Rozvášněný dav protáhl ruskou teenagerku peklem

Paříž žije tenisovou senzací, která v historii hry nenabízí prakticky žádné přirovnání. Držitelka divoké karty, domácí Lois Boissonová, je semifinalistkou grandslamového Roland Garros. Ve vypjatém thrilleru proti "zázračné" Rusce Mirre Andrejevové přitom sehrál podstatnou roli rozvášněný francouzský dav na kurtu Phillippea Chatriera.

Osm čtvrtfinalistek letošního ročníku French Open figuruje na následujících místech ve světovém žebříčku: 1, 2, 5, 6, 7, 8, 14 a 361.

Dvaadvacetiletá Lois Boissonová se z pozice hluboko ve čtvrté stovce pořadí vetřela mezi smetánku a dělá v ní pořádný průvan. Před turnajem přitom o rodačce z Dijonu skoro nikdo mimo Francii neslyšel.

Maximálně v souvislosti s nedávnou bizarní kauzou, kdy Britka Harriet Dartová přímo na kurtu nařkla Francouzku z toho, že zapáchá. Ta si z celého incidentu udělala legraci, na sítě si ke své fotce přimontovala deodorant značky Dove a firmu vyzvala ke spolupráci.

V tu chvíli nikdo nemohl předpokládat, co do té doby bezejmenná hráčka předvede v Paříži.

Vždyť hůře postavenými tenistkami ve 128členném startovním poli byly jen Petra Kvitová (607.) a Yanina Wickmayerová (1140.). Obě vypadly v prvním kole, s kariérou se loučící Belgičanka dokonce po výprasku 0:6, 0:6.

Boissonová se naopak nastartovala k životní jízdě, kterou prozatím završila nejprve v osmifinále strhujícím vítězstvím nad světovou trojkou Jessicou Pegulaovou a ve středečním čtvrtfinále, kde si vyšlápla na další velkou favoritku, světovou šestku Mirru Andrejevovou po setech 7:6, 6:3.

Před turnajem přitom Francouzka nikdy nečelila žádné hráčce umístěné v první padesátce žebříčku.

"Neuvěřitelné!" hlásá nyní titulek na specializovaném webu Tennis.com. Více slov netřeba. Boissonová je v otevřené éře první držitelkou divoké karty v semifinále French Open.

V obou setech proti osmnáctileté Andrejevové dokázala zvrátit nepříznivý stav. V první sadě prohrávala 1:3 a 3:5. Ve druhé 0:3. Potom získala šest her za sebou, padla zády na antuku a pařížským tenisovým chrámem otřásla erupce nadšení.

Publikum hrálo důležitou roli, během duelu se mladé Rusce dostalo pod kůži.

"Během zápasu na Andrejevovou občas bučeli a tleskali, když zkazila podání. Patnáct tisíc lidí proti osmnáctileté dívce. Atmosféra se jí každopádně dostala do hlavy. Pro všechny by to bylo náročné, pro teenagerku obzvlášť," glosoval tenisový magazín The Tennis Letter.

Andrejevová v koncovce působila jako uzlíček nervů, dokonce napálila míč na tribunu, čímž ještě zesílila "nenávist" proudící z tribun.

Po mečbolu nicméně zaujala tím, jak sportovně přijala těžkou porážku v nehostinném prostředí. Sama přešla k opařené vítězce na druhou stranu kurtu, objala ji a gratulovala. Na tiskové konferenci uvedla, že francouzské fanoušky chápe.

"Je to normální, věděla jsem, že to bude takové. V prvním setu jsem tomu nevěnovala pozornost, potom to ale bylo těžší s tím, jak přišly nervy a tlak. Snad se z toho poučím," prohlásila tenistka, která v Paříži neobhájila loňské senzační semifinále.

Francouzi naproti tomu zažívají zcela nečekanou tenisovou pohádku. Boissonová je nejníže postavenou grandslamovou semifinalistkou za poslední čtyři dekády.

Teď už může porazit kohokoli. Ve čtvrteční bitvě o finále vyzve světovou dvojku Coco Gauffovou z USA.