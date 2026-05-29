Sen o titulu číslo 25 je pryč. Djokovič padl v tuhé bitvě s brazilským teenagerem

Srbský tenista Novak Djokovič 25. grandslamový titul nezíská ani na letošním Roland Garros. Ve 3. kole ho dnes na pařížské antuce v bezmála pětihodinové bitvě udolal devatenáctiletý Brazilec Joao Fonseca, který podruhé za sebou otočil zápas z 0:2 na sety a vyhrál 4:6, 4:6, 6:3, 7:5 a 7:5.
Po světové jedničce Janniku Sinnerovi se tak už v prvním týdnu loučí i třetí nasazený Djokovič.
Na rozdíl od italského tenisty vydržel devětatřicetiletý Srb fit až do koncovky maratonského zápasu, ale tu pro sebe rozhodl o dvacet let mladší Jihoameričan.
Fonseca se stal prvním teenagerem, který Djokoviče porazil na grandslamu. V rozhovoru na kurtu přiznal, že sám nevěřil, že by zápas mohl vyhrát. Postupně se ale rozehrál ke skvělému výkonu, jemuž ani legendární Srb nedokázal konkurovat.
Na vítězné údery sice vyhrál 70:68, ale ztratil dvousetové vedení a v rozhodující sadě neudržel náskok 3:1. Fonseca brejk vzápětí smazal a v jedenáctém gamu sebral Djokovičovi servis.
Když podával na životní výhru, pokazil dva forhendy za sebou a čelil brejkbolu, jenže pak zápas zakončil třemi esy za sebou.
„Já jsem prostě věřil, že můžu dát esa, a dal jsem je. Nikdy dřív se mi to nepovedlo," usmíval se.
Zážitkem pro něj bylo už jen nastoupit proti Djokovičovi, kterého obdivuje a s nímž se utkal poprvé. Favorita sice porazil, ale složil mu poklonu.
„Častokrát jsem si myslel, že je Djokovičovi dvacet, byl všude. Myslím, že na konci zápasu byl víc fit než já. To je šílené," kroutil hlavou.
V osmifinále se Fonseca utká s vítězem duelu mezi Norem Casperem Ruudem a Američanem Tommym Paulem.
Po vyřazení Djokoviče už je jisté, že mužský tenis pozná nového grandslamového šampiona. V pavouku nezbyl žádný tenista, který někdy vyhrál turnaj velké čtyřky.
Ve třetím kole nezaváhala čtyřnásobná vítězka Roland Garros Iga Šwiateková z Polska, která porazila dvakrát 6:4 krajanku Magdu Linetteovou. V osmifinále přemožitelka Sáry Bejlek z předchozího kola nastoupí proti Martě Kosťukové z Ukrajiny.
Třetí nasazená Šwiateková v prvním setu prohrávala 0:2, ale skóre otočila. Ve druhé sadě si bývalá světová jednička vypracovala náskok 4:1 a vedení přes ztrátu podání udržela. S Kosťukovou se utká počtvrté a zatím s ní neztratila ani set.
Ukrajinská tenistka má však letos famózní antukovou sezonu, svou neporazitelnost na tomto povrchu dnešní výhrou 6:4 a 6:3 nad Švýcarkou Viktorijí Golubicovou protáhla na 15 zápasů. Vyhrála velký turnaj v Madridu a pak menší podnik v Rouen.
Se Šwiatekovou se v Paříži utká v repríze osmifinále z roku 2021.
„Pořád jsem ta, která s ní třikrát prohrála, a ona tenhle turnaj čtyřikrát vyhrála. Strašně ráda bych v tom zápase byla favoritkou, ale pořád si nemyslím, že to tak je, ačkoliv mám tuhle opravdu dlouhou sérii," řekla Kosťuková.
V osmifinále je i šestatřicetiletá Rumunka Sorana Cirsteaová, která nepovolila ani game Argentince Solaně Sierraové. Stala se nejstarší tenistkou v open éře, která na grandslamu vyhrála zápas dvakrát 6:0.
Tenisový grandslamový turnaj Roland Garros v Paříži (antuka, dotace 61,7 milionu eur):
Muži:
Dvouhra - 3. kolo: Menšík (26-ČR) - De Minaur (8-Austr.) 0:6, 6:2, 6:2, 6:3, Jódar (27-Šp.) - Michelsen (USA) 7:6 (7:2), 6:7 (5:7), 4:6, 6:3, 6:3, Rubljov (11-Rus.) - Borges (Portug.) 7:5, 7:6 (7:2), 7:6 (7:2), Carreňo (Šp.) - Tirante (Arg.) 7:6 (7:0), 7:5, 3:6, 6:4, Fonseca (28-Braz.) - Djokovič (3-Srb.) 4:6, 4:6, 6:3, 7:5, 7:5, De Jong (Niz.) - Chačanov (13-Rus.) 7:5, 5:7, 6:2, 6:7 (2:7), 6:2.
Čtyřhra - 2. kolo: Pavlásek, Rikl (ČR) - Glasspool, Cash (3-Brit.) 6:4, 6:4, Nouza, Oberleitner (ČR/Rak.) - Bergs, Collignon (Belg.) bez boje.
Ženy:
Dvouhra - 3. kolo: Teichmannová (Švýc.) - Muchová (10-ČR) 6:1, 7:5, M. Andrejevová (8-Rus.) - Bouzková (28-ČR) 6:4, 6:2, Šwiateková (3-Pol.) - Linetteová (Pol.) 6:4, 6:4, Kosťuková (15-Ukr.) - Golubicová (Švýc.) 6:4, 6:3, Wang Si-jü (Čína) - Starodubcevová (Ukr.) 6:3, 7:5, Svitolinová (7-Ukr.) - Korpatschová (Něm.) 6:2, 6:3, Cirsteaová (18-Rum.) - Sierraová (Arg.) 6:0, 6:0.
Čtyřhra - 2. kolo: Siniaková, Townsendová (1-ČR/USA) - Arangová, Jovicová (Kol./USA) 6:2, 3:6, 6:2.
