Ljudmila Kičenoková s Jelenou Ostapenkovou na první větší úspěch v rámci čtyřhry čekají, avšak letos nehrají vůbec zle a není vyloučeno, že by k němu mohlo dojít právě ve Wimbledonu. Ukrajinsko-lotyšské duo letos získalo jeden titul, a to na trávě v Birminghamu. Na French Open taktéž předvádělo velmi pěkný tenis, ale v semifinále mu vystavily stopku pozdější domácí vítězky Garciaová s Mladenovicovou. Tento rok ve finále Ukrajinka s Lotyškou společně prohrály i v Dubaji.

Cesta nasazených čtyřek do semifinále Wimbledonu byla o poznání trnitější než v případě Češek. Ve třech ze čtyř zápasů musely do třech setů, avšak poradily si ve všech případech, a to je ten nejdůležitější faktor. V doposud posledním střetnutí svedly tuhou bitvu s japonsko-tchajwanským párem Aojamaová/Čchan, který udolaly po setech 4:6, 6:1 a 7:5.