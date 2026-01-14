Přeskočit na obsah
14. 1.
"Seběhlo se to strašně rychle." Šampion Australian Open popsal, jak ovlivnil zápas

Miroslav Harnoch
Miroslav Harnoch
Miroslav Harnoch

Měl se zařadit mezi největší hvězdy světového tenisu. Udělal ale velkou chybu, za kterou přišel trest. Teď je z Australana Olivera Andersona módní návrhář, i když se úspěšně pokusil i o návrat na kurty.

Oliver Anderson
Oliver Anderson Foto: Vincent Thian
Vycházel z tenisového areálu a cestu mu zahradila policie. V tu ránu věděl, že je zle. Chytili ho.

Devět měsíců poté, co ohromil tenisovou veřejnost, když vyhrál domácí juniorský grandslam. Za sebou tam nechal hvězdy budoucnosti, jakými tehdy byli Řek Stefanos Tsitsipas, Kanaďan Félix Auger-Aliassime nebo krajan Alex de Minaur.

Jenže se po životním úspěchu v roce 2016 záhy zranil, dokonce musel na operaci a přišel o příjmy, ze kterých by mohl zafinancovat znovunastartování kariéry.

A tak přišla nabídka od sázkařské mafie. Měl vypustit první set v úvodním kole challengeru v Traralgonu proti místnímu outsiderovi.

„Seběhlo se to strašně rychle. Oslovili mě, zjistil jsem, že to je proveditelné, tak jsem to udělal, odešel z kurtu a pak jsem měl vážné potíže,“ vzpomínal pro BBC Anderson.

Talentovaný junior prohrál první set 4:6, přestože svého soupeře jasně převyšoval, jen v určitých momentech udělal několik očividných chyb. Několikrát zahrál do sítě, vyhodil míček z kurtu a podobně.

„Každý, kdo ten zápas sledoval, si musel říkat, že se něco děje,“ přiznal dnes už sedmadvacetiletý muž.

A podezřelý byl i další průběh utkání. Uplynul první set, mladík zapnul motory a protivníka, který to později nikdy nedotáhl dál než do druhé poloviny druhé tisícovky žebříčku, smetl jasně 6:0 a 6:2.

V dalším kole se Anderson úplně sesypal, uhrál jen tři gamy a chtěl hlavně rychle pryč z turnaje, jenže venku už číhala policie.

Ta začala mít podezření v momentě, kdy někdo těsně před začátkem zápasu prvního kola vsadil 10 tisíc australských liber (tedy asi 140 tisíc korun - pozn. red.) na to, že Anderson prohraje první set.

„Tak mě zatkla policie v utajení a já věděl, že jsem udělal obrovskou chybu,“ líčil.

S vyšetřovateli spolupracoval, nic netajil a vzhledem k věku a k tomu, že nestihl ani přijmout honorář za svůj podvod, dostal pouze dvouletou podmínku. Tenisovou činnost měl pozastavenou na 19 měsíců.

Poté zvažoval, jestli se na kurty vrátí, ale sehnat sponzory s pověstí podvodníka nebylo jednoduché, a tak se vydal na úplně jinou dráhu.

„Když se ohlédnu zpátky, díky těm problémům jsem rychle dozrál. Rodiče i prarodiče byli textilní návrháři, tak jsem se od nich začal učit. Teď už se věnuju vlastnímu módnímu designu,“ popsal.

Díky vlastnímu podnikání nakonec vydělal dost peněz na to, aby si návrat na kurty ještě zkusil.

Loni a předloni objel Anderson turnaje z kategorie Futures a dostal se až do sedmé stovky žebříčku. Na podzim si ale natrhl sval a momentálně dumá nad tím, jestli bude pokoušet štěstí dál, nebo se bude věnovat už jen módě.

„Kdybych nakonec s tenisem skončil, i tak bych to považoval za úspěšný návrat na kurty a byl bych šťastný, že jsem si mohl na takové úrovni tenis zahrát,“ dodal Australan.

