Scéna jak z Návratu do budoucnosti. Korda baví Miami a roste díky radě od McEnroea

Miroslav Harnoch

Ten obrázek obletěl tenisový svět. Sebastian Korda nemůže uvěřit vlastním očím a s raketou posazenou na hlavě nechápavě kouká vzhůru. Právě na Masters v Miami vyřadil světovou jedničku Carlose Alcaraze. Ve 25 letech se syn slavného českého hráče znovu drápe mezi špičku.

Petr Korda
Na loňský rok nebude americký tenista vzpomínat zrovna v dobrém.

Přišel téměř o celé léto kvůli únavové zlomenině holenní kosti a na podzim se jen složitě dostával zpátky do formy. Dokonce se přiblížil konci první stovky.

Po letošním Australian Open zašla bývalá světová patnáctka dokonce tak daleko, že se přihlásila na americký challenger do San Diega.

„Dostal jsem se do černé díry. Potřeboval jsem zase hrát a vžít se do konkrétních situací na kurtu. Kdybych to neudělal, nikdy by se mi nezačalo tak dařit,“ citoval Kordu oficiální web ATP.

V San Diegu si nakonec zahrál finále, nato ovládl turnaj v Delray Beach a teď má čerstvý skalp letošního šampiona Australian Open.

Scéna, která se v Miami odehrála, pak připomínala scénu některého z filmů Návrat do budoucnosti.

Podobně vyjukaně s raketou nad hlavou slavil i jeho otec Petr Korda, když v osmifinále na US Open 1997 porazil také světovou jedničku Petea Samprase. Stejné rysy, stejná gesta, podobně šokující výsledek.

„Ve skutečnosti za hodně vděčím Johnu McEnroeovi. Letos jme se potkali na turnaji v Dallasu, kde on hrál exhibici. Vyhradil si na mě čas a mluvili jsme o mém tenisu. Říkal, ať se nad sebou zamyslím. Ať se zamyslím nad tím, proč hraju tenis, proč ho miluju, abych našel svou identitu,“ vyprávěl Korda.

Díky americké šňůře turnajů se mu znovu podařilo najít sebe sama a už je opět postrachem největších favoritů.

A to za dozoru otce i nového trenéra Ryana Harrisona. „Pracujeme opravdu tvrdě, ale zároveň je to velká zábava. Ryan je hlavní trenér a táta je takový muž v pozadí, který sem tam něčím přispěje, a celkově to skvěle funguje,“ dodal Korda.

Po triumfu nad Alcarazem ho v bitvě o čtvrtfinále čeká další Španěl, tentokrát úspěšný kvalifikant Martín Landaluce, až 151. hráč světa.

ŠIGUT Samuel, sportovec, fotbalista

Korupční skandál: Vyšetřování se i ligového fotbalisty Šiguta, Karviné i rozhodčích

Policie ráno zasahovala kvůli korupci ve fotbalových utkáních v souvislosti se sázkami. Policisté již zadrželi desítky lidí. Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) potvrdila, že provádí úkony trestního řízení. Etická komise FAČR zahájila řízení mj. s ligovým fotbalistou Karviné Samuelem Šigutem, jeho klubem či rozhodčími z nejvyšší soutěže.

ŽIVĚ Další noc útoků: Írán pálil na Izrael, ten udeřil v Bejrútu. Ropa se vrátila nad sto dolarů

Írán v noci na úterý pokračoval v ostřelování Izraele v odvetě za pokračující americko-izraelské údery z předchozích dnů. Izraelská armáda hlásí, že íránské rakety mířily do několika oblastí, ve městě Haifa zasáhla kazetová munice obytný dům, o mrtvých či raněných nejsou zprávy, napsal web Times of Israel. Izrael pak podnikl sedm vzdušných útoků na jižní předměstí Bejrútu, uvedla agentura AFP.

neuvedeno

ŽIVĚ Tejc proti Rajchlovi. Ministr vysvětlil, co vláda (ne)plánuje s neziskovkami

Ministerstvo ani vláda nechystají žádný předpis proti neziskovým organizacím, ať už inspirovaný v Rusku, či třeba USA, řekl v pondělí ministr spravedlnosti Jeroným Tejc. „My jsme se dnes dohodli na tom, že budeme plnit programové prohlášení, a to dělám i jako člen vlády. Programové prohlášení rozhodně s žádným takovým zákonem nepočítá a já jsem toho názoru, že počítat nemá,“ uvedl Tejc.

