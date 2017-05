Šarapovové neúčast v Paříži nevadí. Nic mi nezabrání, abych si plnila sny, a že jich mám hodně, říká

před 32 minutami

Že si nezahraje grandslam, ji nerozhází. Něco podobného vzkázala na sociálních sítích ruská tenistka Maria Šarapovová fanouškům poté, co se dozvěděla, že na nadcházející French Open nedostane divokou kartu.

Řím - Ruska Maria Šarapovová je nadále odhodlaná vrátit se po dopingovém trestu mezi tenisovou elitu, přestože její comeback přibrzdí zamítnutí divoké karty pro start na Roland Garros. Dvojnásobná vítězka antukového grandslamu si od návratu na kurty nestihla v žebříčku WTA vypracovat takové postavení, které by ji v Paříži opravňovalo k účasti alespoň v kvalifikaci, a musela doufat v pozvání pořadatelů.

Francouzská tenisová federace ale v úterý oznámila, že Šarapovové divokou kartu neudělí. "Pokud tohle musím absolvovat, abych se znovu zvedla, tak jdu do toho. Žádná slova, zápasy nebo činy mi nikdy nezabrání v tom, abych si plnila své sny. A že jich mám hodně," napsala dnes pětinásobná grandslamová šampionka na twitteru.

Dubnový návrat Šarapovové po odpykání patnáctiměsíčního trestu za užití nově zakázané látky meldonium vyvolal v ženském tenisu velké pozdvižení. Části soupeřek vadí, že pořadatelé turnajů ve Stuttgartu, Madridu a Římě usnadňují Rusce návrat udělováním divokých karet a chápou to jako protekci.

Organizátoři French Open se oproti očekávání zachovali opačně a Šarapovové nezbývá podle bývalé tenistky Pam Shriverové nic jiného, než to bez hořkosti přijmout jako fakt a zaměřit se na Wimbledon, pro který už má na základě žebříčkového postavení jistou kvalifikaci. Ve hře je ale stále ještě šance na divokou kartu pro hlavní soutěž.

"Je chytrá a umí používat selský rozum. Potřebuje se na to podívat s odstupem a přijmout fakt, že návrat k velkému tenisu bude muset ještě chvilku počkat," uvedla Shriverová, držitelka 21 grandslamových titulů ve čtyřhře.

Šarapovová na turnaji v Římě usilovala o to, aby se v žebříčku posunula do takové pozice, která by jí zaručila pro Wimbledon přímou účast v hlavní soutěži. K tomu potřebovala postoupit alespoň do semifinále. V úterním druhém kole ale musela kvůli zranění stehenního svalu skrečovat ve třetím setu zápas s Chorvatkou Mirjanou Lučičovou-Baroniovou.