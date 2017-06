Sama možná nevěřila, že by mohla takhle hrát, chválil vyřazenou Plíškovou trenér

před 1 hodinou

"Co můžu říct jiného, než že ji pochválím," řekl trenér David Kotyza k výkonu své svěřenkyně Karolíny Plíškové, která po bitvě prohrála semifinále French Open.

Paříž - Tenistka Karolína Plíšková v semifinále French Open bojovala statečně. V duelu s Rumunkou Simonou Halepovou hrála podle trenéra Davida Kotyza na hraně svých antukových možností.

"Prala se statečně, ale faktem je, že Simona byla lepší," řekl Kotyza po porážce Plíškové po dvouhodinovém boji ve třech setech 4:6, 6:3 a 3:6. Výhra podle něj byla daleko. "Pokud nepromění mečbol, je to vždycky daleko. Jestli to je jeden míč nebo jeden brejk a kousek jako teď… To je jedno," doplnil Kotyza.

Před letošním turnajem nepřešla Plíšková v Paříži druhé kolo, ale postupem do semifinále a výkonem proti Halepové ukázala, že je schopná hrát i na antuce. "Soupeřka ji donutila jít úplně na hranu. Možná ani sama nevěřila, že by mohla takhle hrát. To je plus. Po turnaji si bude moci říct, že umí hrát i na tomhle. Oprávněně," řekl trenér.

Kouč souhlasil, že na antuce Plíšková překročila svůj stín. S Halepovou vydržela ve výměnách a trefovala vítězné míče. Zvedala fanoušky ze sedadel ostrými údery a párkrát několik míčů vyběhla. "Co můžu říct jiného, než že ji pochválím," řekl Kotyza.

Duel Plíškové s Halepovou bylo považován za předčasné finále. Češka by v případě výhry byla světovou jedničkou, Halepová se jí stane, pokud turnaj vyhraje. A jejich souboj byl strhující. "Sešly se dvě hodně dobré holky. Výkon, který obě podaly, byl asi jeden z nejkvalitnějších, co turnaj přinesl," konstatoval Kotyza.

Na Australian Open letos postoupila Plíšková do čtvrtfinále. Na French Open byla v semifinále a za necelý měsíc je na pořadu Wimbledon. "Nedokážu predikovat," nechtěl Kotyza předjímat, kam by mohla v Londýně dojít. "Tráva by jí mohla svědčit víc než antuka. Ale taky se na okruhu zapojí Šarapovová, Azarenková, Petra (Kvitová). Pole holek, co mají šanci na úspěch, je široké, ale Kája bude patřit mezi ty, co si můžou šáhnout hodně vysoko," doplnil devětačtyřicetiletý Kotyza.

Jeho spolupráce s Plíškovu začala letos a už pod jeho vedením vyhrála dva turnaje, nyní došla do semifinále grandslamového French Open. A jedna výhra ji dělila od postu světové jedničky. "Dělám to, co můžu. Výsledky má solidní. Sama by chtěla hrát asi líp, necítí se vždycky stoprocentně. Věřím, že budu mít šanci na tom popracovat, aby i ty pocity, co má na kurtu, byly lepší, tak nějak korespondovaly s body," řekl Kotyza.

Cítí, že v Plíškové je velký potenciál. Rodačka z Loun je málokdy spokojená a jde cílevědomě za výhrami. "Pořád ji poznávám. Nepracujeme spolu tak dlouho, abych mohl kategoricky říkat nějaké soudy, ale faktem je, že to, co v ní je, tak můžu říct, že může být úplně na vršku. Někdy se podceňuje. Skoro bych řekl záměrně a potřebuje slyšet i pravý opak, mně to nedělá problém to říct, protože si to opravdu myslím," řekl.