Šafářová se zapsala do tenisové historie. Mečboly jsem přestala počítat, smála se

Devět odvrácených mečbolů, to se na grandslamu odehrálo teprve počtvrté v historii. Uvěřit svým vlastním očím nemohl ani fedcupový kapitán Petr Pála.

Melbourne - První tři mečboly soupeřky ještě vnímala, možná že částečně i čtvrtý a pátý. Pak je ale přestala počítat. Lucie Šafářová v klíčových momentech utkání prvního kola Australian Open zachovala chladnou hlavu a výsledkem byl nevšední zápis do tenisové historie.

Česká tenistka ve druhé sadě odvrátila celkem devět mečbolů Belgičanky Yaniny Wickmayerové, otočila vývoj tie-breaku a v rozhodujícím třetím dějství už svou sokyni přejela výsledkem 6:1.

Podívejte se na devět odvrácených mečbolů:

Video of Lucie Safarova saving nine MPs against Yanina Wickmayer.https://t.co/tj6SPEMyno — Steven Mills (@StevenMtennis) January 17, 2017

"Takže jich bylo nakonec devět? Já už je vážně nepočítala," smála se po zápase šťastná vítězka. Před Šafářovou dokázali podobný kousek na grandslamovém turnaji předvést jen tři tenisté. Devět mečbolů odvrátili jen Američanka Chanda Rubinová na French Open 1995, její krajan Vincent Spadea v roce 2004 taktéž v Paříži a Australan Nick Kyrgios předloni na Wimbledonu.

Byl to asi osud, řekla Šafářová

"Vzpomněla jsem si na vlastní promarněnou šanci z roku 2014. Tenkrát jsem mečbol ztratila, tak jsem si teď říkala, že by to mohlo být naopak. Byl to asi osud," vzpomínala Šafářová na tehdejší třetí kolo proti budoucí šampionce Li Na.

"Člověk je v takové situaci blízko porážky, tak si říká, že nemá co ztratit. Snažila jsem se na to nemyslet. Říkala jsem si, že do toho prostě půjdu a budu hrát svoji hru. Nakonec to vyšlo," dodala. Prvních pět mečbolů Češka odvrátila ve dvanácté hře. Další čtyři pak v tie-breaku, v němž už prohrávala 1:5 a 3:6.

"Kdybych to neviděl na vlastní oči, nevěřil bych tomu," řekl v rozhovoru pro CNN český fedcupový kapitán Petr Pála. "Neviděl jsem celý zápas. Přišel jsem v polovině druhého setu, ale myslím si, že jsem viděl všechno," vyprávěl nadšeně novinářům.

Nebylo divu, že Wickmayerová po šokujícím obratu úplně přišla o nervy. Mlátila raketou, nadávala, házela lahví. Bylo složité takový vývoj utkání přijmout, což ostatně Belgičanka po zápase přiznala.

Wickamayerová: Tohle vážně není legrace

"Ne, tohle vážně není legrace," naříkala šedesátá hráčka světového žebříčku. Se Šafářovou se ve výpovědi rozcházela. Zatím česká tenistka tvrdila, že proti mečbolům hrála agresivně, Belgičanka byla jiného názoru.

"Pomohla si servisem a potom hrála na jistotu, spoléhala na to, že to pokazím. A také, že ano. To se v takových momentech stává. Asi jsem měla být agresivnější, ale na to už je pozdě. Něco takového se mi nestalo poprvé," vyprávěla Wickmayerová, jež byla v úvodních dvou sadách jasně lepší.

Do jejích pocitů se Šafářová dokázala vcítit. "To je ta drsná stránka tenisu. Jedna hráčka je šťastná, druhá zase smutná. Umím si představit, jak teď Yanině je," uvedla.

Na atraktivní čtvrteční souboj s legendární Serenou Williamsovou se nicméně může těšit devětadvacetiletá brněnská tenistka. Statistika vzájemných duelů? 0:11.

Zkusí porazit i Serenu Williamsovou

Naposledy se přitom Šafářová se současnou světovou dvojkou utkala v památném předloňském finále French Open. Dokázala jí tehdy sebrat jeden set, stejně jako v dalších dvou předcházejících utkáních, v roce 2015 na Hopman Cupu a v roce 2014 v Pekingu.

"Pro mě to bude samozřejmě výzva. Serena v poslední době neodehrála moc zápasů, takže v tom může být moje výhoda. Pořád je to ale skvělá hráčka. Já se na zápas dobře připravím, půjdu si ho užít a zkusím vyhrát," slíbila Šafářová.

autor: Aleš Vávra

