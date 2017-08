Šafářová deblový titul v Cincinnati nezíská. Překvapivě dohrál i Nadal

před 24 minutami

Lucie Šafářová a Barbora Strýcová prohrály deblové semifinále na turnaji Cincinnati. Páru Chan Yung-jan - Martina Hingisová podlehly 6:7 a 2:6.

Cincinnati - Lucie Šafářová posun do čela světového žebříčku ve čtyřhře neozdobí titulem z tenisového turnaje v Cincinnati. S Barborou Strýcovou vypadly v semifinále po prohře s druhým nasazeným párem Chan Yung-jan, Martina Hingisová 6:7 a 2:6.

Už postup mezi nejlepší čtveřici Šafářové zajistil, že v pondělí vystřídá na prvním místě deblového pořadí svou tradiční partnerku Bethanii Mattekovou-Sandsovou, která se zotavuje z těžkého zranění kolena.

Na post světové jedničky ve dvouhře, který drží Karolína Plíšková, dál útočí Simona Halepová. Rumunská tenistka prošla do semifinále díky vítězství nad Britkou Johannou Kontaovou 6:4, 7:6. Její další soupeřkou bude Američanka Sloane Stephensová, až 151. hráčka světového žebříčku, která v Cincinnati vyřadila v úvodních kolech Šafářovou a Petru Kvitovou. O tenisový trůn si mohou Plíšková s Halepovou zahrát ve finále, českou hráčku čeká dnes od 18:00 souboj s wimbledonskou šampionkou Španělkou Garbiňe Muguruzaovou.

V mužském čtvrtfinále vypadl Španěl Rafael Nadal, který se v pondělí po více než třech letech vrátí do čela světového žebříčku. Vítěz patnácti grandslamů podlehl australskému mladíkovi Nicku Kyrgiosovi 2:6, 5:7.

"S ním je to vždycky těžké. Nick hraje výborně, ale mně to nešlo," řekl Nadal, který na prvním místě pořadí ATP vystřídá zraněného Brita Andyho Murrayho. Pro Španěla je to další neúspěch v utkání s výrazně mladším soupeřem, na předchozím turnaji v Montrealu ho vyřadil osmnáctiletý Kanaďan Denis Shapovalov.

Kyrgios bude hrát v semifinále s dalším Španělem Davidem Ferrerem, který překvapil vítězstvím nad třetím nasazeným Rakušanem Dominicem Thiemem dvakrát 6:3.

Tenisový turnaj mužů a žen v Cincinnati (tvrdý povrch):

Muži (dotace 5,244.930 dolarů):

Dvouhra - čtvrtfinále:

Kyrgios (Austr.) - Nadal (1-Šp.) 6:2, 7:5, Ferrer (Šp.) - Thiem (3-Rak.) 6:3, 6:3, Isner (14-USA) - Donaldson (USA) 7:6 (7:4), 7:5.

Ženy (dotace 2,836.904 dolarů):

Dvouhra - čtvrtfinále:

Stephensová (USA) - Görgesová (Něm.) 6:1, 7:6 (7:3), Halepová (2-Rum.) - Kontaová (7-Brit.) 6:4, 7:6 (7:1).

Čtyřhra - semifinále:

Chan Yung-jan, Hingisová (2-Tchaj-wan/Švýc.) - Šafářová, Strýcová (3-ČR) 7:6 (7:5), 6:2.