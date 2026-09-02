„Šafářová byla jako Švýcarsko, ostatní v bublině.“ Tenistky popsaly vztahy na okruhu

Hodně specifický je tenisový život na okruhu WTA. Vychází to ze srovnání, do kterého se v pořadu KANÁR+ pustily bývalé tenistky Lucie Šafářová a Andrea Sestini Hlaváčková. Jako hosta si pozvaly nejlepší českou golfistku Sáru Kouskovou.
Naposledy tohle téma otevřela česká tenistka Darja Viďmanová. Když po studiu a hraní tenisu na americké univerzitě naskočila zpátky na profesionální okruh, nestačila se divit, jaká mezi ostatními hráčkami na turnajích panuje atmosféra.
„Není to moc přátelské prostředí, nikdo se s vámi nechce bavit, každý je ve své bublině a mluví jen se svým týmem,“ prozradila v srpnu během svého finálového tažení srpnovým turnajem v Memphisu.
Zarazil ji především rozdíl oproti přístupu na vysoké škole v Georgii, kde se hráčky navzájem podporují a fungují v rámci týmu.
Bývalé tenistky a současné tenisové expertky Lucie Šafářová a Andrea Sestini Hlaváčková se o něčem podobném rozpovídaly v pořadu KANÁR+, který bude mít premiéru na televizní stanici Canal+ Sport od 20:30.
„Je těžké se postavit kamarádce, kterou dobře znáte. Člověk chce po vítězném míčku projevit emoce, ale když na druhé straně stojí někdo, koho dobře zná, je to nepříjemné,“ líčila Šafářová.
Sama prý hrála dvouhru s velkou nechutí proti Rusce Anastasiji Pavljučenkovové, která byla její deblovou parťačkou.
„Nutno dodat, že Šafi byla na okruhu něco jako Švýcarsko v Evropě, vyhýbala se konfliktům, takže pak Nasťu pozvala na večeři a do kina, když ji porazila,“ vtipkovala Sestini Hlaváčková.
Oproti tomu jejich host golfistka Sára Kousková má na světových greenech trochu jiné zkušenosti.
„Je to hodně přátelské prostředí. Na Ladies European Tour nemáme tolik peněz, takže často nějak sdílíme ubytování, auta a navzájem si hodně pomáháme. Je mnohem snazší tam navázat přátelský vztah než asi v tenise,“ vysvětlila nejlepší česká golfistka.
Co je ale pro ženské sportovkyně společné téma, to je každoměsíční kloubení vrcholného výkonu s menstruačním cyklem.
„Hormony nás ovlivňují a první sezonu na okruhu jsem to hodně řešila, dokonce i s mentálním koučem, aby mi poradil, jak se zklidnit, jak se vyhnout výkyvům na hřišti tak, abych to nemusela řešit nějakou chemickou cestou, když mám tyhle dny,“ vysvětlila Kousková.
Podle bývalých tenistek bylo toto téma mezi hráčkami WTA ještě donedávna tabu.
„Moc jsem to neřešila ani se svým týmem. Ale byl to takový ten pocit, kdy nejste ve své kůži, jste zpomalení, tělu se nechce do stoprocentního výkonu. Normální únavu rozběháte, naskočí adrenalin a jedete, tohle nešlo,“ vzpomíná Šafářová.
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