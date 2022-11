Džábirová do semifinále neprošla, Krejčíková se Siniakovou dominovaly

Světová dvojka Uns Džábirová se do semifinále tenisového Turnaje mistryň nedostala. Osmadvacetiletá Tunisanka podlehla v závěrečném utkání skupiny Nancy Richeyové řecké soupeřce Marii Sakkariové 2:6, 3:6.

Vedle Sakkariové, která měla před utkáním jistý postup a neztratila zatím v americkém Fort Worth ani set, jde dál z druhé příčky Běloruska Aryna Sabalenková. Rodačka z Minsku předtím porazila Američanku Jessicu Pegulaovou 6:3, 7:5.

Úspěšné loučení se skupinou Rosie Casalsové mají za sebou ve čtyřhře Češky Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková. Obhájkyně titulu deklasovaly s postupem v kapse již vyřazený pár Pegulaová, Cori Gauffová 6:2, 6:1. Také nasazené jedničky procházejí dosud turnajem bez ztráty setu. Z druhého místa se kvalifikovala americko-nizozemská dvojice Desirae Krawczyková, Demi Schuursová.

Finalistka letošního Wimbledonu a US Open Džábirová, která se na prestižní turnaj probojovala jako první hráčka z arabských zemí, měla boj o postup ve svých rukou. Po předchozím vítězství Sabalenkové nad Pegulaovou ale musela Sakkariovou zdolat bez ztráty setu.

Tunisanka držela krok jen v úvodu. Od stavu 1:2 přišla třikrát o servis, první sadu prohrála za 35 minut a její naděje vzaly definitivně za své. Ve druhém setu byla navíc Řekyně při podání stoprocentní a duel uzavřela proměněným druhým mečbolem.

"Věřím si. Na kurtu jsem teď nebojácná a užívám si to tu," řekla po utkání Sakkariová. "Není žádným tajemstvím, jak hraju. Byla jen otázka času, než se mi začne zase dařit. Jsem ráda, že to přišlo právě tady," doplnila rodačka z Atén.

Světová pětka Sakkariová, která se na Turnaj mistryň kvalifikovala jako poslední, se v semifinále utká s Francouzkou Caroline Garciaovou, nebo s Ruskou Darjou Kasatkinovou. Sabalenkovou čeká světová jednička Iga Šwiateková z Polska, jež má před závěrečným duelem s Gauffovou ve skupině Tracy Austinové jistý postup z prvního místa.

Na jména semifinálových soupeřek budou dnes čekat i Krejčíková se Siniakovou. Jediné české zástupkyně na turnaji ztratily v závěrečném duelu skupiny Rosie Casalsové proti Gauffové s Pegulaovou jen tři hry a třetí nasazený pár porazily za 59 minut.

"Snažíme se hrát každý zápas naplno. Víme, jak je těžké se na tenhle turnaj dostat, takže si to tu společně užíváme. Jsem ráda, jak jsme se dnes prezentovaly," řekla Krejčíková.

"Proti Gauffové a Pegulaové jsme ještě ve čtyřhře nehrály, takže to bylo zrádné. Obě jsou to vynikající singlistky a bylo nám jasné, že to nebude snadné," doplnila rodačka z Brna.

Šestadvacetileté tenistky mohou v soutěži navázat na letošní triumfy z Australian Open, Wimbledonu a US Open. TItul z Turnaje mistryň mohou obhájit jako sedmý pár v historii.

"Znamenalo by to pro nás hodně, ale je to stále ještě daleko. Budeme se soustředit na každý zápas, abychom ze sebe vydaly to nejlepší, a snad zase tu krásnou trofej pozvedneme," dodala Siniaková.

Tenisový Turnaj mistryň ve Fort Worth (tvrdý povrch, dotace 5 milionů dolarů):

Dvouhra:

Skupina Nancy Richeyové:

Sakkariová (5-Řec.) - Džábirová (2-Tun.) 6:2, 6:3.

Konečná tabulka:

1. Sakkariová 3 3 0 6:0 3 2. Sabalenková 3 2 1 4:3 2 3. Džábirová 3 1 2 3:5 1 4. Pegualová 3 0 3 1:6 0

Čtyřhra:

Skupina Rosie Casalsové:

Krejčíková, Siniaková (1-ČR) - Pegulaová, Gauffová (3-USA) 6:2, 6:1.

Konečná tabulka: