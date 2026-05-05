Tenis v ohrožení, Sabalenková kvůli penězům osnuje bojkot. Šwiateková s ní nesouhlasí

ČTK,Sport

Světová jednička Aryna Sabalenková vyzvala tenisty k bojkotu, pokud nedostanou větší podíl ze zisku grandslamů. Osmadvacetiletá Běloruska to řekla na tiskové konferenci před turnajem v Římě.

Aryna Sabalenková na Australian Open 2026Foto: REUTERS
"Bez nás by se turnaje nehrály, nebyla by zábava. Proto si myslím, že bychom měli mít větší podíl," řekl Sabalenková. "Celé to skončí bojkotem, protože to bude jediná možnost, jak bojovat za naše práva," dodala.

Čtyřnásobná grandslamová šampionka navázala na pondělní prohlášení, v němž se ona a další hvězdy jako světová jednička Jannik Sinner nebo vítěz rekordních 24 grandslamů Novak Djokovič ohradily proti nízkým odměnám na Roland Garros.

Na něm letos vítězové ve dvouhře získají 2,8 milionu eur (68 milionů korun), poražení finalisté 1,4 milionu eur (34 milionů korun), zatímco tenisté vyřazení v prvním kole obdrží 87.000 eur (2,1 milionu korun).

Podle Sabalenkové a spol. je to však málo, protože jejich podíl ze zisku French Open letos klesnul na 14,9 procent oproti 15,5 před dvěma lety. Tenisté po pořadatelích požadují minimální podíl 22 procent.

S bojkotem souhlasí i finalistka French Open a Wimbledonu z roku 2024 Jasmine Paoliniová. "Když se tom všichni dohodneme a já myslím, že dohodneme, tak bychom to mohli udělat," uvedla.

Italská tenistka zdůraznila rozdílný přístup WTA a ATP, které pořádají zbývající turnaje v kalendáři. Obě organizace například připravily pro hráče penzijní plány a pro tenistky zavedly mateřské pauzy. "WTA a ATP dělají spoustu věcí, které grandslamy nedělají," prohlásila Paoliniová.

Naopak světová trojka Iga Šwiateková s případným bojkotem nesouhlasí. "Je to trochu extrémní řešení. Hlavní je spolu mluvit. Proto doufám, že před Roland Garros dojde ke schůzce, kde se bude jednat," uvedla polská tenistka.

U.S. Defense Secretary Hegseth and Chairman of the Joint Chiefs of Staff General Caine hold a briefing on the Iran war, at the Pentagon

ŽIVĚ Příměří platí, útoky na lodě ale nezůstanou bez reakce, řekl šéf Pentagonu

Příměří mezi USA a Íránem přetrvává a americká ochrana obchodních lodí v Hormuzském průlivu je samostatná a dočasná operace, uvedl dnes americký ministr obrany Pete Hegseth. Podle agentury Reuters očekává, že v budoucnu za ochranu klíčové vodní cesty převezme zodpovědnost zbytek světa. Podle šéfa sboru náčelníků štábů Dana Cainea íránské útoky na lodě zatím nenutí USA obnovit vojenské operace.

Ukrajinské armádě se v dubnu podařilo postoupit na různých místech frontové linie – dobyla po zhruba 40 kilometrech čtverečních v Charkovské, Záporožské a Doněcké oblasti, píše AFP. Foto je ilustrační.

ŽIVĚ Rusko oznámilo krátké příměří od 8. května, Ukrajina hlásí klid zbraní ještě dříve

Rusko oznámilo na 8. a 9. května příměří v bojích proti Ukrajině, učinilo tak u příležitosti oslav vítězství Sovětského svazu ve druhé světové válce. Vyplývá to ze sdělení ruského ministerstva obrany, které v případě narušení oslav pohrozilo masivním vzdušným útokem na Kyjev. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj následně na síti X vyhlásil klid zbraní od půlnoci na středu 6. května.

child performs an exercise with dumbbells with a trainer

Šikana či obtěžování na tréninku? Říkat „vyřeš si to sám“ není cesta

Safeguarding. Pokud vám tenhle pojem nic neříká, měli byste zbystřit. Pomáhá totiž vytvářet ve sportu bezpečné prostředí pro děti a mládež. Aby se mladé pokolení nemuselo na trénincích či soutěžích strachovat, ale mohlo se radovat a naplno využít svůj talent. Je o něm další díl projektu Generace bez pohybu, který připravuje redakce Aktuálně.cz.

