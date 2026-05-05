Tenis v ohrožení, Sabalenková kvůli penězům osnuje bojkot. Šwiateková s ní nesouhlasí

Světová jednička Aryna Sabalenková vyzvala tenisty k bojkotu, pokud nedostanou větší podíl ze zisku grandslamů. Osmadvacetiletá Běloruska to řekla na tiskové konferenci před turnajem v Římě.
"Bez nás by se turnaje nehrály, nebyla by zábava. Proto si myslím, že bychom měli mít větší podíl," řekl Sabalenková. "Celé to skončí bojkotem, protože to bude jediná možnost, jak bojovat za naše práva," dodala.
Čtyřnásobná grandslamová šampionka navázala na pondělní prohlášení, v němž se ona a další hvězdy jako světová jednička Jannik Sinner nebo vítěz rekordních 24 grandslamů Novak Djokovič ohradily proti nízkým odměnám na Roland Garros.
Na něm letos vítězové ve dvouhře získají 2,8 milionu eur (68 milionů korun), poražení finalisté 1,4 milionu eur (34 milionů korun), zatímco tenisté vyřazení v prvním kole obdrží 87.000 eur (2,1 milionu korun).
Podle Sabalenkové a spol. je to však málo, protože jejich podíl ze zisku French Open letos klesnul na 14,9 procent oproti 15,5 před dvěma lety. Tenisté po pořadatelích požadují minimální podíl 22 procent.
S bojkotem souhlasí i finalistka French Open a Wimbledonu z roku 2024 Jasmine Paoliniová. "Když se tom všichni dohodneme a já myslím, že dohodneme, tak bychom to mohli udělat," uvedla.
Italská tenistka zdůraznila rozdílný přístup WTA a ATP, které pořádají zbývající turnaje v kalendáři. Obě organizace například připravily pro hráče penzijní plány a pro tenistky zavedly mateřské pauzy. "WTA a ATP dělají spoustu věcí, které grandslamy nedělají," prohlásila Paoliniová.
Naopak světová trojka Iga Šwiateková s případným bojkotem nesouhlasí. "Je to trochu extrémní řešení. Hlavní je spolu mluvit. Proto doufám, že před Roland Garros dojde ke schůzce, kde se bude jednat," uvedla polská tenistka.
