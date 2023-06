S Ruskou si poslala palec, Běloruska se schovává. Příběh Svitolinové chytá za srdce

Loni na jaře s ní cloumaly pocity rozervanosti. Na jedné straně přišlo životní štěstí, když zjistila, že je těhotná, na té druhé přihlížela, jak ruská armáda ničí její zemi. Nyní ukrajinská tenistka Elina Svitolinová osm měsíců po porodu prosvištěla do čtvrtfinále French Open a její příběh probouzí v Pařížanech emoce.

Na okruh rodačka z Oděsy naskočila po mateřské teprve v dubnu. V květnu už ale slavila titul ve Štrasburku a nyní okouzluje diváky v Paříži. Počtvrté si zahraje o semifinále antukového grandslamu, poprvé ale jako maminka.

"Necítím takový tlak jako v době, kdy jsem byla třetí na světě. Nikdo ode mě nemá velká očekávání a já se cítím svobodná jako tehdy, kdy mi bylo sedmnáct a na okruhu jsem začínala," prohlásila nyní osmadvacetiletá Svitolinová.

Ale to neznamená, že by fanoušky nezajímala. To naopak. Její utkání mají v areálu Rolanda Garrose trdičně skvělou atmosféru, a to hned z několika důvodů.

V první řadě chytila Pařížany za srdce její love story s domácím miláčkem a tenisovým kouzelníkem Gaelem Monfilsem. Ten se letos také zkouší vrátit po sérii zranění a také si na French Open připsal hodně emotivní výhru v prvním kole. Pak musel odstoupit kvůli dalšímu zranění, ale jen se přesunul na tribunu, aby podporoval svou manželku.

"Asi jsem nečekala, že mi budou Francouzi takhle fandit. Vnímala jsem to už ve Štrasburku, ale tady je to ještě silnější. S Gaelem jsme už pět let a asi mě vnímají jako poloviční Francouzku, která jim jako jediná ještě zbyla ve hře," směje se.

A pak je tu druhý rozměr. I ji válka na Ukrajině hodně zasáhla. V době, kdy se čerstvě těšila z toho, že čeká potomka, na její rodné město mířily ruské rakety.

"Válka mě změnila. Myslím, že si teď víc užívám chvíle s rodinou a žiju ze dne na den. Jsem i víc vděčná za život, kterým mám, a chci kousek z něj předat potřebným," přiznala.

Už prize money ze Štrasburku slíbila rozdat ukrajinském dětem, které zasáhla ruská invaze, a peníze za postup v Paříži hodlá utratit stejným způsobem. I proto jí spousta diváků přeje dojít co nejdál.

Její zápasy s ruskými a běloruskými soupeřkami na grandslamu byly ostře sledované. Porazila totiž nejprve Annu Blinkovovou a naposledy i Darju Kasatkinovou, kterou publikum nakonec i vypískalo.

Loved this moment ❤pic.twitter.com/1xqxWQuUY4 — Eli Smile 😊 🇺🇦 (@EliSmile436) June 5, 2023

Svitolinová totiž jako ostatní ukrajinské hráčky nepodává soupeřkám z Běloruska a Ruska ruku. Kasatkinová tak po porážce ani nemířila k síti, jen si potřásla pravicí s rozhodčí a na protivnici namířila vztyčený palec. Přesto to Ruska, která patří k velkým kritikům režimu Vladimira Putina, schytala od Francouzů.

"Přitom jsem jen respektovala přání soupeřky, tohle jsem si nezasloužila, takhle jsem se s Paříží loučit nechtěla," postěžovala si na sociálních sítích Kasatkinová.

A Svitolinová se jí zastala. Však jí také zdvižený palec na kurtu vrátila. "Moc si vážím toho, jak k tomu přistoupila. Je to statečná holka, jako jedna z mála se nebojí říct svůj názor a odsoudila Rusko," pronesla Svitolinová.

Teď přijde jiný kalibr. Běloruska Aryna Sabalenková hraje v Paříži s novináři na schovávanou. Chce se vyhnout otázkám na rusko-ukrajinský konflikt, a tak po posledních výhrách odpovídá jen vybraným novinářům nebo vydá prohlášení s obvyklými frázemi "jak je šťastná, že postoupila dál".

"Účastnit se tiskových konferencí je podle mě důležitá věc. Je potřeba sdílet názory z kurtu i mimo něj," myslí si Svitolinová.

Ukrajinka ale určitě nebude uhýbat ze své tradice. Ať už úterní čtvrtfinále dopadne jakkoliv, druhé hráčce světa ruku opět nepodá.