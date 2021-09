S Krejčíkovou to bude dřina, ale já chci vyhrát grandslam, hecuje se Sabalenková

Jako jediná z posledních osmi hráček na US Open ví, jaké to je vyhrát grandslam, všechny ostatní o tom zatím jen sní. Barboru Krejčíkovou ale v tenisové bitvě o semifinále čeká v úterý těžký kalibr, současná světová dvojka, Běloruska Aryna Sabalenková.

Barbora Krejčíková, 3. kolo US Open 2021 | Foto: Reuters

Postup do čtvrtfinále pětadvacetileté rodačky z Ivančic vyvolal bouři emocí. Zatímco jeden tábor viděl navzdory jejímu zdravotnímu kolapsu v závěru zápasu proti Muguruzaové zbytečné a nesportovní zdržování, druhý ji chválí za bojovnost proti houževnaté Španělce.

"Garbině Muguruzaová označila Krejčíkovou za neprofesionální. Vedle toho se zdálo, že trenérka Španělky Conchíta Martínezová radila své svěřenkyni během zápasu pomocí gest z tribuny, to je vyloženě proti pravidlům," rýpl si například redaktor The New York Times Christopher Clarey.

Češka se na konci druhé sady nechala ošetřovat, v tiebreaku si pak dělala dlouhé pauzy na otření se ručníkem, což Španělku rozčilovalo. Přesto nakonec Krejčíková doklopýtala k proměnění mečbolu.

Po vítězství zůstala sedět na lavičce, nebyla schopna rozhovoru na kameru a musela se nechat odvést zdravotníku. Po dnu volna byla ale po celkovém vyčerpání zase měla být v pořádku.

Ve čtvrtfinále ji ale nečeká nic snadného. Běloruska Sabalenková je aktuálně nejvýše nasazenou ženou v pavouku a v osmifinále proti Belgičance Elise Mertensové ztratila pouze pět gemů.

"Jsem nadšená z toho, jak konzistentně hraju. Na grandslamech se mi teď daří, chci ho ale vyhrát," prohlásila semifinalistka letošního Wimbledonu.

Když dorazila na tiskovou konferenci, ještě nevěděla, kdo z dua Muguruzaová, Krejčíková na ni v úterý vystartuje.

"S oběma to je dřina, žádné krátké výměny, za každým fiftýnem je spousta práce. To je ale asi jediná věc, v které si jsou podobné, jinak jsou to úplně jiné hráčky," uvedla Sabalenková.

Podobně jako Krejčíková i třiadvacetiletá Běloruska prožívá povedené léto. Ne nadarmo je už světovou dvojkou.

"Hodně jsem zapracovala na psychice, radím se i s odborníkem. Snažím se sama sobě nelhat, být k sobě upřímná. Dřív jsem vystupovala jako hráčka, která o sobě vůbec nepochybuje, ale tak tomu není," přiznala Sabalenková.

Jestli zlepšená hlava tenistky z Minsku hrát roli i ve čtvrtfinále, se uvidí v noci z úterý na středu. Bitva proti Krejčíkové načne večerní program na centrálním kurtu Artura Ashe.