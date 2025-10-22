Tenis

Rychlé nohy, pak geniální kraťas. Noskové se i díky skvělé výměně povedl obrat

Česká tenistka Linda Nosková postoupila na turnaji v Tokiu do čtvrtfinále. Nasazená šestka porazila ve 2. kole Američanku McCartney Kesslerovou 5:7, 6:3, 6:4. Obrat se jí povedl i díky parádnímu zakončení výměny v klíčovém okamžiku druhého setu.
Sestřih utkání Nosková - Kesslerová včetně parádního kraťasu české tenistky | Video: CANAL+ Sport

Dvacetiletá Češka přišla v první sadě o podání v páté hře, když ale měla soupeřka za stavu 5:4 set dopodávat, Nosková ji rovněž brejkla.

Jenže vzápětí o servis znovu přišla a tentokrát už o šest let starší Američanka první dějství ukončit dokázala.

Ve druhé sadě měla za stavu 2:1 ve svůj prospěch Nosková brejkbol a naložila s ním výtečně. Kesslerová ji dostala pod tlak, Češka se však díky rychlým nohám ve výměně udržela a zakončila ji nádherným kraťasem, který se snesl těsně za síť.

Finalistka nedávného turnaje v Pekingu sice o servis také přišla, ovšem hned ho soupeřce zase rovněž vzala a skóre setů srovnala.

Třetí klání rozhodl jediný brejk za stavu 3:3 a sedmnáctá hráčka světa už dovedla utkání proti o čtrnáct příček hůře postavené soupeřce po dvou hodinách a devíti minutách k vítězství.

Ve čtvrtfinále se rodačka ze Vsetína utká buď se sedmou nasazenou Dianou Šnajderovou z Ruska, devatenáctou hráčkou rankingu WTA, nebo její krajankou Annou Kalinskou, jíž patří na žebříčku 38. pozice.

Tenisový turnaj žen v Tokiu (tvrdý povrch, dotace 1,064.510 dolarů):

Dvouhra - 2. kolo: Nosková (6-ČR) - Kesslerová (USA) 5:7, 6:3, 6:4, Mboková (9-Kan.) - Lysová (Něm.) 6:1, 6:1.

 
