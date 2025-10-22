Rychlé nohy, pak geniální kraťas. Noskové se i díky skvělé výměně povedl obrat

Dvacetiletá Češka přišla v první sadě o podání v páté hře, když ale měla soupeřka za stavu 5:4 set dopodávat, Nosková ji rovněž brejkla.
Jenže vzápětí o servis znovu přišla a tentokrát už o šest let starší Američanka první dějství ukončit dokázala.
Ve druhé sadě měla za stavu 2:1 ve svůj prospěch Nosková brejkbol a naložila s ním výtečně. Kesslerová ji dostala pod tlak, Češka se však díky rychlým nohám ve výměně udržela a zakončila ji nádherným kraťasem, který se snesl těsně za síť.
Finalistka nedávného turnaje v Pekingu sice o servis také přišla, ovšem hned ho soupeřce zase rovněž vzala a skóre setů srovnala.
Třetí klání rozhodl jediný brejk za stavu 3:3 a sedmnáctá hráčka světa už dovedla utkání proti o čtrnáct příček hůře postavené soupeřce po dvou hodinách a devíti minutách k vítězství.
Ve čtvrtfinále se rodačka ze Vsetína utká buď se sedmou nasazenou Dianou Šnajderovou z Ruska, devatenáctou hráčkou rankingu WTA, nebo její krajankou Annou Kalinskou, jíž patří na žebříčku 38. pozice.
Tenisový turnaj žen v Tokiu (tvrdý povrch, dotace 1,064.510 dolarů):
Dvouhra - 2. kolo: Nosková (6-ČR) - Kesslerová (USA) 5:7, 6:3, 6:4, Mboková (9-Kan.) - Lysová (Něm.) 6:1, 6:1.