Tenis

Rychlá pomsta Noskové. Češka si povodila Rusku a je ve čtvrtfinále "tisícovky"

ČTK ČTK
před 2 hodinami
Linda Nosková postoupila na tenisovém turnaji v Pekingu do čtvrtfinále. Rusku Anastasiji Potapovovou dnes porazila 6:2, 6:4. V boji o semifinále se utká s další Ruskou a nasazenou čtyřkou Mirrou Andrejevovou, nebo Britkou Sonay Kartalovou.
Podívejte se na sestřih osmifinále Lindy Noskové v Pekingu. | Video: Canal+ Sport

Turnajová šestadvacítka Nosková oplatila Potapovové letošní porážku z 1. kola Roland Garros. Soupeřku zdolala podruhé ze tří vzájemných zápasů. V Pekingu jí šestkrát prolomila servis, sama o podání přišla třikrát.

"Vždycky je těžké zápas ukončit, hlavně když servírujete. Máte už před sebou konec, ale ten je ještě daleko. Utkání nekonči, dokud neuhrajete poslední bod. Musím na tom zapracovat," uvedla v rozhovoru na kurtu Nosková, která v závěrečném gamu čelila čtyřem brejkbolům, než proměnila druhý mečbol.

Dvacetiletá Nosková získala první set díky vydařené druhé polovině, kdy od stavu 2:2 získala čtyři gamy za sebou. Ve druhé sadě svěřenkyně trenéra Tomáše Krupy nevyužila dvakrát výhodu brejku, v devátém gamu ale vzala soupeřce servis ještě jednou a podávala na vítězství.

O čtyři roky starší Potapovová si vyžádala pauzu na ošetření pravého ramena a závěr ještě zdramatizovala. Nosková čelila čtyřem brejkbolům, nakonec ale utkání dotáhla do vítězného konce.

"Snažila jsem se dál soustředit na sebe. Věděla jsem, že musím hrát bod po bodu a postupně tak dokončit zápas," doplnila Nosková.

Tenisový turnaj v Pekingu (tvrdý povrch):

Ženy (dotace 8,963.700 dolarů):

Dvouhra - 4. kolo: Nosková (26-ČR) - Potapovová (Rus.) 6:2, 6:4.

Tenisový podzim na CANAL+ Sport

Závěrečnou fázi sezony na WTA Tour můžete sledovat v přímých přenosech CANAL+ Sport. Největšími lákadly jsou v září a říjnu obří "tisícovky" v Pekingu a Wu-chanu a v listopadu pompézní WTA Finals v Rijádu. Česko bude na Turnaji mistryň reprezentovat skvělá deblistka Kateřina Siniaková, živé vysílání opentlí expertní studia s účastí zajímavých hostů.

 
Další zprávy