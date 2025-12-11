Tenis

Ruský strach sílí, bojí se o své zázračné děti. Ukrajinka vyzývá k jejich prověrce

Aleš Vávra Aleš Vávra
Aktualizováno před 48 minutami
Odliv ruských tenisových osobností, které v posledních letech stále častěji přijímají cizí občanství, v zemi rezonuje. Drtivá většina tenistů a tenistek v Rusku stejně nežije, a tak panují obavy z "útěku" těch největších hvězd. Například dvou zázračných dětí, olympijských medailistek Mirry Andrejevové a Diany Šnajderové.
Mirra Andrejevová a Diana Šnajderová
Mirra Andrejevová a Diana Šnajderová | Foto: ČTK / AP / Tomás Diniz Santos

Hvězdná Darja Kasatkinová už je Australankou, Anastasia Potapovová čerstvě Rakušankou.

Jelena Rybakinová sbírá velké tituly pod vlajkou Kazachstánu. Tutéž zemi reprezentuje hráč z elitní světové dvacítky Alexander Bublik nebo další ruský rodák a manžel Potapovové Alexander Ševčenko.

Varvara Gračevová hraje za Francii, Kamila Rachimovová a Maria Timofejevová za Uzbekistán.

Výčet tenisových "emigrantů" ze země, která po vojenském napadení Ukrajiny nemůže v tenisovém světě používat svou vlajku, stále roste. 

Dlouholetý šéf ruského tenisu Šamil Tarpiščev kvůli tomu musel uklidňovat veřejnost. Obavy, že Rusko přijde o Daniila Medveděva, Andreje Rubljova nebo stříbrné hrdinky z olympiády v Paříži - byť v neutrálních barvách - Mirru Andrejevovou a Dianu Šnajderovou, totiž dramaticky sílí.

Značně je rozdmýchal sám Tarpiščev, když minulý měsíc poraženecky prohlásil: "Nepořádáme turnaje, nehrají se ligy, tím pádem ani nemáme peníze, kterými bychom mohli tenisty podporovat. Spousta hráčů už hraje v zahraničí a další je budou následovat."

Teď musel zařadit zpátečku. "Že by odešly Mirra s Dianou? Ne, toho se nebojím. To se nestane," reagoval pro web Championat. Odchod Potapovové bagatelizoval a shazoval význam aktuálně 50. hráčky světového žebříčku.

Osmnáctiletá Andrejevová a jednadvacetiletá Šnajderová jsou v Rusku považovány za zázračné tenisové děti. Obě už to v žebříčku dotáhly vysoko, první jmenovaná na páté místo, druhá byla jedenáctá.

Andrejevová byla v minulosti v západním světě kritizována za to, že na Instagramu opakovaně vyjadřovala podporu Vladimiru Putinovi.

Související

"Nic pro Rusko nevyhrála, dobře, že je pryč." Kafelnikov se pustil do Potapovové

Tennis: BNP Paribas Open-Day 7

"Představte si, že mám 1070 tenistů hrajících v zahraničí. Jsou jako vojáci! A v našich národních týmech jich máme 350. Zbytek je odkázán sám na sebe," doplnil Tarpiščev, tak trochu bez kontextu.

Rodák z Moskvy byl v devadesátých letech osobním koučem a poradcem pro sport tehdejšího ruského prezidenta Borise Jelcina, jeho spolupráce se státem pokračovala i v Putinově éře.

V roce 2008 obdržel za zásluhy o vlast státní vyznamenání, před sedmy lety jej Putin navíc vyznamenal za "velký přínos rozvoji tělesné kultury a sportu a mnohaletou svědomitou práci".

Do Andrejevové se Šnajderovou se mezitím opřela ukrajinská tenistka Oleksandra Olijnyková.

"Neutralita ruských tenistů a tenistek by se měla prověřovat. Mnoho z nich podporuje válku. Mnozí si myslí, že stačí, když nemohou mít vlajku, ale není to tak," uvedla hráčka, která letos zaznamenala výrazný posun a postoupila do elitní stovky.

Jmenovitě se pozastavila právě nad svými dvěma ruskými soupeřkami a poukázala na to, že obě po svém olympijském úspěchu obdržely od Putina řád.

"I když jsou bez vlajky, mohou hrát bez omezení. Obě dostaly ocenění od Putina, mělo by se o tom víc mluvit. Je to velký problém, protože oběma se dostává globálního uznání, zatímco podporují ruskou vládu," dodala Olijnyková. 

Čtyřiadvacetiletá rodačka z Kyjeva je v tématu velmi aktivní, dokonce provozuje webovou stránku, která má za cíl zvyšovat povědomí o válce na Ukrajině.

Související

Za tisíce dolarů prodala část ruky. Šílený osud Ukrajinky, co chtěla vládnout světu

Oleksandra Olijnyková
 
Mohlo by vás zajímat

Česko hledá největšího tenisového šampiona. Zlatého kanára okoření dvě rozlučky

Česko hledá největšího tenisového šampiona. Zlatého kanára okoření dvě rozlučky

"Jen to zneváží ženský sport." Tenisová bitva pohlaví Sabalenkové budí vášně

"Jen to zneváží ženský sport." Tenisová bitva pohlaví Sabalenkové budí vášně

Trpíš komplexem bílého spasitele, nařkl Noskovou. Češka se vtipně brání útoku

Trpíš komplexem bílého spasitele, nařkl Noskovou. Češka se vtipně brání útoku

Za to zaplatíš, supěl odepsaný McEnroe. Jugoslávský obr ho ztrapnil sendvičem

Za to zaplatíš, supěl odepsaný McEnroe. Jugoslávský obr ho ztrapnil sendvičem
Tenis sport Obsah Rusko Ukrajina

Právě se děje

Aktualizováno před 3 minutami
Designovaný premiér Babiš se v Bruselu setkal s von der Leyenovou
Domácí

ŽIVĚ
Designovaný premiér Babiš se v Bruselu setkal s von der Leyenovou

Aktuální dění na politické scéně sledujeme v online reportáži.
Aktualizováno před 11 minutami
Ukrajina podnikla jeden z největších útoků na ruské cíle. Moskevská letiště stála
Zahraničí

ŽIVĚ
Ukrajina podnikla jeden z největších útoků na ruské cíle. Moskevská letiště stála

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 15 minutami
Obrazem

Napětí v Karibiku: Americké síly udeřily. Venezuela zuří, viní Trumpa z pirátství

Napětí v Karibiku: Americké síly udeřily. Venezuela zuří, viní Trumpa z pirátství
Prohlédnout si 11 fotografií
Americké síly v noci na čtvrtek zadržely a zabavily u pobřeží Venezuely ropný tanker, což znamená prudkou eskalaci nátlaku Washingtonu proti vládě Nicoláse Madura.
„Ropný tanker byl po několik let sankcionován Spojenými státy kvůli jeho zapojení do nelegální sítě přepravy ropy podporující zahraniční teroristické organizace,“ napsala nejvyšší státní zástupkyně Bondiová země na serveru X.
před 45 minutami

Kellnerová s dcerami oznámily přesun sídla PPF Group z Nizozemska do ČR

Společnost Amalar Holding, která zastřešuje a spravuje společný majetek Renáty Kellnerové a jejích dcer, oznámila záměr přesunout sídlo své dceřiné společnosti PPF Group z Nizozemska do ČR. PPF Group…
Přečíst zprávu
Aktualizováno před 48 minutami
Ruský strach sílí, bojí se o své zázračné děti. Ukrajinka vyzývá k jejich prověrce
Tenis

Ruský strach sílí, bojí se o své zázračné děti. Ukrajinka vyzývá k jejich prověrce

Odliv ruských tenisových osobností, které v posledních letech stále častěji přijímají jiné občanství, v zemi rezonuje.
před 1 hodinou
Auto

Nejvýkonnější Porsche všech dob bylo v Česku za hvězdu. Cayenne se nabíjí bezdrátově

Nejvýkonnější Porsche všech dob bylo v Česku za hvězdu. Cayenne se nabíjí bezdrátově
Prohlédnout si 14 fotografií
Porsche Cayenne Electric se ukázalo na kraji Prahy.
Právě v Ořechu vyrostlo nové dealerství značek Porsche, Lamborghini a Bentley.
před 1 hodinou
Schick dostal pecku na kotník. Nevypadá to vůbec dobře, zní z Leverkusenu
Fotbal

Schick dostal pecku na kotník. Nevypadá to vůbec dobře, zní z Leverkusenu

Útočník Leverkusenu Patrik Schick nedohrál středeční zápas fotbalové Ligy mistrů proti Newcastlu kvůli tržné ráně na kotníku po faulu Malicka Thiawa.
Další zprávy