Ruský strach sílí, bojí se o své zázračné děti. Ukrajinka vyzývá k jejich prověrce

Hvězdná Darja Kasatkinová už je Australankou, Anastasia Potapovová čerstvě Rakušankou.
Jelena Rybakinová sbírá velké tituly pod vlajkou Kazachstánu. Tutéž zemi reprezentuje hráč z elitní světové dvacítky Alexander Bublik nebo další ruský rodák a manžel Potapovové Alexander Ševčenko.
Varvara Gračevová hraje za Francii, Kamila Rachimovová a Maria Timofejevová za Uzbekistán.
Výčet tenisových "emigrantů" ze země, která po vojenském napadení Ukrajiny nemůže v tenisovém světě používat svou vlajku, stále roste.
Dlouholetý šéf ruského tenisu Šamil Tarpiščev kvůli tomu musel uklidňovat veřejnost. Obavy, že Rusko přijde o Daniila Medveděva, Andreje Rubljova nebo stříbrné hrdinky z olympiády v Paříži - byť v neutrálních barvách - Mirru Andrejevovou a Dianu Šnajderovou, totiž dramaticky sílí.
Značně je rozdmýchal sám Tarpiščev, když minulý měsíc poraženecky prohlásil: "Nepořádáme turnaje, nehrají se ligy, tím pádem ani nemáme peníze, kterými bychom mohli tenisty podporovat. Spousta hráčů už hraje v zahraničí a další je budou následovat."
Teď musel zařadit zpátečku. "Že by odešly Mirra s Dianou? Ne, toho se nebojím. To se nestane," reagoval pro web Championat. Odchod Potapovové bagatelizoval a shazoval význam aktuálně 50. hráčky světového žebříčku.
Osmnáctiletá Andrejevová a jednadvacetiletá Šnajderová jsou v Rusku považovány za zázračné tenisové děti. Obě už to v žebříčku dotáhly vysoko, první jmenovaná na páté místo, druhá byla jedenáctá.
Andrejevová byla v minulosti v západním světě kritizována za to, že na Instagramu opakovaně vyjadřovala podporu Vladimiru Putinovi.
"Představte si, že mám 1070 tenistů hrajících v zahraničí. Jsou jako vojáci! A v našich národních týmech jich máme 350. Zbytek je odkázán sám na sebe," doplnil Tarpiščev, tak trochu bez kontextu.
Rodák z Moskvy byl v devadesátých letech osobním koučem a poradcem pro sport tehdejšího ruského prezidenta Borise Jelcina, jeho spolupráce se státem pokračovala i v Putinově éře.
V roce 2008 obdržel za zásluhy o vlast státní vyznamenání, před sedmy lety jej Putin navíc vyznamenal za "velký přínos rozvoji tělesné kultury a sportu a mnohaletou svědomitou práci".
Do Andrejevové se Šnajderovou se mezitím opřela ukrajinská tenistka Oleksandra Olijnyková.
"Neutralita ruských tenistů a tenistek by se měla prověřovat. Mnoho z nich podporuje válku. Mnozí si myslí, že stačí, když nemohou mít vlajku, ale není to tak," uvedla hráčka, která letos zaznamenala výrazný posun a postoupila do elitní stovky.
Jmenovitě se pozastavila právě nad svými dvěma ruskými soupeřkami a poukázala na to, že obě po svém olympijském úspěchu obdržely od Putina řád.
"I když jsou bez vlajky, mohou hrát bez omezení. Obě dostaly ocenění od Putina, mělo by se o tom víc mluvit. Je to velký problém, protože oběma se dostává globálního uznání, zatímco podporují ruskou vládu," dodala Olijnyková.
Čtyřiadvacetiletá rodačka z Kyjeva je v tématu velmi aktivní, dokonce provozuje webovou stránku, která má za cíl zvyšovat povědomí o válce na Ukrajině.