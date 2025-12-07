"Nic pro Rusko nevyhrála, dobře, že je pryč." Kafelnikov se pustil do Potapovové

Ještě o víkendu byla jednou z hvězd na exhibičním turnaji v Petrohradu, který každoročně na konci sezony pořádá energetický gigant Gazprom.
Pár dní poté Potapovová oznámila, že mění reprezentační kabát a nově bude nastupovat za Rakousko, které jí schválilo občanství.
"Rakousko je místo, které miluji, je neuvěřitelně přívětivé a je to země, kde se opravdu cítím jako doma. Miluji Vídeň a těším se, jak si tam vytvořím nový domov," uvedla.
Od začátku války na Ukrajině přitom Potapovová patří mezi kontroverzní tenistky a hrdé Rusky. Před dvěma lety se na turnaji v Indian Wells oblékla do dresu Spartaku Moskva a dostala za to oficiální varování WTA.
Její instagramový příspěvek o změně občanství vyvolal vášnivé reakce hlavně stran ukrajinských fanoušků, kteří si rýpli, že čtyřiadvacetiletá blondýnka počkala, až zinkasuje peníze z ruské exhibice.
"Pozoruhodné načasování, peníze jí evidentně nesmrdí, i když změnila občanství," napsal na síti X účet Ukrainian Tennis.
🤭World No. 51 Anastasia Potapova has announced that she will compete under the Austrian flag starting next year.— Ukrainian Tennis • BTU (@ukrtennis_eng) December 4, 2025
She shared the following statement:
“I am delighted to let you all know that my application for citizenship has been accepted by the Austrian Government.
Austria… pic.twitter.com/qTjrwkmUSG
Za posledních několik dnů je to už druhé ruské jméno, které opouští národní federaci. Kamilla Rachimovová, 112. hráčka světa, bude od příští sezony reprezentovat Uzbekistán.
Celkem jde už o osmou tenistku za poslední tři roky. Do zahraničí odešly Varvara Gračovová a Ksenia Jefremovová (obě do Francie), Darja Kasatkinová (Austrálie), Elina Avanesjanová (Arménie), Marija Timofejevová (Uzbekistán) a Natela Dzalamidzeová (Gruzie).
Případy posledních dnů ale šéfa ruské tenisové federace Šamila Tarpiščeva nechávají chladným.
"Nevidím za tím zradu země, ale touhu hrát. Blíží se olympijské hry a dostat se do našeho týmu by bylo těžké," popírá v citaci serveru tennisuptodate.com Tarpiščev, že by důvodem byla pokračující invaze na Ukrajinu.
To jeho krajan a bývalá světová jednička Jevgenij Kafelnikov byl ve vyjádření mnohem ostřejší.
"Že odchází Potapovová? Mám plakat? Co pro Rusko během svého života vyhrála? To mi říct nemůžete, takže je dobře, že je pryč," uvedl vítěz dvou grandslamů.
Zatímco v ruském žebříčku je Potapovová až sedmou nejlepší hráčkou, v Rakousku se stane jedničkou.