Ruské tenistky zažívají historický pád. Spasit je může dívka z Prahy

před 22 minutami

Dlouhých jednadvacet let trvalo období, ve kterém se Rusko mohlo spolehnout na jednu jistotu: alespoň jednu tenistku v první dvacítce světového pořadí. Nadvláda ruských hráček z první dekády 21. století je ale definitivně pryč.

Darja Kasatkinová, Maria Šarapovová a Anastasia Pavljučenkovová. Všechny tři nejlepší Rusky jsou momentálně až ve třetí, respektive čtvrté desítce rankingu. To je stav, který tenisová velmoc nezažila od roku 1998, kdy tehdy teprve šestnáctiletá vycházející senzace Anna Kurnikovová pronikla mezi elitu.

Jistoty jsou nyní pryč a Rusové, kteří pro změnu s nástupem Karena Chačanova, Daniila Medveděva a Andreje Rubljova zažívají dobré časy mezi muži, vyhlížejí novou spasitelku. A začínají s nadějí hledět směrem do českého hlavního města.

Čtvrtou nejlepší Ruskou žebříčku už je totiž Jekatěrina Alexandrovová. Čtyřiadvacetiletá hráčka žijící v Praze už od svých jedenácti let podle informací Aktuálně.cz nakonec upustila od realizace nápadu získat české občanství a bude tak nadále hájit ruské barvy. A její poslední výkony působí velmi nadějně.

Pod vedením českého trenéra Martina Fassatiho už v letošní sezoně vystoupala těsně za elitní padesátku, přičemž na konci předchozí sezony figurovala na chvostu první stovky.

"Zase začala hrát tu svou nebezpečnou hru. Problémy s kolenem jsou pryč a je na ní vidět, že získala novou motivaci. Pracujeme tvrdě a výsledky se zatím dostavují," chválí Fassati, bývalý trenér českých hráček Kristýny Plíškové nebo Markéty Vondroušové.

Poslední tři zápasy sice Alexandrovová prohrála, v březnu v Indian Wells se ale blýskla vítězstvím nad dánskou superhvězdou Caroline Wozniackou.

Rodačka z Čeljabinsku patří mezi mnoho původem ruských hráček, které z velké země odešly za lepšími a zároveň levnějšími tréninkovými podmínkami.

"Rusko se potýká s tím, že tam je strašně drahé trénování. Když tam chce někdo s tenisem začít, musí být opravdu bohatý. Teď je to ještě markantnější než v minulosti. Už jako děti míří Rusové a Rusky často do zahraničí, objíždějí akademie po celém světě. Spoustu jich najdeme i v Česku nebo na Slovensku. Je to pro ně prostě levnější než doma. Ta invaze byla, je a bude," vysvětluje Fassati.

I zmíněné faktory jsou jednou z příčin, proč ruský ženský tenis stagnuje.

"Každý stát to tak čas od času má, musí projít jakousi generační obměnou. Pravda je, že Rusko teď prostě nemá tak dobré hráčky jako v minulosti. Ty hvězdy už jsou za zenitem a chvíli potrvá, než se mladé holky prosadí. Vznikla tam určitá mezera," říká kouč.

Zároveň věří, že jeho svěřenkyně - velká obdivovatelka Sereny Williamsové - by mohla vzniklou mezeru v následujících sezonách vyplnit.

"Jekatěrina na to rozhodně má," tvrdí Fassati rezolutně. Dobře ale ví, že cesta nahoru v současné extrémně vyrovnané špičce nebude nikterak jednoduchá.

"Dali jsme si za cíl dobýt padesátku. To už je blízko. Navic do Wimbledonu Jekatěrina skoro nic neobhajuje. Ale jsem zároveň opatrný, protože vím, co všechno to obnáší. Je to i o štěstí," uzavírá český trenér.

Alexandrovovou uvidí čeští fanoušci příští týden ve Stromovce. Na jubilejním desátém ročníku Prague Open by měla plnit roli nasazené jedenáctky.