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Sport

Ruska překazila sen Noskové o dalším pekingském finále

ČTK
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Linda Nosková nestačila v osmifinále turnaje v Pekingu na Jekatěrinu Alexandrovovou a neobhájí loňskou finálovou účast. Pátá nasazená česká tenistka podlehla Rusce nečekaně hladce 2:6, 2:6.

Linda Nosková na turnaji v Pekingu 2026
Linda Nosková na turnaji v Pekingu 2026Foto: CTK – Achmad Ibrahim
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V Číně dnes o postup do čtvrtfinále zabojují ještě Karolína Muchová a Nikola Bartůňková. Nasazená sedmička Muchová se utká s Naomi Ósakaovou, japonskou přemožitelkou Sáry Bejlek.

Bartůňkovou po senzační výhře nad světovou dvojkou Arynou Sabalenkovou čeká duel s Rakušankou Sinjou Krausovou, která v pořadí WTA figuruje na konci první stovky.

Jednadvacetileté Noskové se zápas proti Alexandrovové vůbec nevydařil. Česká jednička nevyužila ani jeden ze čtyř brejkbolů, sama naopak o podání přišla v každém setu dvakrát.

Ve druhé sadě neuhrála od stavu 2:2 už ani game a soupeřka zápas po 68 minutách ukončila.

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Tenisový turnaj mužů a žen v Pekingu (tvrdý povrch):

Ženy (dotace 9,415.725 dolarů):

Dvouhra - 4. kolo: Alexandrovová (19-Rus.) - Nosková (5-ČR) 6:2, 6:2.

Čtyřhra - 1. kolo: Siniaková, Čang Šuaj (1-ČR/Čína) - Jüan Jüe, Feng Šuo (Čína) 6:1, 7:6 (7:4).

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