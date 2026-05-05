Ruska plakala, Ukrajinka ji ignorovala. Vášně kolem tenisu planou až na frontě

Tenis aktuálně nemá třaskavější téma. Ukrajinské hráčky jsou hodně vidět a jedna z nich - Marta Kosťuková - hraje v životní formě. V nejexponovanějších zápasech navíc často čelí Ruskám nebo Běloruskám, kterým stejně jako její krajanky nepodává ruku. Kolem sobotního vyvrcholení velkého turnaje v Madridu nadále planou vášně.
Ruska Mirra Andrejevová po prohraném finále v areálu Caja Mágica propukla v pláč. „Po některých porážkách se cítím, jako by nastal konec světa,“ svěřila tenisovému světu jen pár dnů před tím.
Tohle byla jedna z nich.
Stále teprve devatenáctiletá superstar ve finále podlehla Ukrajince Martě Kosťukové, rozjeté mašině, která ne a ne zastavit.
Rodačka z Kyjeva ovládla už předchozí turnaj ve francouzském Rouenu a před Madridem přidala na sociální sítě záběry, jak se připravuje právě v ukrajinském hlavním městě za zvuku sirén.
Kosťuková v aktuální sezoně hlasitě připomíná svůj obrovský talent. Rekordy bořila už v roce 2018, coby patnáctiletá si tehdy připsala svou první výhru na grandslamu. Dlouhé následující roky se ztěžka vyrovnávala s tíživou nálepkou „next big thing“. Predikce o zářivé budoucnosti se jí nedařily zcela naplnit, spoustu energie i soustředěnosti na milovaný sport jí následně sebrala Vladimirem Putinem rozpoutaná válka.
Nyní, ve třiadvaceti letech, však najednou působí vyzráleji. Po největším titulu v Madridu postoupila na 15. místo světového žebříčku, v kapse má spektakulární sérii 12 výher v řadě.
I přes konstantní bolest v srdci podává nejlepší výkony svého života. A neustále dává najevo, že z nesmlouvavého postoje vůči soupeřkám z Ruska a Běloruska nehodlá ustoupit.
Vlnu negativních reakcí za to, jak se zachovala, schytala už v lednu po finále v Brisbane, kde prohrála se světovou jedničkou Arynou Sabalenkovou.
Kosťuková tam podle očekávání dodržela svou tradici a nepodala vítězce ruku. Od začátku války tak nečiní v případech, kdy hraje proti Rusce či Bělorusce. Sabalenkové při závěrečné řeči negratulovala, vůbec ji nezmínila, nevyfotila se s ní: šla proti obvyklým zvyklostem.
Místo toho emotivně vyprávěla, jak náročná situace panuje v její vlasti.
„Chci říct pár slov o Ukrajině. Každý den hraju s bolestí v srdci. Jsou tam tisíce lidí bez elektřiny, bez světla, bez teplé vody. Je tam teď minus 20 stupňů. Moje sestra spí pod třemi přikrývkami,“ vyprávěla Kosťuková a měla co dělat, aby se před mikrofonem nerozplakala.
Mnohým se to nelíbilo. Sama Kosťuková s odstupem přiznala, že ji doslova zasypaly kritické a mnohdy nenávistné ohlasy.
Zároveň ale hráčka, která od začátku ruské invaze do své země patří mezi nejaktivnější protiválečné hlasy tenisového světa, jasně deklarovala svou neústupnost. A důrazně odmítla názory o tom, že by „do sportu neměla tahat politiku“.
Nyní v Madridu došlo k velmi podobné situaci, až na to, že byla Kosťuková tentokrát v roli vítězky. Andrejevová jí v závěrečné řeči pogratulovala, z ukrajinské strany ale nic takového nepřišlo.
Nedošlo na podání ruky ani na tradiční společné foto finalistek.
„Chtěla bych poděkovat všem mým soupeřkám, se kterými jsem tento týden hrála. Holky mě dostaly až na hranu,“ podotkla pouze Kosťuková. Jinak Rusku ignorovala, což znovu rozpoutalo smršť kritiky.
Vášně se přesunuly dokonce až na frontu, kde od začátku invaze pomáhá bránit svou zemi bývalý tenista Alex Dolgopolov. Ten prostřednictvím sociálních sítí přispěchal Kosťukové na pomoc.
„Gratulace Martě, velmi zasloužené! Soupeřka lajkuje příspěvky o Putinovi a její fanoušci potom předstírají, jak byla ve své řeči velkorysá, a útočí na Martu. To je ale krásný sobotní večer,“ napsal na síti X Dolgopolov.
Narážel na to, že byla Andrejevová v minulosti obviňována z toho, že na sociálních sítích „lajkuje“ příspěvky velebící ruský režim. Také společně s Dianou Šnajderovou po zisku stříbrných medailí na olympiádě v Paříži obdržela jedno z nejvyšších státních vyznamenání Ruské federace, takzvaný Řád za zásluhy o vlast, a to dokonce 1. třídy.
V jiném příspěvku Dolgopolov poté doplnil: „Vysvětlení pro všechny nenávistné pseudo-fanoušky se stockholmským syndromem. Žádní Ukrajinci nedluží ruským ani běloruským sportovcům žádný respekt, dokud ti otevřeně neodsoudí kroky svých zemí, jako to udělala Darja Kasatkinová. Nelíbí se vám to? Pošlete dopis Putinovi,“ uvedl s narážkou na nyní již australskou hráčku, která jako jediná z ruských či běloruských tenistů odsoudila ruskou invazi na Ukrajinu.
