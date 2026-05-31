Ruska „padouchem“ světa tenisu. V Paříži ji chytl amok, před lety ji Češka chtěla trefit

Nikdy neměla nejlepší pověst, mnohokrát ji označovali za „zlou ženu tenisu“. Celá řada soupeřek se proti ní vymezovala, z českých hráček na ni měla „pifku“ zejména Barbora Strýcová. Na US Open 2024 si zajistila pohrdání prakticky celého tenisového světa, teď Julia Putincevová svůj proslulý temperament předvedla i v Paříži.
„Na kurtu střídám osobnosti. Někdy jsem klaun, někdy gangster,“ vyprávěla před pár lety ruská tenistka, která od roku 2012 reprezentuje Kazachstán.
„Někdy se cítím skvěle, jsem šťastná, někdy zase frustrovaná a vůbec mě to nebaví. Mimo kurt jsem ale úplný andílek. Aspoň to říká moje máma,“ pobavila v jednom z rozhovorů.
Frustrace ji ale na kurtech ochromuje s železnou pravidelností. Kdyby se na okruhu WTA vyhlašovala nejméně oblíbená hráčka, měla by moskevská rodačka velkou šanci na úspěch.
Nejvíce tenisový svět naštvala během US Open před dvěma lety. Během porážky s italskou favoritkou Jasmine Paoliniovou totiž její bídnou náladu odnesla jedna z podavaček, která tenistce házela míčky.
Putincevové se zřejmě zdálo, že pracuje pomalu, a tak ji úplně ignorovala. První míček ji trefil do hrudi, druhý do nohy, třetí chytila, to už ale její chování zaznamenali diváci a nemilosrdně tenistku vybučeli.
Záběry obletěly sociální sítě a na Putincevovou se snesla zničující vlna odsudků. Zapojila se i řada osobností.
„Kdo si Putincevová vlastně myslí, že je? Příšerné chování,“ neudržel se Boris Becker, nejmladší vítěz v dějinách Wimbledonu.
„Ta neúcta a nepříjemné chování je od ní neuvěřitelné, ale pro ni typické,“ přidala se někdejší deblová hvězda a bývalá trenérka Karolíny Plíškové Rennae Stubbsová.
Sama moskevská rodačka se nejprve omluvila za své chování a o pár dní později přispěchala s další reakcí, v níž se ohradila proti rychlému a jednostrannému způsobu, jakým ji tenisový svět odsoudil.
„Je trochu děsivé, jak dokáže svět někoho odsoudit na základě třísekundového videa, který někdo natočil z jedné strany,“ napsala. „Vůbec jsem si nevšimla, že mi dívka podává míčky. V žádném případě jsem se nesnažila ji ponížit,“ vysvětlovala s tím, že se podavačce následně omluvila.
„Rozhodně nejsem dokonalá, na kurtu se vztekám, mluvím sprostě a říkám hloupé věci. Tím vším jsem vinna. Nikdy jsem se ale nad nikoho nepovyšovala. To nejsem já,“ dodala tenistka, která před lety opakovaně naštvala českou tenistku Barboru Strýcovou.
Mohlo by vás zajímat: Jakub Menšík zkolaboval na kurtu okamžitě po mečbolu:
Na French Open 2018 se obě hráčky střetly ve vypjatém boji o čtvrtfinále pařížského grandslamu. Slavila Putincevová a Češka po utkání přiznala, že chtěla soupeřku při jednom z prohozů schválně trefit.
„Nemám ji ráda. Prostě jsem po ní šla, nebudu říkat, že jsem to chtěla zabít přes střed. A možná to byla i chyba, že jsem se k tomu nechala vyprovokovat,“ řekla tehdy Strýcová.
Neoblíbenou kolegyni potkala za necelých osm měsíců na grandslamu znovu, v prvním kole Australian Open s ní opět prohrála a Putincevová slavila hlasitým křikem a divokými gesty. U sítě pak české tenistce hrubě stiskla ruku, načež Strýcová vykřikla bolestí.
Putincevová se pak s Melbourne loučila ve druhém kole po prohře se Švýcarkou Belindou Bencicovou, které naopak podala ruku ledabyle. Diváci ji vyprovázeli pískotem a svérázná tenistka při odchodu z kurtu metala vztyčené prostředníčky na všechny strany.
Vyváděla i během svého vyřazení na letošním Roland Garros. Během vypjatého tie-breaku byla přesvědčená, že míč od soupeřky Camily Osoriové skončil v autu. Okamžitě proto požádala umpirovou rozhodčí, aby přišla zkontrolovat stopu míčku. Sudí ale bez váhání potvrdila dobrý míč.
Jednatřicetiletou Putincevovou chytl amok. Okamžitě praštila raketou k zemi a velmi emotivně přesvědčovala rozhodčí o své pravdě. Samozřejmě marně.
