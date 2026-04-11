Ruská modla na pranýři. Siniakovou zabíjela pohledem, čelí i bizarnímu obvinění

Když před měsícem křičela na americké publikum nevybíravé "fuck you all", šlo o symbolickou ukázku jejího momentálního psychického rozpoložení. Ruský tenisový zázrak - Mirra Andrejevová - je ve světě i ve své vlasti terčem kritiky za to, že se nevyvíjí dostatečně rychle. Přitom je jí stále teprve osmnáct let.
Už od patnácti je pod obrovským tlakem. Do absolutní tenisové špičky dokázala vyletět velmi brzy, což logicky posílilo všeobecná očekávání. Pověst generačního tenisového zázraku ale Rusku Mirru Andrejevovou v posledních měsících spíš svazuje.
Osmnáctiletá hráčka na kurtech pravidelně nedokáže krotit negativní emoce, je podrážděná i vůči vlastnímu týmu, natož k divákům, kteří často nejsou na její straně.
Její mentální stav je aktuálně větším otazníkem než její výkony. Andrejevová sice už byla světovou pětkou, ovšem ani současné desáté místo se vzhledem k jejímu věku nedá brát jako průšvih.
Například někdejší první hráč světa Jevgenij Kafelnikov to nicméně vidí jinak. Jeho kritika aktuální tenisové modly vzbudila v Rusku velkou pozornost.
„Mirra se trápí, to je naprosto jasné. Je zřejmé, že nedělá vůbec žádné pokroky. A to je na celé věci to nejdůležitější a nejsmutnější,“ uvedl pro ruský web Championat poté, co Andrejevová v kalifornském Indian Wells pokazila obhajobu loňského senzačního titulu.
„Můžete mě nenávidět, můžete si o mně říkat, co chcete. Ale s tím, jak teď hraje, nemá žádnou šanci stát se světovou jedničkou ani vyhrát grandslam. Musí se podívat realitě do očí,“ dodal Kafelnikov.
V Indian Wells Ruska prohrála už ve třetím kole po vypjaté bitvě s Kateřinou Siniakovou.
Během utkání působila velmi nervózně, na nepříjemně hrající Češku v několika momentech - jak si všimli zahraniční reportéři - „vrhala vražedné pohledy“.
Mlátila se do nohou, hádala se s rozhodčí i s vlastním týmem vedeným španělskou „super-trenérkou“ Conchitou Martínezovou.
Rozmlátila také raketu a po porážce nijak netajila frustraci, což diváci odměnili pískotem a bučením. Andrejevová jim pak při odchodu z kurtu sprostě nadávala.
„Po porážce jsem podlehla emocím. Nejsem vůbec pyšná na to, jak jsem se chovala. Na tom musím do budoucna pracovat,“ uvedla Ruska.
Neuspěla ani následně v Miami, kde na závěr schytala potupného „kanára“ od jiné mladičké hvězdy, Kanaďanky Victorie Mbokové.
Po tomto výbuchu přišla s nečekaným obviněním další bývalá světová jednička Dinara Safinová.
„Bylo to hodně zvláštní. Opravte mě, jestli se mýlím, ale někdy její chyby působí hodně emotivně. Mám pocit, že je někdy dělá schválně. Aspoň to tak zvenčí vypadá. Po každé chybě jako by se otáčela do svého boxu a říkala: Vidíte, udělala jsem chybu!“ zpochybnila další ruská tenisová legenda psychické nastavení mladé superstar.
Podle Safinové je důvod zřejmý: Andrejevová nezvládá tlak.
„Často mluvím o tom, jak obrovskou zátěží je pro hráče touha rychle se dostat na vrchol, na druhé nebo třetí místo na světě, vyhrát grandslam. Je to obrovské břemeno,“ přiblížila stříbrná olympijská medailistka z Pekingu 2008.
„Nemusí to zvládnout. Ta tíha odpovědnosti je enormní. Jenže je to součást téhle profese. Je normální, že v určitém postavení od vás sponzoři, trenéři i fanoušci očekávají výsledky,“ dodala Safinová.
Podívejte se, jak Siniaková v Indian Wells porazila Andrejevovou:
