Rus udělil jiným lekci, jak přijmout porážku. Americký šampion jen dojatě zíral

Přijmout důstojně porážku není lehké v žádném sportu. Disciplínu samu o sobě ale představují ostře sledované projevy tenistů během ceremoniálů, které následují bezprostředně po všech finálových zápasech.
Kanadský Rogers Cup, hraný tradičně na dvou místech, v pátek nabídl spektakulární vyvrcholení.
V Montrealu mezi ženami triumfovala poprvé v kariéře domácí osmnáctiletá senzace Victoria Mboková, která otočila duel s favoritkou Naomi Ósakaovou. V Torontu slavil Ben Shelton, americký mladík ve vyrovnaném dramatu přetlačil Rusa Karena Chačanova.
Japonská superstar Ósakaová za svůj projev sklidila ostrou kritiku. Oproti běžným zvyklostem v závěrečné řeči nepogratulovala Mbokové, ani ji nijak nezmínila.
"Tak asi děkuji," hlesla po potlesku bývalá světová jednička. "Nechci to zdržovat, jen chci říct, že všem děkuji. Svému týmu, podavačům, organizátorům a všem dobrovolníkům. Doufám, že jste všichni měli pěkný večer," dodala.
Později se omluvila, na gratulaci vítězce prý jednoduše zapomněla. Mnoho tenisových fanoušků tím ale nepřesvědčila, obzvlášť, když je ocenění šampionky či šampiona naprosto elementární součástí všech projevů.
V Torontu předvedl pravý opak Chačanov. Jeho gratulace Sheltonovi výrazně převyšovala hranu běžné slušnosti.
"Uf, hrál jsem šest hodin tenisu v posledních dvou dnech," zahájil devětadvacetiletý hráč netradičně. Už za to sklidil první bouřlivý aplaus.
"Budu upřímný, jsem trochu unavený, ale samozřejmě bych v první řadě chtěl pogratulovat tobě Bene a tvému týmu," pokračoval Chačanov s širokým úsměvem na tváři.
"Bavil jsem se s tvým otcem asi čtyři roky zpátky v Cincinnati, tehdy jsi hrál ještě za univerzitu. Řekl jsem mu, že bys to měl zkusit okamžitě na okruhu. Měl mě poslechnout, abych byl upřímný," rozesmál diváky i samotného Sheltona.
Potom se jal jmenovat úspěchy, které dvaadvacetiletý tenista z Atlanty v posledních měsících dobývá.
"Už jsi v první desítce, teď jsi vyhrál svou první tisícovku. A já ti přeju všechno nejlepší. Jsi jeden z nejmilejších kluků na okruhu, máš skvělou rodinu, zdvořilou a vzdělanou. Všem vám gratuluji," dodal a kamery v tu chvíli zachytily očividné dojetí samotného šampiona i jeho otce, bývalého hráče Bryana Sheltona.
Až poté přiznal, jak moc je porážka ve finále, navíc nejtěsnějším rozdílem 6:7 ve třetím setu, bolestivá.
Chačanovův projev obletěl svět tenisu a vyvolal nadšené ohlasy. "S porážkou se asi nedá vyrovnat lépe, než to předvedl on," napsal Tennis Channel.
Chačanov přes porážku vyletí ve světovém žebříčku a v pondělním vydání pravděpodobně doplní Sheltona v elitní desítce.
