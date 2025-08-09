Tenis

Rus udělil jiným lekci, jak přijmout porážku. Americký šampion jen dojatě zíral

Aleš Vávra Aleš Vávra
před 1 hodinou
Vyhlášení vítězů velkých kanadských podniků v Montrealu a Torontu snad nemohlo rozdílnější. Zejména z pohledu poražených a toho, s jakou grácií přijali výsledek poté, co zůstali těsně pod vrcholem. Zatímco Naomi Ósakaová si utrhla ostudu, Karen Chačanov svým projevem nadchl publikum i celý tenisový svět.
Karen Chačanov během finále v Torontu proti Benu Sheltonovi.
Karen Chačanov během finále v Torontu proti Benu Sheltonovi. | Foto: Reuters

Přijmout důstojně porážku není lehké v žádném sportu. Disciplínu samu o sobě ale představují ostře sledované projevy tenistů během ceremoniálů, které následují bezprostředně po všech finálových zápasech. 

Kanadský Rogers Cup, hraný tradičně na dvou místech, v pátek nabídl spektakulární vyvrcholení.

V Montrealu mezi ženami triumfovala poprvé v kariéře domácí osmnáctiletá senzace Victoria Mboková, která otočila duel s favoritkou Naomi Ósakaovou. V Torontu slavil Ben Shelton, americký mladík ve vyrovnaném dramatu přetlačil Rusa Karena Chačanova.

Japonská superstar Ósakaová za svůj projev sklidila ostrou kritiku. Oproti běžným zvyklostem v závěrečné řeči nepogratulovala Mbokové, ani ji nijak nezmínila.

"Tak asi děkuji," hlesla po potlesku bývalá světová jednička. "Nechci to zdržovat, jen chci říct, že všem děkuji. Svému týmu, podavačům, organizátorům a všem dobrovolníkům. Doufám, že jste všichni měli pěkný večer," dodala. 

Později se omluvila, na gratulaci vítězce prý jednoduše zapomněla. Mnoho tenisových fanoušků tím ale nepřesvědčila, obzvlášť, když je ocenění šampionky či šampiona naprosto elementární součástí všech projevů.

V Torontu předvedl pravý opak Chačanov. Jeho gratulace Sheltonovi výrazně převyšovala hranu běžné slušnosti.

"Uf, hrál jsem šest hodin tenisu v posledních dvou dnech," zahájil devětadvacetiletý hráč netradičně. Už za to sklidil první bouřlivý aplaus.

"Budu upřímný, jsem trochu unavený, ale samozřejmě bych v první řadě chtěl pogratulovat tobě Bene a tvému týmu," pokračoval Chačanov s širokým úsměvem na tváři.

Související

Zrodila se superstar, muži nechápali, co se děje. Reakce "kyselé" Naomi čelí odporu

Victoria Mboková - Naomi Ósakaová (finále Montreal 2025)

"Bavil jsem se s tvým otcem asi čtyři roky zpátky v Cincinnati, tehdy jsi hrál ještě za univerzitu. Řekl jsem mu, že bys to měl zkusit okamžitě na okruhu. Měl mě poslechnout, abych byl upřímný," rozesmál diváky i samotného Sheltona.

Potom se jal jmenovat úspěchy, které dvaadvacetiletý tenista z Atlanty v posledních měsících dobývá.

"Už jsi v první desítce, teď jsi vyhrál svou první tisícovku. A já ti přeju všechno nejlepší. Jsi jeden z nejmilejších kluků na okruhu, máš skvělou rodinu, zdvořilou a vzdělanou. Všem vám gratuluji," dodal a kamery v tu chvíli zachytily očividné dojetí samotného šampiona i jeho otce, bývalého hráče Bryana Sheltona.

Až poté přiznal, jak moc je porážka ve finále, navíc nejtěsnějším rozdílem 6:7 ve třetím setu, bolestivá.

Chačanovův projev obletěl svět tenisu a vyvolal nadšené ohlasy. "S porážkou se asi nedá vyrovnat lépe, než to předvedl on," napsal Tennis Channel.

Chačanov přes porážku vyletí ve světovém žebříčku a v pondělním vydání pravděpodobně doplní Sheltona v elitní desítce. 

 
Mohlo by vás zajímat

Neuvěřitelná smůla české tenistky. Po dlouhé pauze přijde další, natrhla si vaz

Neuvěřitelná smůla české tenistky. Po dlouhé pauze přijde další, natrhla si vaz

Trápení, ztráta, kanár. Krejčíková v Cincinnati postoupila po divokém průběhu

Trápení, ztráta, kanár. Krejčíková v Cincinnati postoupila po divokém průběhu

"Jak to, že je spokojený s jednou výhrou?" Plíšková se pustila do kritiky Menšíka

"Jak to, že je spokojený s jednou výhrou?" Plíšková se pustila do kritiky Menšíka

Zrodila se superstar, muži nechápali, co se děje. Reakce "kyselé" Naomi čelí odporu

Zrodila se superstar, muži nechápali, co se děje. Reakce "kyselé" Naomi čelí odporu
Tenis sport Obsah

Právě se děje

před 15 minutami
Velký obrat: Většina Ukrajinců si přeje mírová jednání s Rusy a ukončení bojů
Zahraničí

Velký obrat: Většina Ukrajinců si přeje mírová jednání s Rusy a ukončení bojů

To, že Ukrajinci chtějí ukončit boje, ale neznamená, že chtějí kapitulovat. Ruský mírový plán většina obyvatel odmítá.
Aktualizováno před 40 minutami

Z ISS se vrátila na Zemi čtveřice astronautů

Na Zemi se vrátila z Mezinárodní vesmírné stanice (ISS) čtveřice astronautů. Loď Crew Dragon dopadla dnes kolem 17:33 SELČ do vod Tichého oceánu u Kalifornie. Uvedl to Národní úřad pro letectví a…
Přečíst zprávu
před 1 hodinou

U Kurilských ostrovů seizmologové zaznamenali silné zemětřesení

Evropské seizmologické středisko EMSC zaznamenalo dnes po 16:00 SELČ u Kurilských ostrovů v Tichém oceánu zemětřesení o síle šesti stupňů. Středisko o tom informovalo na svých stránkách; o případných…
Přečíst zprávu
před 1 hodinou
Rus udělil jiným lekci, jak přijmout porážku. Americký šampion jen dojatě zíral
Tenis

Rus udělil jiným lekci, jak přijmout porážku. Americký šampion jen dojatě zíral

Zatímco Naomi Ósakaová si utrhla ostudu, Karen Chačanov svým projevem nadchl publikum i celý tenisový svět.
před 1 hodinou
Česko chystá obří projekty. Stavaři varují, že na ně nebudou mít lidi
Zprávy

Česko chystá obří projekty. Stavaři varují, že na ně nebudou mít lidi

Čeští politici naplánovali pro příští dekády několik masivních stavebních projektů. Domácí firmy o proveditelnosti pochybují.
před 2 hodinami
Obrazem

Surfování na čtyřech tlapkách. Prohlédněte si úžasné momentky z psího šampionátu

Surfování na čtyřech tlapkách. Prohlédněte si úžasné momentky z psího šampionátu
Prohlédnout si 12 fotografií
Jeff Nieboer tlačí Charlieho surf do divokých vln. Charlie je desetiletý veterán soutěže, který už je místní celebritou. Letos se podílel i na tandemové jízdě s dalšími surfaři.
David Fasoli a Mike Wall pomáhají Ize chytit ideální vlnu. Iza letos vyhrála kategorii středně velkých pejsků, což dokazuje, že na vlně může být každý chlupáč, bez ohledu na velikost.
před 3 hodinami
Neuvěřitelná smůla české tenistky. Po dlouhé pauze přijde další, natrhla si vaz
Tenis

Neuvěřitelná smůla české tenistky. Po dlouhé pauze přijde další, natrhla si vaz

Tenistku Terezu Martincovou čeká další dlouhá pauza. Rok po operaci má opět potíže s kolenem, na antukovém turnaji v Lipsku si natrhla vaz.
Další zprávy