Ruka Kvitové se hojí, odměna leží v Prostějově ladem. Nemáme žádné dobré zprávy, lituje Černošková

Petra Kvitová oslavila sedmadvacáté narozeniny na Kanárských ostrovech, kde se připravuje na návrat k tenisu.

Praha/Prostějov - Narozeniny tentokrát neslavila v kalifornském Indian Wells, ale sluneční paprsky u jejího životního jubilea nechyběly ani letos. Petra Kvitová je čerstvě sedmadvacetiletá, svůj narozeninový den prožila na Kanárských ostrovech.

V klubu La Santa na vulkanickém ostrově Lanzarote nabírá základní fyzickou kondici a pilně se připravuje na návrat k tenisu.

Na návrat po traumatizujícím přepadení, k němuž došlo těsně před vánočními svátky v jejím bytě v Prostějově. Levá ruka, kterou Kvitové pořezal stále neznámý pachatel, se hojí velmi dobře.

"Její rekonvalescence probíhá bez komplikací, vše běží podle plánu," řekl deníku Aktuálně.cz tiskový mluvčí tenistky Karel Tejkal s tím, že se stav dvojnásobné šampionky Wimbledonu postupně zlepšuje.

Kvitová už dokonce odložila ochrannou bandáž, jež dlouhé měsíce chránila její prsty, především pak poškozené a následně složitě operované nervy a šlachy.

Návrat v červnu? Stále to platí

Ruku poprvé ukázala veřejnosti na fotografii zveřejněné na Instagramu. Je na ní společně s německými sportovci - oštěpařem Thomasem Röhlerem a triatlonistou Andreasem Raelertem. Ti se momentálně rovněž na Lanzarote fyzicky připravují.

Kvitová se dle původních předpokladů měla vrátit k tenisu šest měsíců po operaci, kterou podstoupila ve specializovaném Ústavu chirurgie ruky a plastické chirurgie ve Vysokém nad Jizerou. Tedy zhruba v červnu. "Tuhle prognózu zatím nikdo žádným způsobem neopravoval, takže stále platí," potvrdil Tejkal.

V Prostějově mezitím leží ladem stotisícová odměna, kterou místní tenisový klub slíbil za pomoc s dopadením zbabělého útočníka. "Nemůžeme říct, že by naše iniciativa něčemu pomohla, vzhledem k tomu, že ho stále nechytili," řekla deníku Aktuálně.cz Petra Černošková, manželka předsedy klubu Miroslava Černoška.

"Měli jsme pocit, že už by se to mohlo začít nějak hýbat, ale bohužel stále nemáme žádné dobré zprávy. Byli bychom všichni rádi, kdyby už to dopadlo," dodala.

Na odměnu se složil celý prostějovský klub

Slíbená odměna je vybraná a připravená. Složili se na ni lidé z vedení klubu, trenéři, hráči i například vrátní nebo správci kurtů. "Zkrátka úplně všichni, kdo se tady v Prostějově kolem tenisu pohybují. Všem na Petře moc záleží," poznamenala Černošková.

V Indian Wells na Kvitovu myslí:

Policie intenzivně pokračuje v pátrání, k žádným převratným zlomům v táhnoucím se případu ale zatím nedošlo. "Věc šetří krajští kriminalisté, byl ustanoven pracovní tým, na případu se usilovně pracuje. V současné době ale nemáme žádné informace nad rámec těch, které byly zveřejněny už před časem," sdělil tiskový mluvčí prostějovské policie František Kořínek.

Platí tedy, že podle identikitu je pachatelem muž ve věku přibližně 35 let, zhruba 180 centimetrů vysoký, štíhlé postavy a světlé barvy pleti. Napadení tenistky policisté vyšetřují jako zvlášť závažný zločin vydírání.

Možná i odměna prostějovského klubu přispěla k tomu, že se na policii obrátily desítky lidí s různými postřehy týkajícími se zejména popisu pachatele. "Obecně platí, že vítáme jakoukoli iniciativu, která může pomoci k vyšetření případu," řekl Kořínek.

