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Sport

Co to provedla legendě? Rozruch kolem Siniakové. Češka řešila křivdu, čelí i kritice

Aleš Vávra
Aleš Vávra
Aleš Vávra
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Deblisté to budou mít v prosazování svých zájmů zase o něco těžší. V ostře sledovaném mixu na US Open totiž letos dominují výhradně hvězdy dvouhry. V semifinále jsou Karolína Muchová s Jakubem Menšíkem, na rozdíl od Kateřiny Siniakové. Ta na sebe přesto v New Yorku strhla výraznou pozornost.

U.S. Open
Sabalenková, Djokovič - Siniaková, Patten. US Open 2026Foto: REUTERS – Eduardo Munoz
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Pro mnohé je experiment s novým formátem smíšené čtyřhry na US Open stále spíše na úrovni exhibice, první část play off ale v úterý v New Yorku nabídla slušnou porci zábavy a bezpochyby přilákala výrazný zájem sportovního světa.

Vedle návratu Carlose Alcaraze, který s domácí legendou Serenou Williamsovou tvořil jednoznačně nejsledovanější tým, se o to zasloužilo i „koření“ v podobě souboje mezi hvězdami dvouhry a elitními deblisty, kterému už před turnajem dodala grády především kauza „Siniaková - Patten“.

Ačkoli spojily síly dvě deblové světové jedničky, ani tak neobdržely vstupenku rovnou do hlavní fáze turnaje. „Asi toho musím dokázat ještě dost, když musím hrát kvalifikace,“ rýpla si Češka do pořadatelů v rozhovoru přímo na kurtu.

Pobavila tím a znovu rozvířila vlnu odporu proti novým pořádkům, zároveň však na sebe upletla pomyslný bič. Bylo jasné, že pokud v páru s prvním hráčem žebříčku Henrym Pattenem v mixu neuspěje, výrok se jí rychle vrátí.

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Česko-britská dvojice v pohodě prošla dvoukolovou kvalifikací a v osmifinále vyzvala nasazené jedničky, superhvězdný pár Aryna Sabalenková - Novak Djokovič.

Právě Češka byla dlouho rozdílovou hráčkou, ale v negativním smyslu. V prvních osmi gamech jako jediná ztratila servis, a to dokonce dvakrát. Za stavu 1:4, 1:2 ale úctyhodným způsobem unikla z krize a byla klíčovým prvkem velkého obratu na 1:4, 4:2, 10:2.

U.S. Open
U.S. Open
U.S. Open
U.S. Open
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Celý zápas navíc Siniaková ukončila způsobem, který zaujal svět tenisu. Djokovičovi, nejlépe returnujícímu hráči historie a vítězi rekordních 24 grandslamů, totiž napálila nechytatelné eso.

„Siniaková proměnila mečbol esem proti Djokovičovi,“ podivoval se oficiální účet turnaje. Mimořádný moment okamžitě sdílela i stanice Tennis TV.

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„To bylo hodně vtipné,“ smál se nečekanému závěru spoluhráč Siniakové Brit Patten.

V následném čtvrtfinále sehráli kvalifikanti strhující bitvu s manželským párem Elina Svitolinová - Gael Monfils. Ve všech třech sadách rozhodovaly až tie-breaky, v tom posledním hraném do deseti bodů přitom došlo ke kontroverzní situaci, která výrazně ovlivnila výsledek.

Za stavu 7:6 pro česko-britskou dvojici servírovala Ukrajinka, Siniaková však prakticky nezahrála return, přesvědčená o tom, že se míček dotkl pásky. Rozhodčí Nico Helwerth ale dotek nezahlásil a oznámil skóre 7:7.

S tím se Patten ani Siniaková nechtěli smířit. Češka u sudího vytrvale protestovala.

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„To myslíš vážně? Funguje to vůbec?“ ptala se Němce, který jen krčil rameny a odmítal stížnosti řešit. Elektronický systém mu dotek pásky nenahlásil, ačkoli opakované záběry z kamery umístěné přímo na síti lehký kontakt skutečně odhalily.

„Přestala jsem hrát, míč očividně změnil směr. Co tady vlastně děláš?“ rozčilovala se. Marně. Super tie-break nakonec tým Siniakové ztratil nejtěsnějším poměrem 8:10.

Češka se po podání rukou u sítě ještě dohadovala s Monfilsem. Právě Francouz totiž při servisu své manželky stál hned u sítě a případný dotek musel zaznamenat. Za pár dní čtyřicetiletý showman byl ale za největšího hrdinu duelu. Zazářil třeba touto neuvěřitelnou defenzivou:

Svitolinová s Monfilsem se ve středečním semifinále utkají se Švýcarkou Belindou Bencicovou a Italem Flaviem Cobollim. Druhý boj o finále svedou Muchová s Menšíkem proti Rusům Miře Andrejevové a Andreji Rubljovovi.

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Na sociálních sítích nyní čelí kritice nejen Siniaková, ale i ostatní takzvaní „specializovaní deblisté“ včetně italských obhájců titulu Sary Erraniové a Andrey Vavassoriho.

„Devět specialistů startovalo v hlavní soutěži mixu. Všichni vypadli v prvním dnu,“ glosoval novinář José Morgado.

Další reportér a specialista na čtyřhru Will Boucek ale upozorňoval: „Tohle bude vždycky rizikem tohoto zkráceného formátu. Jeden smolný míč – nebo v tomto případě přehlédnutý dotyk pásky – a je po vás. Siniaková s Pattenem získali celkově více bodů, přesto zápas prohráli.“

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