Rozmohl se tu takový nešvar. Hříšnicí je i překvapivá přemožitelka Vondroušové

Tenisové turnaje se po koronavirové pauze pomalu rozjíždí a už je tu první problém. Některé světové hráčky v Palermu kuriózním způsobem nedodržely hygienická pravidla.

Kdyby ve světě panovala normální situace, nikoho by to netrápilo. Skončí zápas, vítězka střílí míčky do publika, pak sundá potítko, hodí ho rovněž vděčným fanouškům a stejně tak třeba i ručník.

Ale v době koronavirových opatření je to problém. V Palermu se takhle nachytala domácí Italka Sara Erraniová. Když slavila vítězství v prvním kole nad Soranou Cirsteaovou z Rumunska, sundala potítko ze zápěstí a hodila ho mezi hrstku diváků, kteří měli povoleno turnaj navštívit.

¡EL ERROR DE SARA ERRANI!

🎾 La italiana ganó su partido frente a Cirstea y sin darse cuenta regaló sus muñequeras a la gente, ¡pero esta prohibido por el nuevo protocolo!

🎾 Le reacción de la umpire lo dice todo 🤦‍♂️. pic.twitter.com/tY18HV8lhH — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) August 4, 2020

Rozhodčí na umpiru ji okamžitě napomenula, nešťastně skryla hlavu do dlaní a Italka se hned začala omlouvat. Pořadatelé chybu Erraniové, která dnes večer nastoupí v dalším duelu proti Kristýně Plíškové, pochopili a žádný postih jí prý nehrozí.

Utěšovat ji může fakt, že není jediná, komu se na tomto turnaji něco podobného povedlo. Slovinka Kaja Juvanová, až 121. hráčka žebříčku, po senzačním triumfu nad Češkou Markétou Vondroušovou zahodila do publika čelenku s kšiltem i potítko.