Krutý debakl na závěr kariéry. Rozlučka Kvitové na US Open netrvala ani hodinu

Kvitová s předstihem avizovala, že newyorský grandslam bude pro ni znamenat rozlučku se soutěžními kurty. Její poslední duel trval ve Flushing Meadows jen 52 minut.
Pětatřicetiletá Kvitová, která se vrátila v únoru po mateřské přestávce, prohrála osmý zápas z devíti, do kterých po loňském porodu syna Petra nastoupila. Na US Open startovala držitelka 31 titulů na okruhu WTA díky takzvanému chráněnému žebříčku.
Po návratu neuspěla Kvitová ani při třetím grandslamovém startu. V prvním kole skončila také na Roland Garros a ve Wimbledonu. Jediné vítězství vybojovala v květnu na antukovém turnaji v Římě, kde porazila Rumunku Irinu Beguovou.
Kvitová odehrála poslední utkání kariéry na Grandstandu - třetím největším kurtu ve Flushing Meadows. Zahrála v něm ale jen pět vítězných míčů a doplatila na 21 nevynucených chyb.
Pětkrát přišla o servis, nevypracovala si ani jeden brejkbol. Udělala také šest dvojchyb a měla úspěšnost prvního servisu 41 procent.
Jediný game získala teniska z Fulneku ve čtvrté hře první sady, kdy snížila na 1:3. To bylo ale z její strany vše, dalších devět her prohrála a rozlučku zakončila kanárem. Ve druhé sadě získala jen deset fiftýnů.
Po utkání se Kvitová objala s trenérem a manželem Jiřím Vaňkem, neubránila se slzám. Vysloužila si potlesk fanoušků a dočkala se rozlučky od pořadatelů v podobě krátkého videa.
Vedle dvou wimbledonských titulů z let 2011 a 2014 získala Kvitová během kariéry bronzovou medaili na olympijských hrách v Riu de Janeiro 2016, šestkrát triumfovala ve Fed Cupu, respektive Poháru Billie Jean Kingové.
Ve světovém žebříčku byla nejvýše na druhém místě. Startovala na 62 grandslamech, čímž podle analytického webu Opta překonala Helenu Sukovou.
Krejčíková zabrzdila kanadskou senzaci
Devětadvacetiletá Krejčíková zdolala o jedenáct let mladší Mbokovou za hodinu a 23 minut. Překvapivou vítězku nedávného turnaje v Montrealu předčila v poměru vítězných míčů 18:11.
Využila čtyři z 11 brejkbolů, sama jediné dva odvrátila. Do druhého kola ve Flushing Meadows postoupila počtvrté. Nejlépe si zde vedla před čtyřmi lety, kdy hrála čtvrtfinále.
Loňská wimbledonská vítězka Krejčíková měla duel na druhém největším dvorci Louise Armstronga od začátku pod kontrolou. Mbokové vzala servis hned v prvním gamu, v šesté hře odvrátila jediné dva brejkboly a první set zakončila dalším brejkem.
Také ve druhé sadě získala svěřenkyně trenéra Jiřího Nováka brzy náskok. Ujala se vedení 3:0 a už nedovolila Mbokové vrátit se do hry. Utkání zakončila při podání soupeřky poté, co využila třetí mečbol.
Příště se utká s Japonkou Mojukou Učidžimaovou.
Dnes se z českých tenistek představí ještě nasazená jedenáctka Karolína Muchová, která se v noci utká na hlavním dvorci Arthura Ashe s domácí legendou Venus Williamsovou.
Marie Bouzková, jež se před US Open potýkala se zraněním, by měla vstoupit do turnaje proti Francouzce Else Jacquemotové.
Tenisový grandslamový turnaj US Open (tvrdý povrch, dotace 90 milionů dolarů):
Muži:
Dvouhra - 1. kolo: Bergs (Belg.) - Tseng Chun Hsin (Tchaj-wan) 6:3, 6:4, 6:3, Damm - Blanch (oba USA) 6:3, 6:4, 6:4, Norrie (Brit.) - Korda (USA) 7:5, 6:4 skreč.
Ženy:
Dvouhra - 1. kolo: Krejčíková (ČR) - Mboková (22-Kan.) 6:3, 6:2, Parryová (Fr.) - Kvitová (ČR) 6:1, 6:0, Honová (Austr.) - Jeanjeanová (Fr.) 6:3, 7:5, Putincevová (Kaz.) - Cocciarettová (It.) 6:4, 7:6 (7:4).