Tenis

Krutý debakl na závěr kariéry. Rozlučka Kvitové na US Open netrvala ani hodinu

ČTK Sport ČTK, Sport
Aktualizováno před 19 minutami
Kariéra tenistky Petry Kvitové skončila drtivou porážkou. Dvojnásobná wimbledonská šampionka prohrála v prvním kole US Open s Francouzkou Diane Parryovou jednoznačně 1:6 a 0:6. Zato Barbora Krejčíková si poradila s Kanaďankou Victorii Mbokovou, senzační vítězkou nedávného turnaje v Montrealu, 6:3 a 6:2.
Jiří Vaněk utěšuje Petru Kvitovou po posledním utkání kariéry
Barbora Krejčíková slaví postup do druhého kola US Open 2025
Barbora Krejčíková v utkání prvního kola US Open 2025
Victoria Mboková při utkání US Open proti Barboře Krejčíkové
Barbora Krejčíková slaví postup do druhého kola US Open 2025 Zobrazit 8 fotografií

Kvitová s předstihem avizovala, že newyorský grandslam bude pro ni znamenat rozlučku se soutěžními kurty. Její poslední duel trval ve Flushing Meadows jen 52 minut.

Pětatřicetiletá Kvitová, která se vrátila v únoru po mateřské přestávce, prohrála osmý zápas z devíti, do kterých po loňském porodu syna Petra nastoupila. Na US Open startovala držitelka 31 titulů na okruhu WTA díky takzvanému chráněnému žebříčku.

Související

"Proč tu jsi? New York nesnášíš." Kvitová musela Američanům vysvětlovat účast

Wimbledon tenis 2025 Petra Kvitová

Po návratu neuspěla Kvitová ani při třetím grandslamovém startu. V prvním kole skončila také na Roland Garros a ve Wimbledonu. Jediné vítězství vybojovala v květnu na antukovém turnaji v Římě, kde porazila Rumunku Irinu Beguovou.

Kvitová odehrála poslední utkání kariéry na Grandstandu - třetím největším kurtu ve Flushing Meadows. Zahrála v něm ale jen pět vítězných míčů a doplatila na 21 nevynucených chyb.

Pětkrát přišla o servis, nevypracovala si ani jeden brejkbol. Udělala také šest dvojchyb a měla úspěšnost prvního servisu 41 procent.

Jediný game získala teniska z Fulneku ve čtvrté hře první sady, kdy snížila na 1:3. To bylo ale z její strany vše, dalších devět her prohrála a rozlučku zakončila kanárem. Ve druhé sadě získala jen deset fiftýnů.

Po utkání se Kvitová objala s trenérem a manželem Jiřím Vaňkem, neubránila se slzám. Vysloužila si potlesk fanoušků a dočkala se rozlučky od pořadatelů v podobě krátkého videa.

Vedle dvou wimbledonských titulů z let 2011 a 2014 získala Kvitová během kariéry bronzovou medaili na olympijských hrách v Riu de Janeiro 2016, šestkrát triumfovala ve Fed Cupu, respektive Poháru Billie Jean Kingové.

Ve světovém žebříčku byla nejvýše na druhém místě. Startovala na 62 grandslamech, čímž podle analytického webu Opta překonala Helenu Sukovou.

Související

Nejšílenější sekvence historie US Open. Neudělal jsem nic špatně, říká Medveděv

Daniil Medveděv - Benjamin Bonzi (US Open 2025)

Krejčíková zabrzdila kanadskou senzaci

Devětadvacetiletá Krejčíková zdolala o jedenáct let mladší Mbokovou za hodinu a 23 minut. Překvapivou vítězku nedávného turnaje v Montrealu předčila v poměru vítězných míčů 18:11.

Využila čtyři z 11 brejkbolů, sama jediné dva odvrátila. Do druhého kola ve Flushing Meadows postoupila počtvrté. Nejlépe si zde vedla před čtyřmi lety, kdy hrála čtvrtfinále.

Loňská wimbledonská vítězka Krejčíková měla duel na druhém největším dvorci Louise Armstronga od začátku pod kontrolou. Mbokové vzala servis hned v prvním gamu, v šesté hře odvrátila jediné dva brejkboly a první set zakončila dalším brejkem.

Také ve druhé sadě získala svěřenkyně trenéra Jiřího Nováka brzy náskok. Ujala se vedení 3:0 a už nedovolila Mbokové vrátit se do hry. Utkání zakončila při podání soupeřky poté, co využila třetí mečbol.

Příště se utká s Japonkou Mojukou Učidžimaovou.

Dnes se z českých tenistek představí ještě nasazená jedenáctka Karolína Muchová, která se v noci utká na hlavním dvorci Arthura Ashe s domácí legendou Venus Williamsovou.

Marie Bouzková, jež se před US Open potýkala se zraněním, by měla vstoupit do turnaje proti Francouzce Else Jacquemotové.

Související

New York, poslední naděje. Český tenis odvrací nejhorší sezonu za dvacet let

Wimbledon

Tenisový grandslamový turnaj US Open (tvrdý povrch, dotace 90 milionů dolarů):

Muži:

Dvouhra - 1. kolo: Bergs (Belg.) - Tseng Chun Hsin (Tchaj-wan) 6:3, 6:4, 6:3, Damm - Blanch (oba USA) 6:3, 6:4, 6:4, Norrie (Brit.) - Korda (USA) 7:5, 6:4 skreč.

Ženy:

Dvouhra - 1. kolo: Krejčíková (ČR) - Mboková (22-Kan.) 6:3, 6:2, Parryová (Fr.) - Kvitová (ČR) 6:1, 6:0, Honová (Austr.) - Jeanjeanová (Fr.) 6:3, 7:5, Putincevová (Kaz.) - Cocciarettová (It.) 6:4, 7:6 (7:4).

 
Mohlo by vás zajímat

Kvitová - Parryová 0:2. Francouzka zametla s loučící se Kvitovou, uštědřila jí kanára

Kvitová - Parryová 0:2. Francouzka zametla s loučící se Kvitovou, uštědřila jí kanára

Nejšílenější sekvence historie US Open. Neudělal jsem nic špatně, říká Medveděv

Nejšílenější sekvence historie US Open. Neudělal jsem nic špatně, říká Medveděv

"Proč tu jsi? New York nesnášíš." Kvitová musela Američanům vysvětlovat účast

"Proč tu jsi? New York nesnášíš." Kvitová musela Američanům vysvětlovat účast

Djokovič i Sabalenková vstoupili do US Open vítězně. Medveděv znovu shořel

Djokovič i Sabalenková vstoupili do US Open vítězně. Medveděv znovu shořel
Tenis sport Obsah US Open grandslam Petra Kvitová Barbora Krejčíková Marie Bouzková

Právě se děje

před 14 minutami
Pokusil se Trumpův tým podrazit Zelenského? Věrný zůstal ten, od kterého to nečekal
Zahraničí

Pokusil se Trumpův tým podrazit Zelenského? Věrný zůstal ten, od kterého to nečekal

J. D. Vance se pokoušel najít alternativu k Zelenskému v případě politické krize na Ukrajině. Oslovil jeho největšího rivala.
Aktualizováno před 19 minutami
Krutý debakl na závěr kariéry. Rozlučka Kvitové na US Open netrvala ani hodinu
Tenis

Krutý debakl na závěr kariéry. Rozlučka Kvitové na US Open netrvala ani hodinu

Petra Kvitová odehrála na US Open proti Francouzce Diane Parryové poslední utkání v kariéře. Barbora Krejčíková zabrzdila kanadskou senzaci.
před 23 minutami
"Překvapení" pod mostem. Ukrajinci s drony nemilosrdně využili ruské zbrklosti
0:15
Zahraničí

"Překvapení" pod mostem. Ukrajinci s drony nemilosrdně využili ruské zbrklosti

Pozoruhodné na celé akci je především to, že drony obránců napadeného státu cílily na ruské miny umístěné přímo pod mosty. 
Aktualizováno před 1 hodinou
Poslední týden prázdnin přinese místy i tropické teploty, pak se ochladí
Počasí

Poslední týden prázdnin přinese místy i tropické teploty, pak se ochladí

Úvod týdne bude slunečný s teplotami kolem 22 stupňů Celsia.
před 1 hodinou
Gaudu porazil na Vueltě dánské duo. Držitele červeného dresu určilo pomocné kritérium
Ostatní sporty

Gaudu porazil na Vueltě dánské duo. Držitele červeného dresu určilo pomocné kritérium

Francouz David Gaudu si připsal už třetí etapový triumf na Vueltě v kariéře.
před 1 hodinou
Letošní sklizeň obilovin překonala loňskou o 500 tisíc tun, pokryje domácí spotřebu
Ekonomika

Letošní sklizeň obilovin překonala loňskou o 500 tisíc tun, pokryje domácí spotřebu

Farmářům zbývá sklidit 6050 hektarů obilnin, tedy půl procenta ploch, a posledních 597 hektarů řepky.
před 1 hodinou
Čeká nás rozpočtové provizorium, připustil Stanjura. Dotkne se to i platů
Ekonomika

Čeká nás rozpočtové provizorium, připustil Stanjura. Dotkne se to i platů

Pravděpodobný vítěz voleb, opoziční hnutí ANO, už dříve několikrát avizoval, že plán útrat současné vlády bude chtít zcela přepracovat.
Další zprávy