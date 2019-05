Rozlámaná, unavená. Muchová přesto září, ochutnává popularitu a letí mezi hvězdy

před 45 minutami

V její tváři se zračila únava, úspěšně ji ale překrýval spokojený úsměv. Karolína Muchová dobyla v Praze své první kariérní semifinále na okruhu WTA. A zajistila si velký posun na světovém žebříčku.

"Nevím, abych se přiznala, nekoukala jsem na to," kroutila na tiskové konferenci hlavou dvaadvacetiletá česká tenistka, když se řeč stočila na nevyhnutelý žebříčkový skok.

Muchová si na Prague Open nejprve zajistila přelomové členství v elitní světové stovce, čtvrteční dvousetová výhra nad Ruskou Vichljancevovou ji pak v live pořadí vynesla až někam za osmdesátou pozici.

"Tak to je dobrý," usmála se semifinalistka domácího turnaje.

Stejně stroze pak hodnotila fakt, že se poprvé v kariéře dostala v elitních ženských soutěžích mezi čtyři nejlepší hráčky: "Jsem strašně ráda. Ještě o to víc, že je to tady v Praze."

Vichljancevovou jasně přehrávala, v závěru si ale zápas zbytečně zkomplikovala. Sebekriticky přiznala, že podcenila situaci.

"Trochu jsem tam polevila. Ona dost chybovala a já jsem získala pocit, že se to snad dohraje samo. Naštěstí jsem se včas srovnala a dokončila to."

V úterý i ve středu musela Muchová na kurtu nechat spoustu sil. Těžké bitvy s Polkou Swiatekovou i Američankou Bradyovou zvládla, její fyzické rozpoložení ale před čtvrtfinálovým duelem přece jen utrpělo.

"Byla jsem hodně rozlámaná, na začátku jsem se při svých úderech necítila dobře. O to víc se ta výhra počítá," prohlásila česká tenistka.

Šťastná tak byla i za to, že se tentokrát na kurtu nezdržela víc, než hodinu a půl. "Jsem trochu unavenější, něco to ve mě zanechalo, ale dnes to nebylo tak dlouhý, takže na zítřejší důležitý zápas mi síly zbývají," ujistila fanoušky.

V pátečním boji o premiérové finále bude její soupeřkou čtyřiadvacetiletá Američanka Bernarda Peraová. Hráčka, která ve čtvrtek na pražské antuce nadělila kanára světové šestnáctce Wangové z Číny.

"Myslím, že jsem s ní hrála někdy před dvěma lety. Strašně šikovná, strašně nepříjemná. Bude to těžký zápas," řekla Muchová. Jediný vzájemný duel se odehrál skutečně v roce 2017, na turnaji ITF v Itálii Američanka vyhrála 6:0, 3:6, 6:2.

Češka chce nicméně pokračovat ve vítězném antukovém tažení, které zahájila předminulý víkend v Prostějově během Fed Cupu. Na oranžové drti letos zatím nenašla přemožitelku.

"Fed Cup, to byla velká pomoc. Jednak jsem se rozehrála na antuce, vyhrála jsem zápas a sebevědomí šlo nahoru. A také jsem poznala bouřlivější atmosféru," popsala Muchová, která se musí v posledních týdnech vyrovnávat s vzrůstajícím zájmem o svou osobu.

Tenisově letí nahoru. Od loňského US Open, na němž z kvalifikace vystřelila až do třetího kola, je její forma na vysoké úrovni. A hlavně, bez výrazných výkyvů.

"New York strašně pomohl mému sebevědomí. Ale už předtím jsem se cítila hodně dobře. Jsem ráda, že formu držím a doufám, že to bude pokračovat," uzavřela Muchová a šla odpočívat před jedním z nejdůležitějších duelů dosavadní kariéry.