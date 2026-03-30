Rozjetého Lehečku zastavil až Sinner. Světová dvojka napodobila Federera

Český tenista Jiří Lehečka v nedělním finále turnaje Masters v Miami na Floridě podlehl světové dvojce Italovi Janniku Sinnerovi 4:6, 4:6. Lehečka tak nezískal třetí a nejcennější titul na okruhu ATP.
Sinner zkompletoval takzvaný Sunshine Double - před dvěma týdny triumfoval také na turnaji v Indian Wells. Podobný počin se naposledy povedl Švýcarovi Rogeru Federerovi v roce 2017.
Lehečka, který postoupil do finále po pátečním vítězství nad Francouzem Arthurem Filsem 6:2, 6:2, se utkal se Sinnerem počtvrté. Dosud ho ani jednou neporazil a nezískal proti němu ani set. Lehečku přímo v Miami podpořil hokejista Jaromír Jágr.
Nedělní finále, které skončilo v noci na dnešek SELČ, doprovázelo deštivé počasí. Kvůli dešti pořadatelé tenisové utkání nejprve odložili a poté po jeho začátku na zhruba 90 minut přerušili.
Zmíněný Sunshine Double slaví také česká tenistka Kateřina Siniaková, která v neděli v Miami společně s Američankou Taylor Townsendovou porazila ve finále na tvrdém povrchu italskou dvojici Saru Erraniovou a Jasminu Paoliniovou. Česko-americká dvojice tak navázala na dva týdny starý triumf z jiného prestižního turnaje v Indian Wells.
