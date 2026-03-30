Sport

Rozjetého Lehečku zastavil až Sinner. Světová dvojka napodobila Federera

ČTK

Český tenista Jiří Lehečka v nedělním finále turnaje Masters v Miami na Floridě podlehl světové dvojce Italovi Janniku Sinnerovi 4:6, 4:6. Lehečka tak nezískal třetí a nejcennější titul na okruhu ATP.

Tennis: Miami Open
Jiří LehečkaFoto: REUTERS
Sinner zkompletoval takzvaný Sunshine Double - před dvěma týdny triumfoval také na turnaji v Indian Wells. Podobný počin se naposledy povedl Švýcarovi Rogeru Federerovi v roce 2017.

Lehečka, který postoupil do finále po pátečním vítězství nad Francouzem Arthurem Filsem 6:2, 6:2, se utkal se Sinnerem počtvrté. Dosud ho ani jednou neporazil a nezískal proti němu ani set. Lehečku přímo v Miami podpořil hokejista Jaromír Jágr.

Nedělní finále, které skončilo v noci na dnešek SELČ, doprovázelo deštivé počasí. Kvůli dešti pořadatelé tenisové utkání nejprve odložili a poté po jeho začátku na zhruba 90 minut přerušili.

Zmíněný Sunshine Double slaví také česká tenistka Kateřina Siniaková, která v neděli v Miami společně s Američankou Taylor Townsendovou porazila ve finále na tvrdém povrchu italskou dvojici Saru Erraniovou a Jasminu Paoliniovou. Česko-americká dvojice tak navázala na dva týdny starý triumf z jiného prestižního turnaje v Indian Wells.

Mohlo by vás zajímat
"Nepřítel (USA) veřejně mluví o mírových jednáních, přitom tajně plánuje pozemní útoky," prohlásil v neděli předseda íránského parlamentu Mohammad Bágher Ghálíbáf. Snímek je z ze středeční demonstrace proti Izraeli a Spojeným státům v Teheránu.
ŽIVĚ Otevře se Hormuzský průliv? Tři země prý chtějí spravovat dopravu ropy a plynu přes úžinu

V pákistánské metropoli Islámábádu v neděli jednali zástupci Turecka, Egypta a Saúdské Arábie ve snaze ukončit válku na Blízkém východě. Diskuse se soustředila hlavně na možnosti znovuotevření Hormuzského průlivu pro lodní dopravu. Pákistán se díky svým dobrým vazbám jak na Spojené státy, tak na Írán snaží stát mediátorem konfliktu, píše agentura AFP.

