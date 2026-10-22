Byl to šok. Tenisový svět tenhle rozchod vůbec nečekal. Nyní krach manželství Eliny Svitolinové a Gaëla Monfilse řeší média po celé zeměkouli a je to Ukrajinka, která je pod největší kritikou.
Letos to vypadalo na naprostou idylu, která přinášela tenisovým fanouškům spoustu emocí.
Milující manželka podporovala svého chotě během poslední sezony kariéry. Na tribuně tleskala a utírala slzy, když naposledy mával fanouškům na pařížském grandslamu.
Ještě v srpnu společně prošli až do semifinále smíšené čtyřhry na US Open a výhru slavili polibkem.
Na podzim měl přijít vrchol jejich příběhu, poslední dva turnaje francouzského showmana v Lyonu a Paříži a pak už společný rodinný život.
Jenže přišly dvě překvapivé zprávy. Mezinárodní agentura pro bezúhonnost tenisu oznámila, že čtyřicetiletý Francouz vystoupil z antidopingového programu a byl přidán na seznam bývalých hráčů.
A k tomu jeho manželka šokovala všechny příspěvkem na sociálních sítích, kde oznámila, že jejich manželství končí.
„Některé věci se odehrávají hluboko uvnitř a žádné množství lásky toho druhého vám nepomůže. Časem jsem si uvědomila, že musím najít cestu zpět sama k sobě a že to v našem manželství nejde,“ uvedla na svém instagramu.
Na Ukrajinku se sesypala okamžitě vlna kritiky fanoušků, kterou se hned druhý den snažila zastavit doplňujícím vyjádřením.
„Uvědomila jsem si, že ne všichni, zejména moji zahraniční fanoušci, plně pochopili, co jsem chtěla říct,“ napsala.
Snažila se vysvětlit, že se na jejím vnímání života hodně podepsala válka na Ukrajině a že to byl jen jeden z faktorů, který rozhodl o konci manželství.
S tak náhlým oznámením navíc prý přišla proto, že se po zprávě o předčasném konci kariéry Monfilse začaly objevovat spekulace, že tenista neprošel antidopingovým testem nebo že odflákl přípravu na závěrečné turnaje.
Francouzská média se ale pustila do hluboké sondy jejich vztahu. Deník L‘Équipe citoval jeden ze zdrojů, který má k páru blízko a podle kterého Monfilse rozchod opravdu zdrtil.
„Informaci o tom, že se s ním chce rozvést, mu Svitolinová oznámila po telefonu poté, co odcestovala na šnůru turnajů po Asii a Monfils byl zrovna v Dubaji s jejich dcerou Skai. Zdrtilo ho to jako tuna cihel, padl na dno a nechtěl dál hrát,“ napsal novinář Franck Ramella.
Pro dvaatřicetiletou Ukrajinku zbytek roku ale také nebude jednoduchý. Čeká ji totiž listopadové vyvrcholení na Turnaji mistryň, kam se ze šestého místa žebříčku úspěšně kvalifikovala a kde přijde rozpad manželství pravděpodobně opět na přetřes.
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