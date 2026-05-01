Rodiče připravila o úspory na důchod. Americká tenistka teď zadupala propíraný „hejt"

Poslední měsíce se nenápadně sune žebříčkem vzhůru. Až v Madridu americká tenistka Hailey Baptisteová naplno zazářila, když ve čtvrtfinále přežila šest mečbolů proti světové jedničce Aryně Sabalenkové a postoupila dál. I díky tomu tak nechala vyniknout silný příběh své kariéry.
Pro americká média to byl v lednu ostře sledovaný zápas. Dvě krajanky, kamarádky, které se moc dobře znají z juniorských let, si to rozdaly o osmifinále Australian Open.
Dvaadvacetiletá Coco Gauffová se nakonec radovala z třísetové výhry nad o dva roky starší rodačkou z Washingtonu.
Víc než výsledek samotný se ale na tiskové konferenci propíral komentář jednoho z fanoušků v publiku.
V jednu chvíli se totiž z tribuny ozvalo: „Věřím ti, Hailey.“ Na to reagoval jiný divák: „Ale už nikdo další.“
Tento „hejt“ vytočil vítěznou Gauffovou natolik, že to pak před novináři sama vytáhla.
„Lidé by měli ukázat trochu respektu, všechny se tady snažíme ze sebe dostat to nejlepší,“ prohlásila.
Také vysvětlila, jak je pro ni zápas s Baptisteovou výjimečný.
„Je to pro mě trochu emotivní. Když jsme vyrůstaly, nebylo nás moc černošek na juniorském okruhu. Asi tak tři nebo čtyři a musely jsme se vypořádat s hromadou problémů. To, že se dnes potkáváme na okruhu, pro nás hodně znamená,“ vysvětlila Gauffová.
A moc dobře ví, jaký příběh se za její starší kamarádkou skrývá.
Baptisteová je dcerou haitsko-amerických rodičů. Vyrůstala pět minut chůze od Rock Creek Parku, kde se každoročně hrají turnaje ATP a WTA. A tak není divu, že vzala ve čtyřech letech do ruky právě raketu.
„Navíc jsem nikdy nemusela platit vstup, vždycky tam byl někdo, kdo mě pustil zadem, abych se mohla dívat,“ vzpomínala později tenistka.
Její rodiče Quasim a Shari Baptisteovi nebyli zrovna zámožní lidé, a tak když jejich dcera začala být jako dítě úspěšná a potřebovala kvalitnější trénink, museli sáhnout na úspory, které měli na důchod.
Vynikala silným forhendem, tlačila se na síť, brzy bylo jasné, že by se z ní mohla stát profesionálka. Dostala se i do prestižního Junior Tennis Champions Center v College Parku v Marylandu, kde mohla kloubit školu a kvalitní tenisovou přípravu.
„Jenže se jí tam nedařilo zapadnout mezi ostatní studenty. To byly na této úrovni většinou děti z bohatých rodin, a tou my jsme nebyli,“ citoval Shari Baptisteovou deník Washington Post.
Zašlo to tak daleko, že pro dceru založila crowdfundingovou kampaň, v níž na tenisové výdaje vybírala 25 tisíc dolarů. Ovšem podařilo se shromáždit pouze třetinu.
Rodina tak změnila strategii, dcera se dalšího studia vzdala, rychle se stala profesionálkou a coby teenagerka začala objíždět dospělé turnaje ITF.
Dnes už se tomuto příběhu může jen smát. Vždyť jen tím, že v Madridu porazila světovou jedničku a postoupila do semifinále prestižní antukové tisícovky, vydělala 350 tisíc dolarů, tedy přes sedm milionů korun.
