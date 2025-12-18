Rodiče mě o všechno obrali, tvrdí španělská tenistka. Za další dluhy prý může manžel

O takové kariéře si většina tenistek nechává jen zdát. Vyhrála čtyři grandslamy, byla světovou jedničkou v singlu i čtyřhře. Přesto nyní španělská legenda Arantxa Sánchezová Vicariová hraje na hraně bankrotu kvůli dluhům, které ji dostaly až před soud.
V devadesátých letech byste na světových kurtech hledali větší bojovnici jen těžko. Houževnatá Španělka se skvěle pohybovala po celém kurtu a zle zatápěla největším rivalkám Steffi Grafové nebo Monice Selešové. Však si také pro svou pracovitost vysloužila přezdívku „Barcelonský čmelák“.
Ve čtyřhře si oblíbila české parťačky. S Helenou Sukovou či Janou Novotnou vyhrávala jeden grandslam za druhým. Celkem jich v deblu posbírala 11.
To ještě nikdo netušil, do jakých problémů se může dostat s i tak skvělou kariérou.
Tenistka, která ve čtvrtek slaví 54. narozeniny, ukončila kariéru v roce 2002 a brzy začaly její oplétačky se španělským soudem.
Finanční úřad přišel na to, že v letech 1989 až 1993 uváděla jako své bydliště Andorru, přestože trvale bydlela v Barceloně. Soud jí pak vyměřil pokutu tři a půl milionu eur.
V roce 2012 ale přišla ve své autobiografii s nečekaným obviněním. „Nevím, jak otec spravoval mé příjmy. Stala jsem se jeho obětí, byla jsem podvedena a teď jsem bez zdrojů. Rodiče mě obrali o všechno. Matka rozhodovala úplně o všem, i o tom, jaký budu mít účes, do čeho se budu oblékat," uvedla Vicariová.
Během kariéry si vydělala 17 milionů dolarů jen na prize money a dalších 40 na reklamě. O to všechno prý přišla.
Rodinné neshody se dostaly až k soudu, ale řízení nakonec skončilo mimosoudním vyrovnáním. S nikým z příbuzných se ovšem nebaví.
Do rukou spravedlnosti se dostala znovu před dvěma lety, když ji a jejího druhého manžela lucemburská policie obvinila ze zatajování majetku, aby se vyhnuli splacení dluhu ve výši v přepočtu až 190 milionů korun.
„Jediné, čím jsem se provinila, je to, že jsem se zamilovala, věřila jsem manželovi a ten si se mnou pohrál,“ hájila se pro web Marca Vicariová.
Soud ale členku Síně slávy ITF uznal vinnou a napařil jí dva roky podmínky.
„Je to nefér, už teď jsem musela vyvinout brutální ekonomické úsilí, abych bance splácela dluh. Děti uživím jen tím, co mi dají přátelé,“ stěžovala si matka šestnáctileté dcery a čtrnáctiletého syna.
V současné době si vydělává trénováním dětí, občasným spolukomentováním v televizi a pořádáním tenisových turnajů.
