Rodí se český pár snů. Muchová a Menšík si dělají zálusk na milion dolarů

Do smíšené čtyřhry na tenisovém US Open se po elitní deblistce Kateřině Siniakové přihlásil také český pár Karolína Muchová, Jakub Menšík.
Dalších třináct párů, mezi nimiž je i manželská dvojice Elina Svitolinová a Gaël Monfils či šestačtyřicetiletá Venus Williamsová s Alexandrem Bublikem, dnes zveřejnili pořadatelé závěrečného letošního grandslamu.
Prvních šestnáct týmů ucházejících se o start v turnaji o milion dolarů oznámila Americká tenisová asociace (USTA) minulé pondělí.
Byla mezi nimi i Siniaková, jež se přihlásila spolu s Britem Henrym Pattenem, který je stejně jako ona deblovou světovou jedničkou.
Turnaje, jehož formát byl loni terčem drtivé kritiky, se zúčastní 16 dvojic. Páry se mohou hlásit do 17. srpna a šest týmů s nejlepším součtem singlového žebříčku se automaticky dostane do soutěže.
Muchové s Menšíkem aktuálně patří právě šesté místo, nejlepší "skóre" mají Aryna Sabalenková s Novakem Djokovičem.
Dalších osm týmů dostane volné karty od pořadatelů a zbývající dvě dvojice vzejdou z kvalifikace, jež se bude hrát 24. srpna.
Samotný turnaj v mixu bude na programu 25. a 26. srpna, hlavní soutěže ve dvouhrách odstartují v neděli 30. srpna.
Muchová se účastnila už loňské premiéry smíšené čtyřhry v tomto formátu po boku Rusa Andreje Rubljova a vypadli ve čtvrtfinále.
Siniaková měla loni hrát s hvězdným Jannikem Sinnerem, jenž se však na poslední chvíli odhlásil.
Turnaj ve smíšené čtyřhře se bude hrát na dva vítězné sety do čtyř a se super tie-breakem místo třetí sady. Pouze ve finále bude klasické počítání do šesti.
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