Riskeová porazila v Brisbane další Češku, po Muchové si poradila i se Strýcovou

Tenistka Barbora Strýcová si na úvod sezony čtvrtfinále na turnaji v Brisbane nezahraje. Světová deblová jednička vypadla ve 2. kole po porážce 3:6, 4:6 s Američankou Alison Riskeovou, jež v pondělí vyřadila Karolínu Muchovou.

Devatenáctá hráčka světa Riskeová splnila roli žebříčkové favoritky a Strýcovou porazila na třetí pokus poprvé v kariéře. Třiatřicetiletá Češka v utkání ztratila pětkrát servis včetně posledního gamu, v němž při mečbolu soupeřky zahrála příliš dlouhý volej.

"Byla to dobrá výhra. Se Strýcovou se hraje hodně těžce, doběhne spoustu míčů, nevypustí žádnou výměnu a bojuje až do konce," uvedla devětadvacetiletá Riskeová, jež může mít českou soupeřku v Brisbane i do třetice.

Ve čtvrtfinále totiž může narazit na Karolínu Plíškovou, jež měla coby druhá nasazená hráčka v prvním kole volno a ve čtvrtek vstoupí do turnaje zápasem druhého kola proti domácí Australance Ajle Tomljanovicové. "Ještě nikdy jsem Plíškovou neporazila, takže bych ráda dostala další šanci. Myslím, že by to byla skvělá příležitost," řekla na adresu dvojnásobné vítězky turnaje, s níž si začátkem týdne zatrénovala.

Ve čtvrtek čeká v Brisbane zápas i nasazenou pětku Petru Kvitovou, jež se o čtvrtfinále střetne s ruskou kvalifikantkou Ljudmilou Samsonovovou.

Plíšková si dnes otestovala formu Tomljanovicové ve čtyřhře, v které na turnaji nastupovala po boku Chorvatky Donny Vekičové. Ve čtvrtfinále Tomljanovicové a Francouzce Kristině Mladenovicové podlehly 2:6, 4:6.

V deblu si po vyřazení ve dvouhře spravila náladu Strýcová a spolu s tradiční parťačkou Sie Šu-wej z Tchaj-wanu úvodní zápas zvládly. Ve čtvrtfinále turnajové jedničky narazí na Lucii Hradeckou a Slovinku Andreju Klepačovou.

Tenisový turnaj žen v Brisbane (tvrdý povrch, dotace 1,5 mil. dolarů):

Dvouhra - 2. kolo: Riskeová (USA) - Strýcová (ČR) 6:3, 6:4, Collinsová (USA) - Putincevová (Kaz.) 6:1, 6:0, Keysová (8-USA) - Stosurová (Austr.) 7:5, 6:3.

Čtyřhra - 1. kolo: Sie Šu-wej, Strýcová (1-Tchaj-wan/ČR) - Honová, Sandersová (Austr.) 6:3, 6:4, Hradecká, Klepačová (ČR/Slovin.) - Sevastovová, Stephensová (Lot./USA) 6:2, 6:2. Čtvrtfinále: Mladenovicová, Tomljanovicová (Fr./Austr.) - Karolína Plíšková, Vekičová (ČR/Chorv.) 6:2, 6:4.

Tenisový turnaj žen v Aucklandu (tvrdý povrch, dotace 275.000 dolarů):

Dvouhra - 2. kolo: Cornetová (Fr.) - Martičová (2-Chorv.) 3:6, 6:4, 6:4, Bouchardová (Kan.) - Garciaová (8-Fr.) 6:4, 6:4, Pegulaová (USA) - Zidanšeková (Slovin.) 6:2, 6:3.