Říkali jí troublemaker. Stubbsová tajila orientaci, pak začala s osvětou. Vrátí Plíškovou na trůn?

AKTUALIZOVÁNO před 1 hodinou

Karolína Plíšková po turnaji v Montrealu propustila trenéra Tomáše Krupu a po deseti měsících opět využije služby bývalé tenistky a současné televizní komentátorky Rennae Stubbsové. Délka vzájemné spolupráce zatím nebyla oznámena, nicméně už za necelé dva týdny začíná poslední grandslam sezony, US Open. Proto znovu nabízíme možnost přečíst si profil svérázné Australanky, který jsme vydali 4. října 2017 u příležitosti prvního angažmá Stubbsové v týmu Plíškové. Text vydáváme v původním znění.

Praha - Během aktivní kariéry jí říkali všelijak. Troublemaker. Velká pusa. Cvok. Nebyla tím typem, který by k jakémukoli tématu vyhýbavě odvětil: O tomhle se mi nechce mluvit. Co na srdci, to na jazyku. Rennae Stubbsová byla vždy upřímná, agresivní a vášnivá.

A tyto vlastnosti, stejně jako nesporné tenisové kvality, se teď bude snažit předat Karolíně Plíškové. Obě ženy se domluvily zatím na krátkodobé spolupráci. Jestli přeroste v něco trvalejšího, ukážou následující tři týdny.

Není ale na škodu si šestačtyřicetiletou Australanku připomenout. Protože v jejím případě rozhodně je o čem vyprávět. Třeba o homosexualitě. Otevřeně. Tak jak to má sama rodačka ze Sydney nejraději.

Do svých pětadvaceti let však paradoxně svou orientaci tajila. I sama před sebou. Nebo lépe řečeno, pochybovala o ní. Následovalo dalších pět let, než se rozhodla o své homosexualitě otevřeně mluvit.

"Pak jsem si řekla dost. Musím se přes to přenést. Není to žádná fáze, není to nic, za co bych se měla stydět. Jsem taková, jaká jsem, a nehodlám to popírat," popsala problémy, které ji před dvaceti lety sužovaly.

Řekla si, že naopak začne o své orientaci otevřeně mluvit takřka při každé příležitosti. "Chtěla jsem být mnohem více otevřená, protože jsem chtěla, aby mě slyšela nějaká šestnáctiletá dívka a pomyslela si: Dobře, vždyť je to o. k. Všechno je jen o tom, že někdo má někoho rád. Nezáleží přece na pohlaví," prohlásila.

Stubbsová se stala symbolem, bojovnicí za práva. Podobně jako předtím Martina Navrátilová. Snažila se pomoci pochybujícím, stydícím se teenagerům. Protože podobné vnitřní pnutí sama dobře znala.

"Bylo by krásné, kdyby každý prostě akceptoval, že to není volba. Je to to, kdo jste. Člověk by si to nikdy sám nevybral, protože je tak moc těžké se s tím nějak popasovat, oznámit to lidem a mluvit o tom," vysvětlila australská tenisová hvězda.

"Já sama už jsem se nechtěla skrývat. Každý v tenise hodně dobře ví, kdo je gay a kdo ne. To, že jsem o tom začala mluvit na veřejnosti, mělo jediný cíl. Aby lidé věděli: Ano, čtyři z deseti hvězd, které tak obdivujeme, jsou homosexuální. A já jen potřebuju vědět, že si je vaše děti i tak mohou idealizovat," dodala Stubbsová.

Její nevšední tenisová kariéra tuhle osvětu jen a jen podpořila. Rodačka ze Sydney toho dokázala opravdu hodně. Čtyřikrát v deblu ovládla grandslamový turnaj. V roce 2000 to bylo domácí Australian Open, o sezonu později pak Wimbledon a US Open, to vše po boku Američanky Lisy Raymondové. V roce 2004 zopakovala triumf na londýnském grandslamu, tentokrát po boku Zimbabwanky Cary Blackové.

Ve zlatých letech 2000 a 2001 přidala i dva grandslamové tituly v mixu. Nejprve s Američanem Jaredem Palmerem v Melbourne, poté s krajanem Toddem Woodbridgem v New Yorku.

Než v roce 2011 pověsila své rakety na hřebíky, stihla vyhrát 60 deblových titulů na okruhu WTA. To se v historii nepovedlo žádné jiné Australance, ani fenomenální Margaret Courtové. Mimochodem té legendě, která naopak otevřeně mluví o gayích a lesbách bez sebemenšího respektu.

"Zlomila mi tím srdce. Margaret byla mým velkým vzorem, tenhle postoj je ale něco, s čím nemohu souhlasit," promluvila Stubbsová kdysi o velkém životním zklamání ze svého dětského idolu.

Bývalá deblová světová jednička je také Australankou, která nejdéle hájila národní barvy ve Fed Cupu. Reprezentovala od roku 1992, dlouhých devatenáct let. Byla na čtyřech olympijských hrách za sebou.

Žádná jiná australská tenistka nevydělala tolik peněz na prize money: více než 5 milionů amerických dolarů. Ve dvouhře ovšem nikdy úplně neprorazila, na grandslamech bylo jejím maximem druhé kolo a v žebříčku vystoupala nejvíce v říjnu 1996 na 64. místo.

Po skončení kariéry se stala uznávanou televizní komentátorkou. Pracovala pro ESPN, Tennis Channel i Channel Seven Australia. V roce 2012 a 2016 jí stanice NBC vyslala coby ženskou analytičku na olympijské hry.

Nyní ji čeká i velká výzva na trenérském postu. Karolínu Plíškovou převezme po právě probíhajícím turnaji v Pekingu. A zkusí ji připravit na Turnaj mistryň. Ten by česká hvězda ráda vyhrála a vrátila se na první místo světového žebříčku, které opustila po US Open.

"Vždycky jsem Karolínu obdivovala. Jako hráčku, ale i jako člověka. Na kurtu z ní vyzařuje nevídaný klid. A má úžasné schopnosti i tenisové zbraně," vychválila svou novou svěřenkyni. Ráda by jí během krátkého časového úseku předala co nejvíce zkušeností.

"Budu teď po jejím boku, abych jí pomohla ještě víc věřit v sebe sama. Věřím, že na ni budu mít pozitivní vliv. Snad si ode mě něco vezme a využije to v dalším průběhu své kariéry. Má na to, aby vyhrávala velké tituly," dodala Australanka.