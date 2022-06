Říkají mu, aby už skončil. Rosol je zase ve hře, deset let poté, co šokoval Nadala

Wimbledonský příběh Lukáše Rosola ještě nekončí. Zkušený český tenista po suverénní jízdě kvalifikací v Roehamptonu po pěti letech okusí slavný londýnský grandslam. Možná přímo na kurtu tak oslaví desáté výročí svého legendárního triumfu nad Rafaelem Nadalem.

V úterý uplyne přesně deset let od památného momentu. Tehdy šestadvacetiletý Lukáš Rosol, stý hráč světového žebříčku, ve druhém kole Wimbledonu způsobil prvotřídní senzaci. Po žhavé pětisetové bitvě poslal domů Rafaela Nadala, pro kterého šlo o největší grandslamové selhaní za předchozích sedm let.

Rosol sice vypadl hned v dalším kole, skalp giganta světového tenisu už mu ale nikdo sebrat nemohl.

Český "drzoun" Španěla rozčiloval hlasitými projevy, Nadal do něj dokonce jednou při výměně stran lehce strčil, po zápase s uklidněnými nervy musel ale i on před Rosolem smeknout: "Hrál víc než neuvěřitelně."

O dva roky později přišlo londýnské déja vu. Nadal dostal příležitost k odvětě ve druhém kole a Čech velkému favoritovi zase nic nedaroval.

Další vypjatou hru nervů, během níž kamery zachytily Rosola, kterak Nadalovi raketou "rozhodil" jeho pečlivě na milimetr vyrovnané lahve s pitím, už rodák z Mallorky zvládl. Slavil po setech 4:6, 7:6, 6:4, 6:4.

Letos může být Nadal v klidu, Rosol je v rozpisu daleko od něj v horní polovině pavouka.

Obávat se ale musejí jiní, primárně 27. hráč světa Nikoloz Basilašvili z Gruzie, který Rosola do startu turnaje vyfasoval. Zkušený brněnský rodák v kvalifikaci, v níž neztratil ani set, výmluvně předvedl, jak moc mu travnatý povrch sedí.

Do Roehamtponu, kde se tradičně wimbledonská kvalifikace odehrává, odjel se čtyřmi porážkami v řadě. Jako 278. hráč světového žebříčku, od něhož už nikdo nic nečeká. Ostatně, ani on sám.

"Nepočítal jsem s tím, že bych tu získal zápas, natož se probojoval do hlavní soutěže. Sen se stal skutečností," uvedl Rosol přímo na místě v rozhovoru pro Tenisový svět.

"Hrál jsem přípravný turnaj, trénoval jsem deset dní na trávě. Šel jsem tomu naproti. Trávu mám rád, vím, jak se na ní má hrát," dodal.

Wimbledon si zahraje po dlouhých pěti letech. V roce 2017 rovněž prolétl kvalifikací a v hlavní soutěži připsal jednu výhru, v pětisetové bitvě pak podlehl Gillesu Müllerovi, pozdějšímu čtvrtfinalistovi. Pátý set tehdy ztratil až poměrem 7:9. Od té doby už hrál grandslam jen jednou, na Roland Garros 2019 vypadl hned po úvodním duelu.

Teď Rosol hlásí velký návrat. "Jsem za to strašně rád. Je to zadostiučinění za ty měsíce, kdy se mi příliš nedařilo," prohlásil. A vzpomněl si i na své četné kritiky, kterých výrazně přibylo po loňské daviscupové kauze.

Podle zjištění Hospodářských novin Rosol požadoval za reprezentaci dva miliony korun, podstatně více než všichni ostatní členové týmu s výjimkou jedničky Jiřího Veselého, ačkoli by na finálovém turnaji Davis Cupu pravděpodobně plnil pouze roli náhradníka.

"Já už nemusím nikomu nic dokazovat. Své jsem uhrál, tenis mě stále baví," podotkl Rosol.

Za měsíc bude sfoukávat sedmatřicet svíček z narozeninového dortu, končit s tenisem se mu ale nechce. Přestože ho k tomu jeho okolí často vyzývá.

"Lidé říkají, že bych měl skončit. Ale podívejte se, den se se dnem sešel a já jsem v hlavní soutěži," usmál se bývalý daviscupový reprezentant.

Do Wimbledonu vstoupí s velkou chutí, ale nohama na zemi. Sám říká, že uhrát set bude skvělý úspěch. Vyhrát v All England Clubu dva zápasy by se podle něj rovnalo zázraku.