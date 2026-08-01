Čeká Lehečku brzký průlet mezi elitu? Nový trenér popsal, proč si ho vybral

Možná nemá tak zvučné jméno, nezapsal do portfolia grandslamového šampiona. Přesto budí práce tenisového trenéra Frédérica Fontanga respekt a pro Jiřího Lehečku, který sáhl po jeho službách, slušné vyhlídky.
Tenista z Kněžmostu se tím nijak netají. Letos by se rád podíval do první desítky žebříčku. Coby světové dvanáctce mu k tomu zbývá jen krůček.
Ale sezona se přehoupla do druhé poloviny a Lehečka potřeboval nový impuls. Rozloučil se tedy po osmi letech s Michalem Navrátilem a tento týden představil jeho nástupce šestapadesátiletého Francouze Frédérica Fontanga.
Pro někoho možná překvapivý tah. Ale při hlubším průzkumu celkem logická volba.
O Lehečku se stará francouzský management, což při komunikaci jistě usnadnilo vyjednávání.
A pak je tu přímo osobnost jeho nového trenéra. Fontang to kdysi dotáhl na 59. místo singlového žebříčku. Když skončil s aktivní hráčskou kariéru, otevřel si akademii ve francouzském městě Pau.
Tam se zjevil coby dvanáctiletý kluk Jéremy Chardy a začalo 11 let vzájemné spolupráce, kdy mladému Francouzi pomohl do první třicítky.
Poté vychoval další domácí naději Caroline Garciaovou a vedl i Kanaďana Vaska Pospisila. Naposledy vytáhl talentovaného mladíka Félixe Auger-Aliassima do první pětky rankingu.
„Tenisový trenér je architekt, strážce procesu. Hráči chtějí výsledky, chtějí vyhrávat. Na trenérovi je soustředit se na proces vývoje hráče den za dnem tak, aby mu k výsledkům pomohl,“ řekl v rozhovoru pro web ATP Fontang.
Rodáka z Casablancy předchází pověst vzdělaného profesionála, což by vyhlášenému dříči Lehečkovi mohlo sedět.
„Mou trenérskou filozofií je holistický přístup. Být zběhlý ve všech oborech sportu a pak si vybírat experty na tu danou oblast podle toho, co zrovna u hráče potřebujete,“ vysvětlil.
Podle Fontanga je trenér tak trochu i manažer. „Dejme tomu fyzička. Na této úrovni už má každý svého kondičního kouče, ale musíte dobře rozumět tomu, jak lidské tělo funguje, jak je to s psychikou, výživou a podobě. A pak předat zbytku týmu svou vizi,“ líčí Francouz.
S Auger-Aliassimem se prý rozešel v dobrém, měli spolu nadstandardní vztah.
„Byl jsem jako jeho dlouholetý pedagog, začali jsme spolupracovat, když mu bylo nějakých 16 let. Ale jeho čtvrtfinálová porážka na French Open s Cobollim ho hodně mrzela. Pavouk byl otevřený až do finále, chtěl víc. A tak jsme se dohodli, že po Wimbledonu skončím,“ vysvětlil Fontang.
Nyní věří, že se mu také podaří vytáhnout Lehečku do absolutní špičky.
„Jsme stejně naladěni. Je to hráč, u kterého jsem hned viděl, co můžu přinést, je v něm potenciál růstu. Má skvělou energii,“ chválí českou jedničku Fontang.
První zápas po zahájení spolupráce jim ale nevyšel. Lehečka prohrál úvodní bitvu v mexickém Los Combos s Colemanem Wongem z Hongkongu.
Nyní čekají českého tenistu podniky Masters v Montrealu a Cincinnati.
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