Restart tenisové sezony bez Djokoviče? Srbská hvězda dál odmítá očkování

Pokud by se rozběhla tenisová sezona s povinným očkováním pro hráče, pravděpodobně by na turnajích chyběla světová jednička Novak Djokovič. Hvězdný Srb, který má 17 grandslamových titulů a letos neprohrál jediný zápas, totiž odmítá vakcíny. Ta proti novému typu koronaviru nicméně zatím není k dispozici.

"Osobně jsem proti očkování a nechtěl bych, aby mě k tomu někdo nutil, abych mohl cestovat," řekl Djokovič v nedělním chatu na facebooku s dalšími srbskými sportovci. "Ale pokud to bude povinné? Budu se muset rozhodnout. Mám na to svůj názor, a zda ho někdy přehodnotím, to nevím," přiznal.

Tenisová sezona se zastavila kvůli pandemii nemoci covid-19 v polovině března a hrát se znovu nezačne minimálně do poloviny července. Tenis sice není kontaktní sport, ale právě cestování na turnaje po celém světě pro hráče i jejich realizační týmy představuje největší riziko.

I proto bývalá světová jednička Francouzka Amélie Mauresmová nedávno řekla, že tenisté by neměli znovu začít hrát dříve, než budou proti koronaviru očkováni.

"Hypoteticky, pokud sezona znovu začne v červenci, srpnu nebo v září, byť to není zrovna pravděpodobné, pochopím, že očkování budou vyžadovat, až nám skončí přísná karanténa. Žádná vakcína ale není," připomněl Djokovič. A podle lékařských odborníků nebude dříve než za rok.