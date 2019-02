Řecký tenista Tsitsipas porazil Kukuškina a získal v Marseille svůj druhý titul

před 50 minutami

Dvacetiletý řecký tenista Stefanos Tsitsipas splnil v Marseille úlohu turnajové jedničky. Ve finále zdolal nenasazeného Michaila Kukuškina z Kazachstánu 7:5, 7:6 a po loňském triumfu ve Stockholmu získal druhý titul.

V prvním setu oba soupeři drželi podání až do dvanáctého gamu, v němž Kazach poprvé zaváhal a Tsitsipas za 49 minut proměnil první setbol. Kukuškin mu to oplatil v pátém gamu druhého setu a v tom následujícím se oba soupeři přetahovali o bod třináct výměn, než ho ukořistil Kukuškin. Řecký tenista srovnal na 5:5 a set dospěl do tie-breaku, v němž Tsitsipas po dvou hodinách hry zužitkoval hned první mečbol.

Ve finále těžil z kvalitního servisu, při němž zahrál 14 es. Kukuškina porazil i ve třetím vzájemném zápase. V žebříčku se posune na 11. místo, což je jeho dosud nejlepší umístění.

Tenisový turnaj mužů v Marseille (tvrdý povrch, dotace 744.010 eur):

Dvouhra - finále:

Tsitsipas (1-Řec.) - Kukuškin (Kaz.) 7:5, 7:6 (7:5).

Čtyřhra - finále:

Chardy, Martin (Fr.) - McLachlan, Middelkoop (3-Jap./Niz.) 6:3, 6:7 (4:7), 10:3.