Raonic porazil Del Potra a je letos poprvé ve finále. Norský mladík Ruud byl v Riu blízko senzaci

Delray Beach - Čtvrtý hráč světového žebříčku Milos Raonic vyhrál souboj s Juanem Martínem Del Potrem a na turnaji v Delray Beach prošel letos poprvé do finále. Šestadvacetiletý Kanaďan zvítězil nad argentinským tenistou po odvráceném setbolu 6:3, 7:6.

Raonic je na Floridě nasazenou jedničkou, Del Potro zase šampionem z roku 2011. "V zápasech s Juanem se snažíte nehrát mu do forhendu, protože ten má strašně nebezpečný. Dnešní zápas byl o tom ho dostat co nejčastěji do bekhendových úderů. V závěru předvedl několik fantastických bodů, měl jsem štěstí, že jsem tie-break zvládl," řekl kanadský vítěz, který si pomohl 17 esy.

Ve finále Raonice čeká domácí Američan Jack Sock, s nímž má bilanci 8:2. Naposledy ale Sockovi loni v říjnu na Masters v Šanghaji podlehl.

Osmnáctiletý norský tenista Casper Ruud byl na antukovém turnaji v Riu de Janeiro blízko další senzaci, jenže mečbol neproměnil a do finále pustil Španěla Pabla Carreňa. Ten se dnes o titul v dějišti loňské olympiády utká s rakouským favoritem a světovou osmičkou Dominicem Thiemem.

Rodák z Osla Ruud, až 208. tenista pořadí ATP, hrající v Riu na divokou kartu, měl mečbol za stavu 6:2 a 5:4. Jedinečnou šanci ale nevyužil, pak už nezískal ani game a odešel z kurtu s "kanárem".

"Třetí set byla hrůza. Přitom jsem byl jeden míček od vítězství," litoval norský mladík, jehož otec to v tenise dotáhl na 39. místo ve světovém žebříčku. Na turnajové vítězství nicméně Christian Ruud nedosáhl. Jeho syn poskočí v novém žebříčku nejméně na 140. pozici.

Třiadvacetiletý Thiem v semifinále přehrál Španěla Alberta Ramose 6:1, 6:4 a dnes v Brazílii bude usilovat o osmý titul. Pět už má právě z antuky.

Tenisový turnaj mužů v Delray Beach (tvrdý povrch, dotace 599.345 dolarů):

Dvouhra - semifinále:

Raonic (1-Kan.) - Del Potro (7-Arg.) 6:3, 7:6 (8:6).

Tenisový turnaj mužů v Riu de Janeiro (antuka, dotace 1,439.995 dolarů):

Dvouhra - semifinále:

Carreňo (4-Šp.) - Ruud (Nor.) 2:6, 7:5, 6:0.

Čtyřhra - finále:

Carreňo, Cuevas (3-Šp./Urug.) - Cabal, Farah (4-Kol.) 6:4, 5:7, 10:8.

