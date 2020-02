Ram má druhý titul z Melbourne, se Salisburym ovládli čtyřhru

Čtyřhru na tenisovém Australian Open vyhráli Američan Rajeev Ram s Britem Joem Salisburym a získali první grandslamový titul v mužském deblu. Ve finále zdolali 6:4, 6:2 domácí dvojici Max Purcell, Luke Saville, která startovala v turnaji na divokou kartu. Zápas trval jen 70 minut.

Pětatřicetiletý Ram si připsal druhý grandslamový triumf, loni v Melbourne ovládl smíšenou čtyřhru s Barborou Krejčíkovou. Také česká tenistka slavila na Australian Open i letos, když obhájila titul v mixu po boku Chorvata Nikoly Mektiče.

Ram nechtěl hrát i mix, protože v závěru minulého roku byl nemocný a netrénoval. "Přiletěl jsem do Austrálie bez přípravy a necítil se dobře. Nebylo by to dobré pro moje zdraví ani pro jednoho z parťáků, tak jsem se rozhodl nehrát další soutěž (smíšenou čtyřhru)," vysvětlil. Trofej věnoval otci, který zemřel loni v dubnu na rakovinu slinivky. "To on mě k tenisu přivedl. Myslím, že by na měl byl pyšný," doplnil.

Sedmadvacetiletý Salisbury uspěl při osmém startu na grandslamu poprvé.

Tenisový grandslamový turnaj Australian Open v Melbourne (tvrdý povrch, dotace 71 milionů australských dolarů):

Muži:

Čtyřhra - finále:

Ram, Salisbury (11-USA/Brit.) - Purcell, Saville (Austr.) 6:4, 6:2.