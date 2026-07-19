Pyšnil se stovkami milenek, na kurtu hrál drama i komedii. Klaun ale kupil i průšvihy

Když Ilie Nastase vstoupil na kurt, nebylo jisté, zda diváci uvidí tenisové představení, komedii, nebo výbuch vzteku. Často dostali všechno najednou. Rumun, který patřil v 70. letech k nejlepším hráčům světa a byl první tenisovou jedničkou ATP v historii, slaví právě dnes 80. narozeniny.
Zároveň však proslul jako muž, jenž dokázal pobavit zaplněné tribuny stejně snadno jako rozčílit soupeře, rozhodčí i tenisové funkcionáře.
Přezdívku Tenisový klaun si nevysloužil náhodou. Nastase během zápasů vtipkoval, napodoboval soupeře, komunikoval s publikem a měnil vážné utkání v improvizované představení.
Za lehkovážnou maskou se však skrýval mimořádný hráč. V roce 1972 vyhrál US Open, o sezonu později ovládl French Open a dvakrát postoupil do finále Wimbledonu. Čtyřikrát triumfoval také na Turnaji mistrů.
Když byl v roce 1973 zaveden oficiální světový žebříček, stal se jeho vůbec první jedničkou. Na čele vydržel čtyřicet týdnů. Byl rychlý, technicky výjimečný a nepředvídatelný. Stejná charakteristika ale platila i pro jeho chování.
Nastase se nikdy nespokojil s rolí sportovce, který pouze odehraje zápas, ukloní se publiku a odejde. Diváky chtěl vtáhnout do dění. Současným hráčům však nedostatek podobného divadla nevyčítá.
„Jsou placeni za to, aby vyhrávali. Těžko po nich žádat, aby dělali show a ještě vyhrávali,“ poznamenal před několika lety.
Odmítal také porovnávat hvězdy různých generací. Podle něj nelze jednoduše určit, zda byl lepší Björn Borg, Novak Djokovič nebo někdo další.
„To je jako ve fotbale. Těžko srovnávat Maradonu a Pelého. Není to fér vůči ostatním šampionům. Každý byl velkým šampionem. Dříve třeba Borg, dnes je to Djokovič,“ prohlásil.
Po skončení kariéry Nastase z tenisového prostředí nezmizel. Několik let vedl rumunský tenisový svaz, později působil také jako kapitán reprezentačního týmu. Zkusil proniknout i do politiky. Neúspěšně kandidoval na primátora Bukurešti, čtyři roky ale zasedal v rumunském Senátu.
Jeho život mimo kurty byl podobně pestrý jako jeho zápasy. Držitel rumunského a francouzského občanství v 80. letech vydal několik románů a pravidelně zaměstnával společenské rubriky.
Oženil se pětkrát, naposledy v roce 2019.
Ani toto manželství však nevydrželo. Sám se zároveň rád chlubil pověstí nenapravitelného svůdníka a počtem milostných vztahů, který měl podle jeho tvrzení dosahovat stovek.
S přibývajícími lety se však stále častěji připomínala i odvrácená stránka jeho povahy. V dubnu 2017 jako kapitán rumunského týmu během utkání Fed Cupu urážel britské soupeřky a nevhodně se vyjadřoval také o tehdy ještě nenarozeném dítěti Sereny Williamsové.
Mezinárodní tenisová federace mu udělila pokutu a dočasně mu zakázala vykonávat oficiální funkce. Trest vypršel v roce 2020.
Do problémů se dostal také mimo sport. V roce 2019 ho rumunský soud potrestal podmíněným trestem devíti měsíců a deseti dnů vězení za řízení pod vlivem alkoholu a bez řidičského průkazu.
Nastase tak zůstává jednou z nejrozporuplnějších postav tenisové historie. Byl skvělým šampionem, rozeným bavičem i provokatérem, který opakovaně překračoval hranici přijatelného chování.
Právě proto se na něj nezapomnělo. Jen už dávno neplatí, že všechny jeho výstupy byly k smíchu.
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