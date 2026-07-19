Přeskočit na obsah
Benative
19. 7. Čeněk
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Sport

Pyšnil se stovkami milenek, na kurtu hrál drama i komedii. Klaun ale kupil i průšvihy

ČTK,Sport

Když Ilie Nastase vstoupil na kurt, nebylo jisté, zda diváci uvidí tenisové představení, komedii, nebo výbuch vzteku. Často dostali všechno najednou. Rumun, který patřil v 70. letech k nejlepším hráčům světa a byl první tenisovou jedničkou ATP v historii, slaví právě dnes 80. narozeniny.

Ilie Nastase is a Romanian professional tennis player. He was the first tennis player to be ranked world number one sinc
Vystrčit při zápase zadnici? Pro Ilieho Nastaseho žádný problém...Foto: IMAGO – ČTK / imago sportfotodienst / IMAGO
Reklama

Zároveň však proslul jako muž, jenž dokázal pobavit zaplněné tribuny stejně snadno jako rozčílit soupeře, rozhodčí i tenisové funkcionáře.

Přezdívku Tenisový klaun si nevysloužil náhodou. Nastase během zápasů vtipkoval, napodoboval soupeře, komunikoval s publikem a měnil vážné utkání v improvizované představení.

Za lehkovážnou maskou se však skrýval mimořádný hráč. V roce 1972 vyhrál US Open, o sezonu později ovládl French Open a dvakrát postoupil do finále Wimbledonu. Čtyřikrát triumfoval také na Turnaji mistrů.

Když byl v roce 1973 zaveden oficiální světový žebříček, stal se jeho vůbec první jedničkou. Na čele vydržel čtyřicet týdnů. Byl rychlý, technicky výjimečný a nepředvídatelný. Stejná charakteristika ale platila i pro jeho chování.

Reklama
Reklama

Nastase se nikdy nespokojil s rolí sportovce, který pouze odehraje zápas, ukloní se publiku a odejde. Diváky chtěl vtáhnout do dění. Současným hráčům však nedostatek podobného divadla nevyčítá.

„Jsou placeni za to, aby vyhrávali. Těžko po nich žádat, aby dělali show a ještě vyhrávali,“ poznamenal před několika lety.

Odmítal také porovnávat hvězdy různých generací. Podle něj nelze jednoduše určit, zda byl lepší Björn Borg, Novak Djokovič nebo někdo další.

„To je jako ve fotbale. Těžko srovnávat Maradonu a Pelého. Není to fér vůči ostatním šampionům. Každý byl velkým šampionem. Dříve třeba Borg, dnes je to Djokovič,“ prohlásil.

Reklama
Reklama

Po skončení kariéry Nastase z tenisového prostředí nezmizel. Několik let vedl rumunský tenisový svaz, později působil také jako kapitán reprezentačního týmu. Zkusil proniknout i do politiky. Neúspěšně kandidoval na primátora Bukurešti, čtyři roky ale zasedal v rumunském Senátu.

Jeho život mimo kurty byl podobně pestrý jako jeho zápasy. Držitel rumunského a francouzského občanství v 80. letech vydal několik románů a pravidelně zaměstnával společenské rubriky.

Oženil se pětkrát, naposledy v roce 2019.

Ani toto manželství však nevydrželo. Sám se zároveň rád chlubil pověstí nenapravitelného svůdníka a počtem milostných vztahů, který měl podle jeho tvrzení dosahovat stovek.

Reklama
Reklama

S přibývajícími lety se však stále častěji připomínala i odvrácená stránka jeho povahy. V dubnu 2017 jako kapitán rumunského týmu během utkání Fed Cupu urážel britské soupeřky a nevhodně se vyjadřoval také o tehdy ještě nenarozeném dítěti Sereny Williamsové.

Mezinárodní tenisová federace mu udělila pokutu a dočasně mu zakázala vykonávat oficiální funkce. Trest vypršel v roce 2020.

Do problémů se dostal také mimo sport. V roce 2019 ho rumunský soud potrestal podmíněným trestem devíti měsíců a deseti dnů vězení za řízení pod vlivem alkoholu a bez řidičského průkazu.

Nastase tak zůstává jednou z nejrozporuplnějších postav tenisové historie. Byl skvělým šampionem, rozeným bavičem i provokatérem, který opakovaně překračoval hranici přijatelného chování.

Reklama
Reklama

Právě proto se na něj nezapomnělo. Jen už dávno neplatí, že všechny jeho výstupy byly k smíchu.

Související
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Belgian Grand Prix
Belgian Grand Prix
Belgian Grand Prix

Hamilton srazil mechanika. Z vítězství se v Belgii radoval lídr Antonelli

Italský pilot Andrea Kimi Antonelli vyhrál Velkou cenu Belgie formule 1 a po šestém vítězství v sezoně si upevnil vedení v čele mistrovství světa. Devatenáctiletý jezdec Mercedesu porazil na trati ve Spa-Francorchamps o 1,952 vteřiny Monačana Charlese Leclerca z Ferrari. Třetí dojel Nizozemec Max Verstappen z Red Bullu.

Systém protivzdušné obrany Patriot, Slovensko
Systém protivzdušné obrany Patriot, Slovensko
Systém protivzdušné obrany Patriot, Slovensko

Tyhle rakety mohou zachránit Kyjev. Proč spojenec z NATO váhá s pomocí?

Ukrajina čelí kritickému nedostatku střel do systému Patriot, který jediný dokáže sestřelovat široké spektrum ruských balistických raket a střel s plochou dráhou letu, jež prakticky každý den ničí ukrajinská města. Evropské zásoby jsou prázdné a Američané si své rakety schovávají kvůli pokračování konfliktu s Íránem. Jedna země v Evropě jich ale má stále dost – Řecko.

FIFA World Cup 2026 - Semi Final - France v Spain
FIFA World Cup 2026 - Semi Final - France v Spain
FIFA World Cup 2026 - Semi Final - France v Spain

Inteligence víc než centimetry a tři P. Tady stvořili Yamala i Messiho

Vychovali tu Lionela Messiho nebo Lamine Yamala, superhvězdy, které si to dnes rozdají o zlato na fotbalovém mistrovství světa. Jak to v mládežnické akademii Barcelony už desítky let dělají? Češi, jejichž reprezentační trenér si stěžuje na nedostatek konkurenceschopných fotbalistů, se mohou inspirovat.

Reklama
Americké letectvo v posledním týdnu opakovaně útočí na íránské území, a to hlavně ve večerních a nočních hodinách. Spojené státy tvrdí, že cílem úderů je ničit íránské vojenské kapacity, a to hlavně takové, které mohou ohrožovat plavbu v Hormuzském průlivu. Foto je ilustrační.
Americké letectvo v posledním týdnu opakovaně útočí na íránské území, a to hlavně ve večerních a nočních hodinách. Spojené státy tvrdí, že cílem úderů je ničit íránské vojenské kapacity, a to hlavně takové, které mohou ohrožovat plavbu v Hormuzském průlivu. Foto je ilustrační.
Americké letectvo v posledním týdnu opakovaně útočí na íránské území, a to hlavně ve večerních a nočních hodinách. Spojené státy tvrdí, že cílem úderů je ničit íránské vojenské kapacity, a to hlavně takové, které mohou ohrožovat plavbu v Hormuzském průlivu. Foto je ilustrační.

ŽIVĚ Trest za zabité Američany. USA v noci na neděli znovu udeřily na Írán

Spojené státy v noci ze soboty na neděli zahájily novou sérii úderů na Írán. Oznámilo to oblastní velitelství amerických sil na Blízkém východě. Chtějí tím potrestat Teherán za smrt dvou amerických vojáků v Jordánsku, kteří zemřeli při pátečních íránských útocích. CENTCOM o pár hodin později uvedlo, že USA ukončily již osmou sérii nočních úderů v řadě a zasáhly íránskou vojenskou infrastrukturu.

Reklama
Reklama
Reklama