Pumpovala adrenalin, ale padla. Tak jsem si to vždy představovala, řekla Fruhvirtová

Sotva se zabydluje v dospělé kategorii a už má za sebou premiéru v reprezentaci. Stále ještě šestnáctiletá Linda Fruhvirtová sice na Štvanici prohrála po divokém průběhu s Britkou Harriet Dartovou, po jednom z životních utkání ale myslela pozitivně.

Kdy jste se dozvěděla, že půjdete na kurt?

Dozvěděla jsem se to dnes dopoledne po rozehře. Samozřejmě jsem byla ráda, že jsem dostala tu šanci a důvěru. Začátek zápasu byl těžký, hrála mnohem lépe než včera, ale přestože ten první set byl výsledkově jednoznačný, tak šance jsem tam měla. Byly tam stavy 30:30, měla jsem tam i jeden brejkbol, jen jsem to nedokázala dohrát. Bohužel.

Byla dnešní nervozita jiná než na okruhu, třeba naposledy na velkém podniku v Miami, kde jste prošla až do osmifinále?

Je to samozřejmě něco jiného, bylo to úžasné, budu si to pamatovat ještě hodně dlouho. Jsem ale zklamaná, že jsem nevyhrála, i když jsem do zápasu dala opravdu všechno. Škoda, že pár výměn nešlo na moji stranu, ale s tím se nedá nic dělat.

Kde jste našla sílu ke zvratu ve druhém setu, kde jste prohrávala 2:5 a nakonec vyhrála 7:5?

Samozřejmě to nebylo úplně příjemné, když gemy naskakovaly soupeřce, přestože jsem často vedla 30:0, 30:15, pak to z 2:3 najednou bylo 2:5, přestože jsem v obou prohraných gemech měla gemboly, takže to na jednu stranu bylo frustrující, na druhou jsem si říkala, že to není na jednu bránu, byť to

skóre vypadá jinak. Snažila jsem se bojovat o každý míček až do konce a vyšlo to.

Po druhém setu jste byla nahoře, čím to, že vás ta energie během přestávky na ošetření soupeřky před třetím setem opustila?

Nevím, nedokážu říct. Trošku mi pak ztuhly nohy, ale zase to bylo o dohrávání gemů. V prvním gamu to šlo přes shodu, ve druhém také, když jsem vedla 40:0, ve třetím 30:0. Nevycházelo mi to a pak už ona byla v laufu a bylo těžké ji zastavit.

Mohly vás na přelomu druhého a třetího setu ovlivnit problémy soupeřky? Vypadalo to, že má problémy s chodidly, možná křeče?

Já jsem si toho ani nevšimla, takže těžko říct.

Vypadalo to, že jste zvolnila razanci podání v průběhu druhého a třetího setu. Byla to taktika?

Vyplynulo to ze hry. Jak je chladno, tak jsou míče hodně tvrdé, takže chodit na riziko při prvním servisu nebylo rozumné, pravděpodobnost esa nebyla moc velká, takže jsem se snažila ji nedat šanci získávat body zadarmo. V těch podmínkách nešlo servírovat pokaždé naplno a na eso.

V čem byla soupeřka nepříjemná?

Přišlo mi, že měla lepší první servis než v pátek, takže, když jsem ji dala šanci, tak mě hnala, navíc podmínky byly celkem chladné…

Mluvíte o chladu, ale vy jste se v průběhu zápasu převlékla…

Po prvním setu mi přišlo, že mi je teplo, tak jsem se převlékla do tílka, říkala jsem si, že potřebuji změnu, ale jelikož byla dost zima, tak jsem si pak na to ještě dala dlouhé rukávy.

Jste vždy showmanka, jak jste dneska předvedla během zápasu, kdy jste i hecovala fanoušky?

Ano, baví mě to, užívám si adrenalin, drajv, když má zápas atmosféru. Vždycky jsem snila o tom, že budu hrát na velkých kurtech s hodně fanoušky v hledišti. Takhle jsem si to vždycky představovala.

Takže jste si atmosféru na Štvanici užila?

Neskutečně. Čeští fanoušci jsou známi tím, že patří mezi nejlepší na světě v našem sportu, je neuvěřitelné, že jsem tu atmosféru mohla tady prožít. Moc jim děkuji za podporu a že mě hnali dopředu. Škoda jen, že jsem nedokázala vyhrát.

Jak budete jednou na svůj debut v reprezentačním týmu vzpomínat?

Momentálně jsem hodně zklamaná, mrzí mě, že jsem po té otočce nedokázala zápas dotáhnout do vítězného a postupového konce. Ale věřím, že v budoucnu se na to budu zpětně dívat jako na obrovský zážitek a také zkušenost, ze které budu jednou čerpat.