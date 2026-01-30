Prý ji týral a ponižoval. Teď Rybakinová s kontroverzním trenérem v zádech září

Před rokem o sobě četla, jak má vymytý mozek. Jak to s ní dopadne zle. Teď je Jelena Rybakinová ve finále úvodního grandslamu sezony i s kontroverzním trenérem v zádech.
Zdál se to být velmi smutný příběh světového tenisu. Wimbledonská vítězka z roku 2022 se objevovala na titulních stránkách novin v souvislosti s aférou, kvůli které dostal její trenér Stefano Vukov roční distanc a nesměl na turnaje WTA.
Do mediálního prostoru unikaly citace jeho slov, kdy údajně častoval Rybakinovou výroky jako například, že „bez něj by v Rusku okopávala brambory“ a podobně.
Rodačka z Moskvy se měla stát obětí manipulace, fyzického násilí a ponižování.
„Slyšela jsem v Austrálii, co na ni řval z hráčského boxu. Bylo to naprosto nepřijatelné. Jsem ráda, že WTA zakročila a ukázala všem, že takové chování bude mít důsledky,“ říkala tehdy komentátorka Eurosportu a bývalá tenistka Barbara Schettová.
Reprezentantka Kazachstánu ale svého trenéra, o kterém se šířily i spekulace, že s tenistkou udržuje milostný poměr, trvale hájila a popírala obvinění.
„Vukov Jeleně úplně vymyl mozek. Bylo to vidět na tom, jak s ní mluvil, jak se k ní choval,“ hodnotila situaci Schettová.
Trest Vukova nakonec vypršel v srpnu a on se opět vrátil do trenérského boxu Rybakinové.
Ta jako by na podzim nabrala druhý dech. Vyhrála Turnaj mistryň a nyní sahá po druhém grandslamu kariéry, když bez ztráty setu prolétla do finále Australian Open.
„Je to obrovská pomoc, že je Stefano zpátky. S jeho radami na kurtu během zápasů to dělá velký rozdíl. I zbytek týmu mě zná už hodně dlouho, je to pro mě důležité,“ uvedla po triumfu v semifinále proti Američance Jessice Pegulaové.
V sobotu ji v bitvě o vítěznou trofej čeká odveta za finále 2023. Tehdy se totiž radovala Běloruska Aryna Sabalenková, se kterou změří síly i letos.
„Jsem natěšená, tehdy to byl úžasný zápas a ona zaslouženě vyhrála. Já musím v každém případě lépe servírovat a uvidíme, co se stane,“ dodala Rybakinová.
Co se to děje v Antarktidě? „Krvavé vodopády“ vyděsily veřejnost
Na sociálních sítích se v poslední době znovu šíří záběry antarktického ledovce, z jehož nitra vytéká oranžovo-červená až temně rudá voda připomínající krev. Ačkoliv pro mnohé jde o šokující podívanou, která vyvolává otázky i divoké spekulace, tento jev není žádnou novinkou. Vědci ho znají už více než sto let. Přesto málokdo ví, co ho skutečně způsobuje.
ŽIVĚČesko je na cestě ke snazší výměně státních úředníků. Opozice neuspěla s vetem zákona
Sněmovna po téměř osmi hodinách jednání podpořila v úvodním kole nahrazení služebního zákona novou normou, kterou chce vládní koalice usnadnit výměnu státních úředníků. Opozici, podle níž nová pravidla povedou k politizaci státní správy, se dnes podle očekávání nepovedlo prosadit ani zamítnutí předlohy.
Zimní a přechodné boty: podle čeho poznáte skutečnou kvalitu?
Kvalitní zimní obuv představuje rozdíl mezi komfortním chůzí a promrzlými chodidly, mezi jistotou na kluzkém povrchu a rizikem pádu.
Mešní víno to nebylo. Vojáci odhalili, co si Petr Pavel přivezl v krabici z Vatikánu
Pracovalo se na tom téměř patnáct měsíců, než mohl Petr Pavel během své nedávné návštěvy Vatikánu převzít bedýnku se vzácným obsahem. Ve středu ji pak zástupci Hradu předali Vojenskému historickému ústavu a poprvé veřejně odhalili, co nyní Česká republika získala. A byť jsou na více než sto let starém plátně znát vady, historikové jsou nadšení. Získali jeden z nejstarších návrhů české vlajky.
ŽIVĚZelenskyj: Když Rusko zastaví údery, Ukrajina odpoví stejně
Pokud Rusko zastaví útoky na ukrajinskou energetickou infrastrukturu, Ukrajina přestane útočit na ruské energetické cíle, uvedl v pátek ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Na nabídku jednání v Moskvě reagoval pozváním ruského prezidenta Vladimira Putina do Kyjeva. Dodal, že datum či místo dalšího kola rozhovorů o americkém mírovém plánu se ještě mohou změnit.