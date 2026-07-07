Prý je jako smrt a daně. Muchová otřásá Wimbledonem, pikantní rivalita eskaluje

Životní forma. Nejlepší sezona kariéry. Návrat do elitní světové desítky. Druhý a třetí titul v životě. A teď útok na premiérový grandslam? Karolína Muchová otřásá Wimbledonem, na adresu české hvězdy létá jeden kompliment za druhým. O semifinále slavného turnaje se v úterý utká s rozjetou Japonkou Naomi Ósakaovou, s níž už ji pojí rivalita plná zajímavostí.
Hráčka, která v srpnu oslaví třicáté narozeniny, se v letošním roce zřetelně posouvá na novou úroveň. Ani ne tak co se týče samotné hry.
Muchová platila za jednu z technicky nejvytříbenějších tenistek na okruhu vždy, pravidelně ji ale sráželo chatrné zdraví. Fyzická kondice často pokulhávala, výsledkem byla značná nekonzistence. Navíc selhávala ve velkých zápasech. Do letošního roku se na okruhu dostala do šesti finálových duelů včetně finále Roland Garros 2023, vyhrála ale jediný.
To vše se nyní změnilo. Češka působivě rozkvétá pod vedením trenéra Svena Groenevelda.
Zkušený nizozemský odborník trénoval významné tenisové hvězdy už v 90. letech minulého století a pod jeho „křídly“ se ocitli mimo jiné Monika Selešová, Michael Stich, Arantxa Sánchezová Vicariová, Greg Rusedski nebo Maria Šarapovová.
Spolupráce se zrodila vlastně náhodou. Muchová nedávno přiznala, že hledala někoho nového aniž by aspoň přibližně věděla, kdo by to měl vlastně být. Přes agenta pak došlo ke schůzce s Groeneveldem.
„Upřímně jsem od toho nic nečekala,“ přiznala v rozhovoru pro WTA.
„Vlastně jsem ho moc neznala. Ale myslím, že mě okamžitě zaujalo, jaký je klidný a jak je lidsky milý. V tomhle bláznivém tenisovém světě je to obrovská, opravdu obrovská výhoda,“ uvedla a vyprávěla, jak zničehonic instinktivně uvěřila, že právě potkala člověka, který ji pomůže ke zlepšení.
Letos už Muchová nastřádala úctyhodných 33 vítězství. Prohrála jen osmkrát. V aktuální travnaté části sezony má osm výher v řadě. Na Wimbledonu proto začíná být středem pozornosti, její líbivý styl plný netradičních řešení a velkolepých momentů už je pověstný.
„Ó můj bože! Tohle udělala už podruhé v zápase! Naprosto brilantní,“ křičel komentátor oficiálního přenosu poté, co Muchová v osmifinále proti krajance Barboře Krejčíkové vytáhla ze svého pestrého repertoáru zřídka vídaný prohoz jednoručným bekhendem.
„Smrt, daně a Karolína Muchová trefující nejlepší úder turnaje,“ vyjmenoval životní jistoty francouzský tenisový novinář Bastian Fachan.
„Muchová střílí neuvěřitelný prohoz. Její talent snad ani není reálný,“ doplnil magazín The Tennis Letter.
„Co ona tam měla za údery? Jako dneska to bylo šílené. Jdete k síti, jste na půli cesty vyhrát bod a ona udělá zápěstím takhle a bum, prohodí vás jakoby nic. Neuvěřitelně talentovaná holka,“ připojila se k ódám i poražená Krejčíková.
Muchová byla nad síly šampionky z roku 2024 a v úterý ji čeká na kurtu číslo 1 jeden z životních zápasů: čtvrtfinálový šlágr s japonskou superstar Naomi Ósakaovou, jejichž vzájemná rivalita se v posledních letech pořádně rozjela.
Když Japonka na loňském Australian Open vrátila Muchové bolestivou porážku z US Open 2024, neodpustila si komentář.
„Ona je pro mě neskutečně složitá oponentka. Na US Open mě rozdrtila, když jsem na sobě měla ten nejlepší outfit všech dob. Byla jsem strašně vzteklá,“ vyprávěla. „Jsem ráda, že mám svou pomstu,“ dodala.
Když publikum reagovalo rozpačitě, začala vysvětlovat. „To není nic špatného, pomsta znamená soutěživost. A ona je opravdu jedna z nejtvrdších soupeřek na okruhu,“ ještě jednou se zastavila u umění Muchové, kterou následně vyřadila i z US Open 2025.
Češku chválí pravidelně. Potkaly se znovu předminulou sobotu ve finále turnaje v Bad Homburgu, Ósakaová po prohraném prvním setu vzdala, Muchové ale stihla říct: „Jsi jedna z nejvíc cool holek na okruhu.“
Odstoupení čtyřnásobné grandslamové vítězky ale vyvolalo pochyby. Zranění bylo podle všeho fingované. Ósakaová podobnou skreč před grandslamem podnikla už potřetí během posledních letech.
„Nejsem si úplně jistá, že byla indisponovaná, protože o dva dny později už hrála zápas naplno,“ pochybovala Muchová v Londýně.
Ósakaová na Wimbledonu exceluje a poté, co po úchvatném výkonu vyřadila světovou jedničku Arynu Sabalenkovou, platí za jednu z kandidátek na titul. Tou je ale i rozjetá Češka.
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