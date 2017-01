Prvotřídní senzace! Uzbek Istomin na Australian Open po pěti hodinách vyřadil Djokoviče

před 29 minutami

Obhájce titulu a šestinásobný šampion Australian Open letos končí překvapivě už ve druhém kole. Srb Novak Djokovič prohrál pětisetovou válku s Uzbekem Denisem Istominem.

Melbourne - Tenisový svět vstřebává těžko uvěřitelný šok. Ve druhém kole se totiž s prvním grandslamem sezony loučí obhájce titulu a šestinásobný šampion Australian Open Novak Djokovič.

Srbského hráče vyřadil 117. hráč světového žebříčku Uzbek Denis Istomin po spektakulárním duelu, který trval pět setů a bez pěti minut pět hodin. Istomin, který v Melbourne startuje na divokou kartu, zvítězil po setech 7:6, 5:7, 2:6, 7:6, 6:4.

"Je mi líto Novaka. Protože dnes jsem hrál tak dobře... Překvapil jsem sám sebe. Chci poděkovat svému týmu, odvádějí svou práci skvěle. A děkuju vám lidi za podporu," řekl po životní výhře přímo na kurtu.

"Emoce jsou úplně mimo moji kontrolu, nevím přesně co říkám. Ale chci vám poděkovat za to, že jste přišli a že jste mi fandili," uvedl zjevně dojatý Istomin. "Od třetího setu jsem měl křeče, jen jsem doufal, že to nějak zvládnu," dodal.

"Najednou vidím, že s takovými hráči můžu hrát. Znamená to pro mě strašně moc," nechal se na závěr slyšet třicetiletý rodák z ruského Orenburgu.

V rozhodujících momentech se Istomin na kurtu tvářil naprosto nezaujatě, vypadal jako by o nic nešlo. Únavu, o níž mluvil po utkání, na sobě nedával vůbec znát.

Naproti tomu Djokovič působil nervózně, během zápasu se několikrát pustil do křížku s umpirovou rozhodčí. A v páté sadě dělal zbytečné chyby, čímž podpořil fantastický nevšední výkon uzbeckého hráče.

Istomin dosud v kariéře Djokoviče nikdy neporazil, vzájemná bilance byla před čtvrtečním utkáním 0:5 na zápasy. V nich navíc Uzbek dokázal srbské legendě sebrat jeden jediný set.

autor: Aleš Vávra | před 29 minutami