Sport

První vítězný turnaj katapultoval Bejlek v žebříčku WTA kupředu o 63 míst

ČTK

Tenistka Sára Bejlek se po zisku prvního titulu na okruhu WTA v Abú Zabí posunula ve světovém žebříčku na životní 38. místo. Dvacetiletá česká reprezentantka si polepšila o 63 míst.

Sára Bejlek
Sára BejlekFoto: REUTERS
Bejlek v sobotu porazila 7:6 a 6:1 Jekatěrinu Alexandrovovou z Ruska a proměnila v titul hned premiérovou finálovou účast. V žebříčku bylo jejím dosavadním maximem 75. místo z loňského listopadu.

Českou jedničkou v ženském pořadí je nadále Linda Nosková na 12. místě. Mezi muži je nejlepší Jakub Menšík na 16. pozici. Světovými jedničkami jsou stále Aryna Sabalenková z Běloruska a Španěl Carlos Alcaraz.

Tenisové žebříčky WTA k 9. únoru (v závorce předchozí umístění):

Dvouhra: 1. (1.) Sabalenková (Běl.) 10.990, 2. (2.) Šwiateková (Pol.) 7978, 3. (3.) Rybakinová (Kaz.) 7523, 4. (4.) Anisimovová 6680, 5. (5.) Gauffová 6423, 6. (6.) Pegulaová (všechny USA) 6103, 7. (7.) M. Andrejevová (Rus.) 4731, 8. (8.) Paoliniová (It.) 4267, 9. (10.) Svitolinová (Ukr.) 3205, 10. (11.) Alexandrovová (Rus.) 3200, ...12. (12.) Nosková 2626, 19. (19.) Muchová 2058, 35. (31.) Vondroušová 1338, 37. (37.) Bouzková 1285, 38. (101.) Bejlek 1277, 44. (40.) Siniaková 1207, 48. (44.) Valentová 1175, 53. (52.) Krejčíková (všechny ČR) 1091.

Čtyřhra: 1. (1.) Mertensová (Belg.) 8600, 2. (2.) Siniaková 7515, 3. (3.) Paoliniová a Erraniová (It.) obě 7195, 5. (5.) Townsendová (USA) 6915, 6. (6.) V. Kuděrmětovová (Rus.) 6613, 7. (7.) Čang Šuaj (Čína) 5808, 8. (9.) Routliffeová (N. Zél.) 5790, 9. (10.) Dabrowská (Kan.) 5666, 10. (11.) Danilinová (Kaz.) 5590, ...62. (54.) Sisková 1394, 65. (64.) Škoch 1363, 67. (70.) Krejčíková 1344, 68. (67.) Malečková 1290, 69. (69.) Nosková 1278, 72. (83.) Detiuc (všechny ČR) 1194.

Tenisové žebříčky ATP k 9. únoru (v závorce předchozí umístění):

Dvouhra: 1. (1.) Alcaraz (Šp.) 13.150, 2. (2.) Sinner (It.) 10.300, 3. (3.) Djokovič (Srb.) 5280, 4. (4.) Zverev (Něm.) 4605, 5. (5.) Musetti (It.) 4405, 6. (8.) Auger-Aliassime (Kan.) 3950, 7. (7.) Fritz (USA) 3940, 8. (6.) De Minaur (Austr.) 3835, 9. (9.) Shelton (USA) 3560, 10. (10.) Bublik (Kaz.) 3235, ...16. (16.) Menšík 2425, 21. (21.) Lehečka 1860, 31. (28.) Macháč 1510, 95. (97.) Kopřiva 632, 98. (96.) Svrčina (všichni ČR) 618.

Čtyřhra: 1. (1.) Skupski 8490, 2. (2.) Glasspool 8060, 3. (3.) Cash (všichni Brit.) 7970, 4. (4.) Zeballos (Arg.) 7835, 5. (5.) Granollers (Šp.) 7745, 6. (6.) Arévalo (Salv.) a Pavič (Chorv.) oba 6635, 8. (8.) Salisbury 6490, 9. (9.) Patten (oba Brit.) a Heliövaara (Fin.) oba 6050, ...43. (44.) Rikl 1945, 44. (45.) Nouza 1945, 48. (49.) Pavlásek 1845, 71. (77.) Vocel (všichni ČR) 1213.

Po vystoupení na mítinku se dal Filip Turek do řeči s Romanem Ďurčem (uprostřed), předákem odborového svazu KOVO a pořadatelem ostravské manifestace.

"Teď musíme s EU spolupracovat." Turek překvapil svou novou strategií

Tři týdny poté, co vláda pro Filipa Turka vytvořila funkci zmocněnce pro klimatickou politiku, se neúspěšný ministerský kandidát poprvé představil na veřejnosti v nové roli. Pískajícím odborářům se sirénami v Ostravě ve čtvrtek sdělil nepřekvapivou zprávu - že evropský těžký průmysl ztrácí konkurenceschopnost. Recept, jak zachránit ocelářství nebo dobývání uhlí, ale do Slezska nepřivezl.

Karsit, František Řípa, holding, autodíly, podnikání, Jaroměř

Strach v miliardové kauze. Vdova z Karsitu mluví o sabotáži, dceři mělo jít o život

Zapeklitý rodinný spor o miliardové dědictví v holdingu Karsit se ještě více zamotává. Do bitvy o pozůstalost po továrníkovi Františku Řípovi měly vstoupit nejen nátlakové SMS zprávy, ale také „sabotáž“. Alespoň to tvrdí vdova Alena Řípová ve vyjádření pro redakci Aktuálně.cz. Právě její dcera Kamila Kaiserová se měla stát terčem podezřelých událostí, proto se nyní skrývá a bojí se o svůj život.

FILE PHOTO: Nobel Peace Prize laureate and Venezuelan opposition leader Maria Corina Machado speaks during a press conference in Oslo

ŽIVĚVenezuelské úřady propustily řadu opozičníků. Jednoho z nich záhy někdo unesl

Venezuelské úřady v posledních hodinách propustily z vězení několik známých představitelů opozice. Z vězení se dostali bývalý guvernér státu Barinas Freddy Superlano či advokát opoziční vůdkyně Maríe Coriny Machadové Perkins Rocha. Podle Machadové však někdo unesl dalšího čerstvě propuštěného opozičního politika Juana Pabla Guanipu.

