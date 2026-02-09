První vítězný turnaj katapultoval Bejlek v žebříčku WTA kupředu o 63 míst

Tenistka Sára Bejlek se po zisku prvního titulu na okruhu WTA v Abú Zabí posunula ve světovém žebříčku na životní 38. místo. Dvacetiletá česká reprezentantka si polepšila o 63 míst.
Bejlek v sobotu porazila 7:6 a 6:1 Jekatěrinu Alexandrovovou z Ruska a proměnila v titul hned premiérovou finálovou účast. V žebříčku bylo jejím dosavadním maximem 75. místo z loňského listopadu.
Českou jedničkou v ženském pořadí je nadále Linda Nosková na 12. místě. Mezi muži je nejlepší Jakub Menšík na 16. pozici. Světovými jedničkami jsou stále Aryna Sabalenková z Běloruska a Španěl Carlos Alcaraz.
Tenisové žebříčky WTA k 9. únoru (v závorce předchozí umístění):
Dvouhra: 1. (1.) Sabalenková (Běl.) 10.990, 2. (2.) Šwiateková (Pol.) 7978, 3. (3.) Rybakinová (Kaz.) 7523, 4. (4.) Anisimovová 6680, 5. (5.) Gauffová 6423, 6. (6.) Pegulaová (všechny USA) 6103, 7. (7.) M. Andrejevová (Rus.) 4731, 8. (8.) Paoliniová (It.) 4267, 9. (10.) Svitolinová (Ukr.) 3205, 10. (11.) Alexandrovová (Rus.) 3200, ...12. (12.) Nosková 2626, 19. (19.) Muchová 2058, 35. (31.) Vondroušová 1338, 37. (37.) Bouzková 1285, 38. (101.) Bejlek 1277, 44. (40.) Siniaková 1207, 48. (44.) Valentová 1175, 53. (52.) Krejčíková (všechny ČR) 1091.
Čtyřhra: 1. (1.) Mertensová (Belg.) 8600, 2. (2.) Siniaková 7515, 3. (3.) Paoliniová a Erraniová (It.) obě 7195, 5. (5.) Townsendová (USA) 6915, 6. (6.) V. Kuděrmětovová (Rus.) 6613, 7. (7.) Čang Šuaj (Čína) 5808, 8. (9.) Routliffeová (N. Zél.) 5790, 9. (10.) Dabrowská (Kan.) 5666, 10. (11.) Danilinová (Kaz.) 5590, ...62. (54.) Sisková 1394, 65. (64.) Škoch 1363, 67. (70.) Krejčíková 1344, 68. (67.) Malečková 1290, 69. (69.) Nosková 1278, 72. (83.) Detiuc (všechny ČR) 1194.
Tenisové žebříčky ATP k 9. únoru (v závorce předchozí umístění):
Dvouhra: 1. (1.) Alcaraz (Šp.) 13.150, 2. (2.) Sinner (It.) 10.300, 3. (3.) Djokovič (Srb.) 5280, 4. (4.) Zverev (Něm.) 4605, 5. (5.) Musetti (It.) 4405, 6. (8.) Auger-Aliassime (Kan.) 3950, 7. (7.) Fritz (USA) 3940, 8. (6.) De Minaur (Austr.) 3835, 9. (9.) Shelton (USA) 3560, 10. (10.) Bublik (Kaz.) 3235, ...16. (16.) Menšík 2425, 21. (21.) Lehečka 1860, 31. (28.) Macháč 1510, 95. (97.) Kopřiva 632, 98. (96.) Svrčina (všichni ČR) 618.
Čtyřhra: 1. (1.) Skupski 8490, 2. (2.) Glasspool 8060, 3. (3.) Cash (všichni Brit.) 7970, 4. (4.) Zeballos (Arg.) 7835, 5. (5.) Granollers (Šp.) 7745, 6. (6.) Arévalo (Salv.) a Pavič (Chorv.) oba 6635, 8. (8.) Salisbury 6490, 9. (9.) Patten (oba Brit.) a Heliövaara (Fin.) oba 6050, ...43. (44.) Rikl 1945, 44. (45.) Nouza 1945, 48. (49.) Pavlásek 1845, 71. (77.) Vocel (všichni ČR) 1213.
