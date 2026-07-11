První titul z Wimbledonu má Česko díky juniorkám. Kovačková táhne fantastickou šňůru

Jana Kovačková a Kateřina Zajíčková vyhrály wimbledonský debl juniorek. Brazilský pár Barrosová, Leme Da Silvaová porazily 7:6, 6:7, 10:6.
Jana Kovačková získala už čtvrtý grandslamový titul z juniorské čtyřhry, navíc v řadě za sebou.
Vloni na US Open a zkraje letošního roku na Australian Open triumfovala se sestrou Alenou. Se Zajíčkovou pak ovládly Roland Garros a Wimbledon.
Podrobnosti připravujeme.
Tenisový Wimbledon v Londýně (tráva, dotace 54,2 milionu liber):
Muži:
Čtyřhra - finále: Heliövaara, Patten (1-Fin./Brit.) - Pavič, Arévalo (6-Chorv./Salv.) 7:6 (7:4), 7:6 (7:3).
Juniorky:
Čtyřhra - finále: J. Kovačková, Zajíčková (5-ČR) - Barrosová, Lemeová Da Silvaová (1-Braz.) 7:6 (9:7), 6:7 (5:7), 10:6.
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